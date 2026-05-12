Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de mayo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Se te van a mover muchas emociones en estos días y no precisamente porque andes de sensible, sino porque ciertos recuerdos del pasado volverán a tocar tu puerta nomás para ver si todavía tienen poder sobre ti. La diferencia es que ahora ya no eres la misma persona ingenua que lloraba por cualquiera que le moviera el tapete. Ya aprendiste a tragarte el orgullo cuando hace falta y también a mandar bien lejos a quien solo llega a revolverte la existencia. Un amor del pasado podría regresar con intenciones de “hablar” o aclarar cosas pendientes, pero tú ya sabes perfectamente que donde hubo puro cuento y promesas baratas difícilmente crecerá algo bueno. No caigas otra vez donde ya te dejaron todo el corazón como calcetín viejo.
Traes la suerte medio atravesada en juegos de azar, pero tampoco quieras sentirte el dueño del casino porque podrías ganar una cosa y perder tres. Si vas a apostar que sea con inteligencia y no nomás porque amaneciste sintiendo que el universo te guiña el ojo. Cambios de horarios en trabajo o asuntos laborales te van a traer algo estresado o estresada, sobre todo porque sentirás que no te alcanza el tiempo para hacer todo lo que traes encima. Organízate y deja de dejar las cosas al último porque luego andas todo acelerado y ni disfrutas nada.
Hay viaje en puerta y aunque uno de ellos podría cancelarse o sufrir retrasos por cuestiones de dinero, documentos o personas metiches, otro saldrá muchísimo mejor de lo que imaginas. Incluso será un viaje que te ayudará a despejarte y a entender muchas cosas que traías atoradas en la cabeza. Eso sí, no andes confiando demasiado en gente que apenas conoces porque hay riesgo de chismes, pérdidas o malos entendidos. Cuida mucho tus pertenencias y no cuentes todos tus planes porque hay ojos muy envidiosos alrededor de ti.
Si tienes pareja, una mentira o una situación mal aclarada podría explotar en estos días y sacarte el demonio que llevas guardado. Tú sabes perfectamente cuando algo huele raro y tu intuición no anda equivocada. Antes de hacer un escándalo investiga bien, pero tampoco te hagas tonto o tonta si las señales ya son demasiado claras. A veces quieres tapar el sol con un dedo nomás por no quedarte solo o sola, pero ya es momento de entender que la tranquilidad vale más que cualquier relación mal hecha.
Andarás muy pensativo sobre tu futuro y por momentos sentirás que la vida te trae entre ceja y ceja. No te me deprimas ni te tires al drama porque vienen cambios muy buenos para ti, solo que primero tienes que cerrar ciclos que sigues arrastrando como costal de piedras. Aprende a vivir más ligero, deja de cargar problemas ajenos y deja de querer salvar a todo mundo cuando a veces ni tú sabes cómo salvarte de tus propios pensamientos.
Ten mucho cuidado con accidentes, golpes o caídas porque andarás muy distraído o distraída. No manejes enojado ni hagas las cosas con prisas porque ahí es donde vienen los fregadazos. También cuida mucho tus horas de sueño porque el estrés podría comenzar a cobrar factura en tu cuerpo.
En el amor vienen oportunidades nuevas, pero primero necesitas dejar de comparar a todo mundo con personas de tu pasado. El amor sí llegará, pero no cuando andes desesperado buscando quién te llene vacíos emocionales. Tú disfruta, sal, arréglate, coquetea, ríete y deja que las cosas fluyan. Hay alguien observándote desde hace tiempo y podría acercarse antes de lo que imaginas. Tus números de la suerte serán el 09, 17 y 31, y tu color será el rojo intenso, pa que te pongas bien perro o perra y no dejes que nadie te opaque.
VIRGO
Ya deja de querer controlar hasta cómo respira la gente porque la vida te va a seguir demostrando que no todo sale como tú quieres y ahí es donde te frustras, haces corajes y terminas de malas hasta con quien no tiene culpa. Este 12 de mayo del 2026 te llega con una lección importante: aprender a soltar. No puedes seguir cargando problemas ajenos ni haciendo tuyas preocupaciones que ni te corresponden. Tú siempre quieres arreglarle la vida a todo mundo mientras la tuya a veces parece cuarto de tiliches emocionales que ya urge limpiar.
