Guillermo del Toro defiende el arte en poderoso discurso en el Palm Springs Film Festival

El cineasta mexicano Guillermo del Toro sigue cosechando éxitos gracias a la cinta “Frankenstein”. Su más reciente parada fue el Palm Springs International Film Festival, donde además de además de recibir un reconocimiento por su dirección, lanzó un poderoso mensaje a los cineastas emergentes y la crítica actual hacia el arte. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Fue durante la gala de los Variety’s 10 Directors to Watch and Creative Impact Awards que el reconocido director aprovechó su discurso de aceptación al premio a “Mejor Dirección” para reflexionar sobre el concepto del arte en la actualidad. Y es que según sus palabras, esta atraviesa una etapa oscura gracias a la digitalización, deshumanización y desprecio por la creatividad que se vive hoy en día.

En un mensaje directo a los cineastas emergentes, Guillermo del Toro exhortó a no dejarse intimidar por esta ola de simplificación del arte: “Nunca escuchen a la gente que les dice que el arte no es importante porque siempre es un preludio al fascismo”, sentenció.

Con la pasión por el cine que lo caracteriza, el famoso de 61 años se dijo en contra de todo aquello que intente restar valor a las creaciones de los artistas.

“Sean amables, involúcrense, crean en su arte. Cuando la gente les dice que el arte no importa, eso siempre es un preludio del fascismo. Cuando les dicen que no importa, cuando les dicen que una maldita aplicación puede hacer arte, pregúntense: si no importa, ¿por qué lo quieren tanto?“, cuestionó en su discurso de agradecimiento.

Para finalizar, Guillermo del Toro reafirmó su fascinación por contar historias sobre criaturas que el mundo califica como monstruos, pues son una representación de la sociedad.

“Eso, en mi libro y en mi vida, incluye a los monstruos (…) Hay momentos en los que el mundo se vuelve tan complicado que solo puede explicarse a través del poder de los monstruos. Estamos viviendo un tiempo así ahora mismo“, destacó.

Seguir leyendo:

• “Frankenstein” de Guillermo del Toro obtiene 6 pre nominaciones al Oscar

• “Una pérdida devastadora”: Guillermo del Toro se pronuncia sobre la muerte de Rob Reiner

• Guillermo del Toro se convertirá en el primer mexicano en recibir el máximo honor del British Film Institute