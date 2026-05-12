Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 12 mayo de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 12 de mayo de 2026.

03/21 – 04/19

La Luna en el sector del misticismo despierta tu inspiración espiritual. Sentirás una compañía sutil que te guía, y el servicio a los demás te traerá recompensas invisibles. Presta atención a tus sueños: allí emergen mensajes como manantiales que colman tu sensibilidad.

04/20 – 05/20

La Luna en el sector de grupos y amistades acerca personas con intereses espirituales, y podrías sumarte a espacios de meditación o crecimiento personal. Mantente atento, ya que algunos pueden mostrarse difusos en sus intenciones. Avanza con esperanza, pero procura no idealizar en exceso.

05/21 – 06/20

Esta influencia exalta tu desenvolvimiento en lo público, especialmente cuando aportas algo significativo al mundo. Las actividades vinculadas al arte, el servicio y el mar se ven especialmente favorecidas. Tu capacidad de adaptación será clave para alcanzar reconocimiento y despertar fascinación.

06/21 – 07/20

Tu búsqueda de sentido y conocimiento se eleva como nunca. Sea cual sea tu creencia, te volcarás con devoción hacia eso que te conecta con algo mayor. Sentirás atracción por viajes a lugares místicos, donde tu sensibilidad encuentre un cauce especial.

07/21 – 08/21

Desarrollarás una gran capacidad de sanación y una sensibilidad muy marcada. También podrían surgir confusiones o malentendidos en temas de herencias, préstamos o inversiones compartidas. En momentos de crisis o cambios, te conviene dejarte atravesar y transformar por las circunstancias.

08/22 – 09/22

Te unirás a personas muy afines en lo espiritual, como si existiera un lazo de otras vidas. Sin embargo, podrías idealizar a alguien y luego ver otra realidad. Conviene conocer bien al otro antes de avanzar hacia una unión y compromiso amoroso.

09/23 – 10/22

Brindarás ayuda de manera desinteresada y se activarán tus cualidades para la sanación. En el trabajo, podrías rodearte de personas sensibles y entregadas. En cuanto a la salud, será importante depurar el organismo con líquidos y hábitos más livianos.

10/23 – 11/22

Los astros envolverán tu vida sentimental de magia, y podrías enamorarte ciegamente. Comprenderás que el amor genuino colma tu corazón como una copa derramada y tiene un efecto sanador. También crecerá tu conexión con el arte, en especial con la poesía y la música.

11/23 – 12/20

La Luna desde el sector de la familia sacará a la luz visiones, sueños y recuerdos que llegan desde tus ancestros. Anhelarás una vida más tranquila y podrías proyectar una mudanza cerca del agua o en plena naturaleza, donde el silencio te nutra.

12/21 – 01/19

El escenario astral te aporta sensibilidad y la posibilidad de estudiar temas ligados a la sanación, la astrología o las ciencias del espíritu. Eres naturalmente más rígido, pero esta influencia te ayudará a expresar tus sentimientos con mayor dulzura y serenidad.

01/20 – 02/18

Comprobarás una de las leyes esenciales de la creación: el Universo provee lo necesario. Podrás materializar sueños importantes, pero será clave mantener muy afinada tu intuición en temas de dinero y negocios, evitando engaños o confusiones que desordenen tus cuentas.

02/19 – 03/20

Canalizarás tu naturaleza sensible y dejarás que se exprese en tus acciones y en tu forma de desenvolverte. Mostrarás quién eres sin esfuerzo, con fluidez y naturalidad. A tu alrededor se generará un clima especial que atraerá miradas, y ocuparás un lugar de hechicero casi sin proponértelo.