Se vienen oportunidades muy buenas en cuestiones laborales y económicas, pero necesitas ponerte las pilas y dejar de sabotearte con pensamientos negativos. Hay puertas que por fin comienzan a abrirse y podrían traerte mejoras en dinero, cambios de puesto o incluso la oportunidad de iniciar un negocio o proyecto que llevas tiempo pensando. El problema contigo es que muchas veces dudas demasiado y mientras tú piensas si das el paso, alguien más ya te ganó la oportunidad. Ya no tengas miedo de crecer ni de cobrar lo que vales.
En cuestiones de amor vas a andar más selectivo o selectiva, y qué bueno, porque ya estuvo suave de andar recogiendo puro cascajo emocional que no te deja nada bueno. Grandes amores llegarán a tu vida, pero primero necesitas quitar toda esa basura sentimental que todavía guardas nomás porque te da nostalgia. Una persona comenzará a interesarse mucho en ti y aunque al principio pensarás que solo quiere jugar, poco a poco te irá demostrando que trae intenciones más serias. Eso sí, no andes entregando todo a la primera ni aflojando sentimientos tan rápido porque luego terminas ilusionado y haciendo novelas mentales donde ni protagonista eres.
Una amistad podría salir con noticia de embarazo y aunque te va a sacar tremenda sorpresa, también te hará reflexionar muchísimo sobre las decisiones impulsivas y los errores que se pagan caros. Tú aprende de cabeza ajena y no te metas en relaciones donde desde el principio sabes que nomás van a dejar problemas, lágrimas y estrés. Hay alguien cerca de ti que anda jugando a dos bandos y tarde o temprano se le va a caer la máscara.
Cuida muchísimo tu alimentación porque el estrés y la ansiedad te están haciendo buscar refugio en comida, antojos y desvelos. Tu cuerpazo criminal ya te está mandando señales y si sigues descuidándote podrías subir de peso más rápido de lo que imaginas o terminar con problemas de gastritis, colitis o dolores estomacales bien molestos. No todo se arregla con un cafecito y un “al rato como”. Necesitas organizar mejor tus horarios y dejar de hacerte el fuerte cuando el cuerpo ya anda pidiendo descanso.
Hay posibilidades de cambio de casa, arreglo de hogar o hasta compra de algo importante para ti, pero necesitas administrar mejor tu dinero porque luego se te va en puras tonterías que ni ocupabas. Aprende a ahorrar aunque sea poquito porque vienen gastos inesperados relacionados con familia o papeles importantes. También se marca mucho cuidado con firmas, contratos o acuerdos porque podrías confiar demasiado en alguien que no trae las mejores intenciones.
En tu familia habrá ciertas tensiones por comentarios mal entendidos o chismes que van y vienen. Tú ni te desgastes tratando de aclarar todo porque la gente siempre va a hablar aunque les tapes la boca con pruebas. Mejor enfócate en tu paz mental y en cuidar a quienes sí están contigo en las buenas y en las malas.
Te vienen días de reflexión muy fuertes donde vas a entender que no necesitas aprobación de nadie para ser feliz. Tú naciste para cosas grandes, pero a veces te haces chiquito o chiquita por miedo al qué dirán. Ya no permitas que nadie te haga sentir menos. Tus números de la suerte serán el 05, 18 y 27, y tu color será el verde olivo, que te ayudará a atraer estabilidad, dinero y claridad mental para tomar mejores decisiones.
LIBRA
Ya bájale dos rayitas a eso de cargar problemas ajenos como si fueras terapeuta gratuita del universo, porque últimamente has traído el corazón y la cabeza bien revueltos y cualquier cosa te mueve el tapete emocional. Este 12 de mayo del 2026 viene a sacudirte fuerte, pero también a enseñarte que ya no puedes seguir viviendo pensando primero en los demás y al final en ti. Tú siempre quieres quedar bien con todo mundo y por eso terminas desgastado o desgastada emocionalmente. Aprende a decir “no” sin sentir culpa, porque hay gente muy colgada que ya te agarró de costumbre.
En cuestiones de amor traes tremendo desorden emocional. Un día quieres estabilidad y al siguiente ya quieres mandar todo a la fregada. Dos personas del pasado podrían reaparecer casi al mismo tiempo y ahí vas a andar como calzón de prostituta: nomás de arriba pa abajo sin saber qué decisión tomar. Una de esas personas viene arrepentida porque entendió demasiado tarde lo mucho que valías, mientras la otra nomás regresa porque sabe que todavía tiene cierto poder sobre ti. No confundas nostalgia con amor porque luego vuelves a abrir heridas que apenas iban cerrando.
