México desmiente a CNN y niega participación de la CIA en operativo contra “El Payín”

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en México, Omar García Harfuch, rechazó categóricamente la versión difundida por la cadena CNN sobre una presunta participación de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en un operativo letal ocurrido en Tecámac, Estado de México, donde habría muerto un presunto líder criminal conocido como “El Payín”.

A través de su cuenta oficial en X, el funcionario federal aseguró que el Gobierno de México “rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”.

Respecto a la versión difundida por CNN sobre una explosión ocurrida en Tecámac, Estado de México, en la que se señala una presunta participación de la CIA en operaciones contra cárteles, el Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 12, 2026

La declaración se produjo luego de que CNN publicara un reportaje en el que afirmó que “la CIA intensifica guerra secreta contra los cárteles con operaciones letales dentro de México”, vinculando la explosión registrada en Tecámac con acciones encubiertas estadounidenses. Según la cadena, agencias de inteligencia de Estados Unidos habrían aumentado su participación operativa contra organizaciones criminales mexicanas.

En su posicionamiento, García Harfuch enfatizó que toda acción de seguridad en territorio nacional corresponde únicamente a las autoridades mexicanas.

“En México, las acciones operativas corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas competentes. Cualquier cooperación internacional se limita al intercambio de información, coordinación institucional y mecanismos formales establecidos por el Gobierno de México”, escribió el secretario de Seguridad.

El funcionario también defendió la cooperación bilateral con Estados Unidos, aunque aclaró que ésta se realiza “sin subordinación” y bajo principios de “respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación institucional”.

“La cooperación con Estados Unidos existe, es importante y ha dado resultados relevantes para ambos países”, sostuvo.

EXCLUSIVO | La CIA intensifica guerra secreta contra los carteles con operaciones letales dentro de México https://t.co/QN916jTt9t — CNN en Español (@CNNEE) May 12, 2026

De acuerdo con reportes de autoridades mexiquenses y fuentes de seguridad citadas por medios nacionales como Milenio y El Universal, “El Payín” era identificado como un presunto operador criminal relacionado con actividades de narcotráfico y robo de combustible en la zona del Valle de México y el norte del Estado de México.

La explosión en Tecámac, ocurrida en días recientes, habría derivado de un manejo de explosivos y material químico dentro de un inmueble bajo vigilancia de autoridades federales. Sin embargo, hasta el momento el Gobierno de México no ha confirmado oficialmente la identidad de las víctimas ni detalles precisos del operativo.

La polémica sobre la presencia de agentes estadounidenses en operativos antidrogas en México creció desde abril pasado, cuando trascendió que cuatro agentes de la CIA participaron en la localización de un laboratorio clandestino en la sierra de Chihuahua.

En ese caso, dos agentes murieron en un accidente vehicular y reportes periodísticos señalaron que se encontraban disfrazados como elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, lo que desencadenó fuertes tensiones entre el gobierno federal y estatal.