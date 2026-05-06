Guillermo del Toro proyectará versión restaurada de “Pan’s Labyrinth” en el Festival de Cannes

El cineasta mexicano Guillermo del Toro será honrado durante el Festival de Cannes 2026 a través de una proyección especial de su aclamada cinta “Pan’s Labyrinth” en el marco de su vigésimo aniversario de estreno.

Dicha presentación se dará dentro de la selección denominada “Cannes Classics”, donde participarán un total de 21 largometrajes, 3 cortos y seis documentales.

“Hace casi veinte años, cuando la relación del cine contemporáneo con su propia memoria estaba a punto de verse revolucionada por la incipiente llegada de la tecnología digital, el Festival de Cannes creó Cannes Classics, una sección que permite dar a conocer la labor de puesta en valor del patrimonio“, declaró el comité organizador del Festival en un comunicado.

Según lo dicho por la producción, esta actividad conmemorativa se llevará a cabo los días 12 y 13 de mayo en una ceremonia que tiene como objetivo celebrar el valor de la obra dentro de la historia del cine, en el ámbito cultural y técnico.

En el caso del realizador, la presentación de “Pan’s Labyrinth” será especial por partida doble. ¿El motivo? La proyección mostrará la versión en 4K del largometraje, así lo confirmó el festival al desvelar esta selección.

El reconocimiento otorgado a Guillermo del Toro por el Festival de Cannes destaca tanto su carrera como la huella cultural de su obra, subrayando cómo aquella película presentada en el festival en 2006 llegó a consolidarse como un referente fundamental del cine en español.

Además del homenaje al director mexicano, se confirmó el tributo al trabajo de Torre Nilsson con la proyección en 4K de “La casa del ángel”, de 1957; así como a “Michèle Firk” (“Une vie manifeste”, de Jean-Gabriel Périot) y a Jeanne Lavaur mediante el título que reinventó el cine de época firmado por Bérenger Thouin (“L’âge d’or”).



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