Si tienes pareja, cuidado con discusiones por celos, malos entendidos o comentarios de terceras personas. Hay mucha gente metiche alrededor de tu relación y tú a veces también les das demasiada entrada. Aprende a resolver tus problemas en privado y no ventilarlos con amistades que después usan esa información para echar más leña al fuego. Y si estás soltero o soltera, deja de andar llorando por quien ni te extraña. Dale vuelo a la hilacha, sal, diviértete, arréglate y recuerda que todavía traes muchísimo pegue aunque a veces se te olvide.
En cuestiones de dinero necesitas ponerte más abusado o abusada porque hay riesgo de pérdidas, robos o gastos innecesarios. Una amistad podría salirte medio colmilluda y querer aprovecharse de ti, ya sea pidiéndote dinero, quedándote mal o incluso agarrando algo que no le pertenece. Tú ya sabes perfectamente quién sí y quién no merece seguir cerca de ti. No te hagas el ciego por miedo a quedarte solo, porque peor es rodearte de gente falsa que nomás te chupa la energía y la buena suerte.
Se ven cambios positivos en negocio, ventas o proyectos que traías atorados. Algo que pensabas que no iba a avanzar comenzará a acomodarse poco a poco y te dará muchísima tranquilidad. Eso sí, no quieras correr antes de caminar. Aprende a administrar mejor lo que ganas porque luego se te va el dinero en gustos, salidas o tonterías que ni ocupabas. También viene posibilidad de compra importante para el hogar o arreglos en casa que te harán sentir más cómodo o cómoda.
Una situación familiar hará que todos se unan más que nunca. Podría tratarse de una enfermedad, problema o noticia inesperada que los pondrá a reflexionar sobre lo importante que es mantenerse juntos. Tú serás pieza clave para mantener la calma, aunque por dentro también traigas tus propias tormentas.
Ya deja de echarle sal a heridas viejas porque así nunca van a sanar. A veces tú mismo o misma te torturas recordando lo que te hicieron, lo que perdiste o lo que pudo haber sido. La vida no se detiene y tú tampoco deberías hacerlo. Hay oportunidades muy bonitas acercándose, pero necesitas soltar primero todo ese dolor que todavía cargas escondido detrás de sonrisas y orgullo.
Dios y la vida te pondrán enfrente personas y oportunidades que sí valen la pena. No las dejes ir por seguir aferrado a lo que ya terminó. Tus números de la suerte serán el 04, 22 y 35, y tu color será el azul cielo, que te ayudará a encontrar calma, claridad y equilibrio emocional para no volver a tropezar con la misma piedra.
ESCORPIÓN
Ya estuvo suave de hacerte el fuerte o la fuerte cuando por dentro traes un desmadre emocional que ni tú mismo entiendes. Este 12 de mayo del 2026 viene a ponerte de frente con muchas verdades que has querido esconder debajo de la alfombra nomás para no sentir. Tú eres experto o experta en aparentar que nada te afecta, pero cuando llega la noche y te quedas a solas, los pensamientos te comen vivo. Es momento de soltar todo eso que te sigue doliendo y dejar de alimentar tristezas que solo te están robando energía, sueño y hasta ganas de creer en el amor.
Laboralmente las cosas todavía no avanzan a la velocidad que quisieras y eso te trae medio desesperado o desesperada. Sientes que trabajas mucho y recibes poco, pero no te me agüites porque lo bueno apenas se está cocinando. A veces el universo te detiene no para castigarte, sino para prepararte mejor. Hay cambios importantes acercándose en cuestiones de trabajo y dinero, pero primero necesitas dejar de sabotearte con pensamientos negativos y con esa mala costumbre de pensar que todo saldrá mal antes de intentarlo. Tú solo sigue moviéndote y haciendo las cosas bien que la recompensa llegará cuando menos lo esperes.
En el amor traes el corazón medio parchado y aunque dices que ya superaste muchas cosas, todavía hay heridas que siguen abiertas. Si tienes pareja, deja de reclamar tanto y de sacar discusiones viejas cada vez que algo no sale como quieres. Tu pareja se ha sentido un poco sola o solo últimamente porque te has encerrado demasiado en tus preocupaciones y cambios de humor. No quieras que adivinen lo que sientes, habla claro, demuestra cariño y vuelve a ser esa persona divertida y apasionada de la que se enamoraron. Porque sí, mucho carácter y mucha intensidad, pero también necesitas aprender a cuidar lo que amas antes de que se canse y se vaya.
