Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 12 mayo de 2026
El Niño Prodigio nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo del 12 mayo de 2026. Chequea lo que deparan los astros para ti
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 12 de mayo de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
La Luna en el sector del misticismo despierta tu inspiración espiritual. Sentirás una compañía sutil que te guía, y el servicio a los demás te traerá recompensas invisibles. Presta atención a tus sueños: allí emergen mensajes como manantiales que colman tu sensibilidad.
Tauro
04/20 – 05/20
La Luna en el sector de grupos y amistades acerca personas con intereses espirituales, y podrías sumarte a espacios de meditación o crecimiento personal. Mantente atento, ya que algunos pueden mostrarse difusos en sus intenciones. Avanza con esperanza, pero procura no idealizar en exceso.
Géminis
05/21 – 06/20
Esta influencia exalta tu desenvolvimiento en lo público, especialmente cuando aportas algo significativo al mundo. Las actividades vinculadas al arte, el servicio y el mar se ven especialmente favorecidas. Tu capacidad de adaptación será clave para alcanzar reconocimiento y despertar fascinación.
Cáncer
06/21 – 07/20
Tu búsqueda de sentido y conocimiento se eleva como nunca. Sea cual sea tu creencia, te volcarás con devoción hacia eso que te conecta con algo mayor. Sentirás atracción por viajes a lugares místicos, donde tu sensibilidad encuentre un cauce especial.
Leo
07/21 – 08/21
Desarrollarás una gran capacidad de sanación y una sensibilidad muy marcada. También podrían surgir confusiones o malentendidos en temas de herencias, préstamos o inversiones compartidas. En momentos de crisis o cambios, te conviene dejarte atravesar y transformar por las circunstancias.
Virgo
08/22 – 09/22
Te unirás a personas muy afines en lo espiritual, como si existiera un lazo de otras vidas. Sin embargo, podrías idealizar a alguien y luego ver otra realidad. Conviene conocer bien al otro antes de avanzar hacia una unión y compromiso amoroso.
Libra
09/23 – 10/22
Brindarás ayuda de manera desinteresada y se activarán tus cualidades para la sanación. En el trabajo, podrías rodearte de personas sensibles y entregadas. En cuanto a la salud, será importante depurar el organismo con líquidos y hábitos más livianos.
Escorpio
10/23 – 11/22
Los astros envolverán tu vida sentimental de magia, y podrías enamorarte ciegamente. Comprenderás que el amor genuino colma tu corazón como una copa derramada y tiene un efecto sanador. También crecerá tu conexión con el arte, en especial con la poesía y la música.
Sagitario
11/23 – 12/20
La Luna desde el sector de la familia sacará a la luz visiones, sueños y recuerdos que llegan desde tus ancestros. Anhelarás una vida más tranquila y podrías proyectar una mudanza cerca del agua o en plena naturaleza, donde el silencio te nutra.
Capricornio
12/21 – 01/19
El escenario astral te aporta sensibilidad y la posibilidad de estudiar temas ligados a la sanación, la astrología o las ciencias del espíritu. Eres naturalmente más rígido, pero esta influencia te ayudará a expresar tus sentimientos con mayor dulzura y serenidad.
Acuario
01/20 – 02/18
Comprobarás una de las leyes esenciales de la creación: el Universo provee lo necesario. Podrás materializar sueños importantes, pero será clave mantener muy afinada tu intuición en temas de dinero y negocios, evitando engaños o confusiones que desordenen tus cuentas.
Piscis
02/19 – 03/20
Canalizarás tu naturaleza sensible y dejarás que se exprese en tus acciones y en tu forma de desenvolverte. Mostrarás quién eres sin esfuerzo, con fluidez y naturalidad. A tu alrededor se generará un clima especial que atraerá miradas, y ocuparás un lugar de hechicero casi sin proponértelo.