Si estás soltero o soltera, deja de encerrarte esperando que el amor llegue tocando la puerta mientras tú estás tragando botana viendo historias ajenas. El amor no va a caerte del cielo. Necesitas salir, convivir, arreglarte más y permitirte conocer personas nuevas. Hay alguien que comenzará a acercarse poco a poco y podría mover muchas cosas dentro de ti, pero si sigues comparando a todo mundo con tu pasado vas a terminar espantando oportunidades buenas.
Cuida muchísimo tu carácter porque andarás más venenoso o venenosa que de costumbre y podrías decir cosas muy hirientes sin darte cuenta. Hay comentarios de gente metiche o envidiosa que te van a sacar de quicio, pero no vale la pena engancharte. Tú sigue avanzando y deja que hablen. Mientras tú haces billetes y construyes tu vida, otros seguirán ocupados viendo cómo fregarte. No les des el gusto de verte caer.
También se marcan cierres de ciclos muy importantes. Personas que antes considerabas indispensables comenzarán a salir de tu vida y aunque al principio te dolerá, con el tiempo entenderás que solo estaban ocupando espacio y drenando tu energía. Hay amistades falsas alrededor que te sonríen de frente pero por detrás desean verte mal. Aprende a confiar más en tu intuición porque rara vez se equivoca.
En cuestiones de salud, cuidado con estrés, insomnio y dolores musculares porque has venido acumulando demasiada tensión. Necesitas descansar más y dejar de guardarte emociones porque luego el cuerpo termina hablando por ti. También hay posibilidad de viajes cortos o salidas inesperadas que te ayudarán muchísimo a despejarte y recuperar energía.
La vida te está enseñando a no conformarte con migajas emocionales ni laborales. Vienen oportunidades muy buenas, pero necesitas creer más en ti y dejar de vivir con miedo a volver a fracasar. Tus números de la suerte serán el 11, 19 y 40, y tu color será el negro con rojo, pa que te pongas más perro o perra que nunca y nadie vuelva a jugar contigo.
PISCIS
Ya deja de absorber problemas ajenos como si fueras esponja emocional porque últimamente traes la energía bien pesada y no precisamente por culpa tuya, sino por toda la gente negativa y envidiosa que se te ha pegado. Este 12 de mayo del 2026 viene a abrirte los ojos bien cañón sobre quién sí merece estar en tu vida y quién solo llega a revolverte la existencia, el chisme y hasta la paz mental. Hay personas a tu alrededor que sonríen bonito de frente, pero por detrás quisieran verte arrastrándote. Tú ya lo presentías, porque tu intuición rara vez se equivoca, nomás que a veces te haces el ciego o la ciega por no aceptar que ciertas amistades ya caducaron.
En el entorno familiar vienen tensiones por comentarios mal entendidos, chismes o secretos que comenzarán a salir a la luz. Tú sabes perfectamente que cuando explotas dices verdades bien filosas y podrías herir sin darte cuenta. Antes de soltar veneno respira tantito y piensa bien las cosas porque después andas arrepentido o arrepentida. Aun así, tampoco permitas que te quieran agarrar de menso o mensa culpándote de problemas que ni te corresponden. Aprende a defender tu paz y poner límites aunque a muchos no les guste.
En cuestiones de amor traes el corazón medio confundido. Una parte de ti quiere estabilidad y tranquilidad, pero otra sigue aferrada a personas o recuerdos que ya cumplieron su ciclo. Ya no mendigues cariño ni atención de nadie. El amor bonito no se ruega, llega y se queda sin necesidad de andar detrás. Si tienes pareja, cuidado con discusiones causadas por celos, inseguridades o malos entendidos. Hay alguien metiendo cizaña y tú no debes permitir que terceros se metan en tu relación. Y si estás soltero o soltera, vienen oportunidades de conocer personas nuevas, pero primero necesitas dejar de vivir pensando en quien ya se fue.
Hay noticia importante que llevabas tiempo esperando y por fin comenzará a acomodarse algo que traías detenido desde hace semanas. Puede tratarse de trabajo, dinero, papeles o un asunto relacionado con cambio de casa o ciudad. El universo te va a poner oportunidades enfrente, pero depende de ti moverte y dejar de esperar que las cosas caigan del cielo. El trabajo no irá a tocar tu puerta mientras tú sigues encerrado lamentándote. Necesitas salir, buscar, tocar puertas y confiar más en tus capacidades porque tienes muchísimo potencial, nomás que luego te gana la flojera emocional.
En cuestión de dinero vienen movimientos interesantes y bastante positivos. Se visualizan oportunidades de inversión, negocio o entrada extra de dinero que podría ayudarte muchísimo a salir de deudas o estabilizarte. Eso sí, ponte abusado o abusada con firmas, préstamos o personas que quieran “asociarse” contigo porque no todos traen buenas intenciones. No prestes dinero que no estés dispuesto a perder.
Cuida muchísimo caídas, golpes o accidentes porque andarás muy distraído o pensando demasiado en tus problemas. También se marca mucho cansancio físico y emocional; necesitas dormir mejor y dejar de cargar preocupaciones que ni solución tienen en este momento. Hay amistades que necesitarán muchísimo de tu apoyo porque pasarán por rupturas amorosas o problemas emocionales fuertes, y aunque tú siempre tienes palabras para levantar a otros, también recuerda darte tiempo para sanar tú.
Vienen cambios importantes que te harán madurar muchísimo. Dejarás atrás personas, lugares y hasta versiones de ti que ya no encajan con lo que quieres para tu futuro. La vida te está preparando para algo mejor, pero primero necesitas creer más en ti y dejar de sabotearte con miedos absurdos.
Tus números de la suerte serán el 03, 14 y 28, y tu color será el plateado, que te ayudará a protegerte de malas energías y atraer claridad para tomar decisiones importantes.
ACUARIO
Ya no permitas que cualquier comentario tonto venga a mover tu estabilidad emocional porque últimamente has estado demasiado sensible aunque quieras aparentar que todo te vale. Este 12 de mayo del 2026 llega con cambios muy fuertes en tu manera de pensar y actuar. Vas a comenzar a darte cuenta de quién sí suma en tu vida y quién solo aparece cuando necesita algo de ti. Tú tienes un corazón enorme y muchas veces terminas ayudando hasta a quien no movería ni un dedo por ti. Ya bájale tantito a eso de salvar almas perdidas porque luego acabas drenado emocionalmente y lleno de problemas ajenos.
Traes una energía muy intensa y por momentos podrías desconfiar hasta de tu sombra. Ten cuidado con pensar mal de personas que realmente sí te quieren, porque podrías cometer injusticias por dejarte llevar por inseguridades o malos entendidos. Hay alguien que se siente decepcionado o decepcionada de tu actitud distante y fría de los últimos días. Aprende a comunicar mejor lo que sientes y deja de esperar que la gente adivine tus pensamientos porque ni brujos son.
En cuestiones de amor vienen movimientos importantes. Si tienes pareja, será momento de poner muchas cosas en claro y dejar de guardar molestias que luego explotan de golpe. Tú eres de los que aguanta, aguanta y aguanta… hasta que un día manda todo a la fregada sin previo aviso. No llegues a ese punto. Habla, expresa lo que necesitas y también escucha más a la otra persona. Hay posibilidades de reconciliaciones, arreglos y momentos muy intensos si ambos ponen de su parte. Pero si ya la relación viene arrastrando mentiras, rutina o falta de interés, este mes podría marcar un antes y un después.
Si estás soltero o soltera, vienen oportunidades muy buenas para conocer personas nuevas, sobre todo mediante redes sociales, amistades o salidas inesperadas. Eso sí, no te emociones tan rápido porque alguien podría venderte sueños y al final salir más falso que billete de tres pesos. Date tiempo de conocer antes de entregar el corazón o andar haciendo planes de boda mentalmente.
Una amistad va a necesitar muchísimo de ti porque podría pasar por enfermedad, ansiedad o una depresión bastante fuerte. Tú tendrás las palabras exactas para ayudarle a salir adelante, pero tampoco cargues tú solo o sola con todo el peso emocional. Aprende a poner límites porque luego terminas absorbiendo tristezas ajenas y eso afecta muchísimo tu energía.
En el área laboral y económica vienen cambios bastante interesantes. Hay negocio en mente, curso, proyecto o idea que podría dejarte muy buenas ganancias si te aplicas de verdad. Ya deja de postergar lo que sabes que podría ayudarte a crecer. También se marcan posibilidades de cambio de casa, ciudad o incluso vehículo en próximos meses. Algo se moverá de manera inesperada y aunque al principio te saque de tu zona de confort, terminará siendo para bien.
Cuida mucho tus salidas y viajes improvisados porque podrían no salir como esperabas. Hay riesgo de retrasos, pérdidas de dinero o situaciones incómodas causadas por personas irresponsables. También aguas con manejar cansado o distraído porque andarás muy acelerado mentalmente y eso podría ocasionarte accidentes pequeños o golpes.
Tus sueños estarán más intensos que nunca y varios serán premonitorios. Pon atención a señales, números repetidos y presentimientos porque el universo tratará de advertirte sobre ciertas situaciones. Tu intuición estará muy despierta y si aprendes a escucharla podrías evitarte muchos problemas.
Ya no hay odio en tu corazón y eso será tu mayor victoria. Has aprendido que el karma se encarga de acomodar todo y que no necesitas ensuciarte las manos para ver justicia. Tú sigue construyendo tu vida y dejando atrás todo lo que te robó paz. Tus números de la suerte serán el 07, 21 y 33, y tu color será el azul eléctrico, pa que atraigas claridad, protección y muchísima fuerza para los cambios que vienen.
CAPRICORNIO
Este 12 de mayo del 2026 te viene a mover muchas piezas de tu vida, sobre todo en cuestiones de dinero, trabajo y emociones que traías guardadas nomás haciéndote el fuerte o la fuerte. Tú eres de los que aparenta tener todo bajo control aunque por dentro traiga un desmadre mental bien sabroso. Has pasado por semanas de mucho desgaste emocional y físico, pero por fin comenzarás a ver resultados de todo lo que has venido luchando y trabajando. Se visualizan movimientos importantes en tu economía y aunque llegará dinerito bueno, también podrían venir gastos inesperados si sigues comprando cosas que ni ocupas nomás para sentir satisfacción momentánea. Aprende a administrarte porque luego andas gastando como millonario y sobreviviendo como estudiante foráneo al final de mes.
En el trabajo vienen noticias importantes que te harán entender por qué ciertos planes no se habían acomodado antes. Hay puertas que comienzan a abrirse y oportunidades bastante buenas que podrían ayudarte a crecer muchísimo, pero necesitas confiar más en ti y dejar de pensar que siempre te falta algo para lograr tus metas. Tú tienes capacidad de sobra, lo que te falta a veces es dejar de autosabotearte con miedos y pensamientos negativos. No permitas que comentarios de personas frustradas te hagan dudar de lo que puedes lograr.
Hay karmas del pasado comenzando a acomodarse y aunque algunas situaciones podrían incomodarte, también servirán para enseñarte lecciones importantes. Todo lo que hiciste desde el corazón regresará bonito, pero también tendrás que enfrentar consecuencias de decisiones impulsivas o errores que en su momento preferiste ignorar. No te castigues tanto. Tú ya aprendiste bastante a base de golpes y decepciones. Ahora toca levantarte y dejar de arrastrarte emocionalmente por quien ni siquiera supo valorarte.
En el amor vienen movimientos fuertes. Noticias de una expareja podrían mover muchísimo tus emociones y hacerte recordar etapas que pensabas superadas. Esa persona podría buscarte nuevamente o aparecer de manera inesperada nomás para revolverte el corazón y la cabeza. Tú ya sabrás si vuelves a abrir esa puerta o de plano la dejas cerrada para siempre. Si tienes pareja, vienen discusiones por malos entendidos, celos o diferencias de carácter, pero también será una etapa donde aprenderán muchísimo uno del otro. La relación podría fortalecerse bastante e incluso hablarse de compromisos más serios o planes a futuro. Solo cuida mucho la manera en la que dices las cosas porque cuando te enojas sacas un carácter bien pesado y luego hieres sin darte cuenta.
Hay viaje en puerta y será muchísimo mejor de lo que imaginas. Te ayudará a despejarte, relajarte y hasta conocer personas que dejarán huella importante en tu vida. Incluso podría surgir una aventura o conexión especial con alguien que conocerás fuera de tu rutina habitual. Tú disfruta y deja que las cosas fluyan sin querer controlarlo todo.
Ten cuidado con chismes de vecindad, compañeros o personas metiches que buscarán perjudicarte o hacerte quedar mal. Hay mucha envidia alrededor porque últimamente has comenzado a destacar más y eso incomoda a quienes siguen atorados viendo cómo otros avanzan. Tú enfócate en tus metas y deja que hablen. Mientras tú sigas creciendo, los demás seguirán ocupados criticando.
También necesitas cuidar muchísimo tu salud emocional. Has cargado demasiadas cosas callado o callada y eso ya está comenzando a reflejarse en cansancio, estrés y dolores físicos. Date tiempo para descansar y dejar de resolverle la vida a todo mundo.
Este es momento de ir por todo eso que antes no pudiste tener por miedo o inseguridad. La vida te está dando otra oportunidad y ahora depende de ti aprovecharla. Tus números de la suerte serán el 08, 16 y 42, y tu color será el café oscuro, que te ayudará a mantener estabilidad, fuerza y claridad para tomar mejores decisiones.
SAGITARIO
Ya deja de tragarte todo lo que sientes porque luego el cuerpo te cobra la factura bien cara y ahí andas con dolores de estómago, estrés, cambios de humor y una energía más pesada que suegra en domingo. Este 12 de mayo del 2026 viene a sacudirte emocionalmente para que entiendas que muchas de las cosas que te pasan no son castigo del universo, sino consecuencia de todo lo que te guardas, de los corajes que callas y de las veces que has preferido fingir que no pasa nada. Tú eres fuerte, sí, pero tampoco eres piedra y ya es momento de que aprendas a sanar de verdad y no nomás tapar heridas con sonrisas o distracciones.
Traerás días de mucha reflexión donde pensarás demasiado en el pasado y en personas que marcaron etapas importantes de tu vida. Puede que una expareja o amistad reaparezca con intenciones de volver a entrar en tu mundo, pero aguas, porque no todo lo que regresa merece una segunda oportunidad. Hay gente que vuelve nomás para ver si todavía puede mover tu estabilidad emocional. Tú ya no estás para andar recogiendo migajas ni soportando medias tintas. Aprende a distinguir entre quien vuelve porque te ama y quien vuelve porque nadie más le funcionó.
En cuestiones de amor traes el corazón más abierto que de costumbre y eso podría hacerte vulnerable. Si tienes pareja, vienen días intensos donde deberán hablar claro y poner las cosas sobre la mesa. Hay temas que han evitado por miedo a discutir, pero ya no pueden seguir escondiéndolos debajo del tapete. También se marcan celos o inseguridades causadas por terceras personas o malos entendidos. Antes de hacer dramas investiga bien y no te dejes llevar por rumores baratos.
Si estás soltero o soltera, deja de vivir pensando en lo que pudo haber sido con personas del pasado porque así no le dejas espacio a lo nuevo. Viene alguien interesante para ti, una persona con mucha iniciativa que podría sacarte sonrisas donde antes nomás había decepción. Pero primero necesitas soltar todo eso que sigues cargando emocionalmente. El pasado ya no tiene nada nuevo que ofrecerte, aunque te empeñes en regresar a revisarlo una y otra vez.
En el área económica vienen oportunidades buenas, especialmente en negocios relacionados con comida, ventas o proyectos donde uses tu creatividad. Hay dinero moviéndose y podrías generar ingresos extras si dejas la flojera y te aplicas. Tú tienes talento para muchas cosas, pero a veces te gana la indecisión o las ganas de dejar todo para después. Ya no es tiempo de estar esperando el momento perfecto porque ese momento no existe. Hazlo con miedo, cansancio o dudas, pero hazlo.
Amistades del pasado regresarán buscando disculpas o queriendo volver a tu vida como si nada hubiera pasado. Perdona si quieres, pero no olvides tan rápido porque hay personas que no cambian, nomás aprenden a disfrazarse mejor. Tú ya aprendiste bastante a base de decepciones como para volver a tropezar con la misma piedra.
También se vienen cambios importantes en tu forma de ver la vida. Estás entrando en una etapa de madurez muy fuerte donde comenzarás a entender que la felicidad no depende de nadie más que de ti. Ya no cargarás culpas que no te corresponden ni seguirás tratando de salvar relaciones o amistades que ya están más muertas que tus ganas de madrugar.
Cuida mucho tu salud emocional y física porque tanto estrés y pensamientos negativos te están afectando más de lo que imaginas. Sal más, camina, despeja tu mente y deja de encerrarte cuando algo te duele. Hay viajes cortos o salidas inesperadas que te ayudarán muchísimo a recuperar energía y claridad.
La vida todavía tiene cosas muy grandes preparadas para ti, pero necesitas creer más en lo que vales y dejar de mirar hacia atrás. Tus números de la suerte serán el 10, 25 y 39, y tu color será el naranja quemado, que atraerá energía positiva, motivación y oportunidades nuevas para crecer en todos los aspectos.
ARIES
Este 12 de mayo del 2026 te viene a poner las cosas claritas aunque al principio te arda aceptarlo. Ya deja de vivir creyendo que puedes cambiar a las personas con amor, paciencia o aguantando fregaderas, porque quien es culero seguirá siéndolo aunque le pongas moño. Tú tienes un corazón enorme y muchas veces entregas demasiado esperando recibir lo mismo, pero ya es momento de entender que no todo mundo sabe querer bonito ni valorar lo que haces por ellos. Aprende a soltar sin andar rogando explicaciones ni cargando culpas que ni te corresponden.
Cuida muchísimo tu salud porque el estrés, corajes guardados y preocupaciones te podrían traer problemas de colitis, inflamación o dolores estomacales bastante molestos. Tú eres de los que se traga todo con tal de no hacer drama y luego el cuerpo termina hablando por ti. Necesitas relajarte más, dormir mejor y dejar de darle vueltas a situaciones que no puedes controlar. También bájale tantito a comidas irritantes, excesos y desvelos porque tu organismo ya anda pidiendo auxilio.
En cuestiones de trabajo y dinero vienen cambios muy positivos que te harán recuperar motivación y ganas de salir adelante. Hay proyectos, oportunidades o propuestas que podrían ayudarte muchísimo a crecer económicamente, pero necesitas dejar de contar todos tus planes antes de realizarlos. Hay personas muy envidiosas alrededor de ti que no soportan verte avanzar y podrían meter energía negativa o hasta ponerte trabas. Tú trabaja en silencio y deja que los resultados hagan ruido.
Tu carácter seguirá siendo tu mayor virtud y también tu peor enemigo. Porque sí, tienes un corazón noble, pero cuando explotas te conviertes en el mismísimo demonio y puedes alejar a personas importantes por orgullo, impulsividad o palabras dichas desde el coraje. Hay alguien que siente muchísimo interés por ti, pero también le intimida tu manera tan intensa de reaccionar cuando algo no sale como quieres. Aprende a controlar impulsos y a no tomarte todo tan personal.
En el amor vienen días de reflexión muy fuertes. Si tienes pareja, podrían surgir discusiones por malos entendidos o por cosas que ambos han venido guardando desde hace tiempo. Tú sabes perfectamente cuándo estás siendo injusto o injusta, nomás que a veces el orgullo te gana y prefieres quedarte callado antes que aceptar errores. Hablar desde la calma ayudará muchísimo a evitar problemas más grandes. Y si estás soltero o soltera, ya deja de conformarte con personas a medias. Tú mereces alguien que te quiera bonito y no alguien que solo te busque cuando se siente solo o sola.
También vienen cambios emocionales importantes que te harán quitarte máscaras y mostrarte tal cual eres. Ya no tendrás ganas de fingir para agradarle a nadie y eso será una de las mejores decisiones que podrás tomar. Habrá quien se aleje porque ya no podrá manipularte, pero también llegarán personas nuevas que conectarán contigo desde la honestidad.
No cargues responsabilidades ajenas ni quieras resolverle la vida a todo mundo. Tú ya tienes bastante con tus propios asuntos como para todavía andar recogiendo problemas ajenos. Aprende a decir “no” sin sentir culpa porque mucha gente se ha aprovechado de tu nobleza y buena voluntad.
Vienen días de mucha luz y claridad mental donde entenderás el verdadero sentido de la felicidad. No se trata de tenerlo todo, sino de aprender a disfrutar lo que sí tienes y dejar de vivir esperando validación de personas que ni siquiera saben lo que quieren para sus propias vidas.
Tus números de la suerte serán el 01, 15 y 30, y tu color será el rojo intenso, que te ayudará a recuperar fuerza, seguridad y pasión para ir tras todo eso que te mereces sin pedir permiso a nadie.
TAURO
Este 12 de mayo del 2026 te llega con sacudidas emocionales, cambios en tu rutina y una lección muy importante: dejar de querer controlar todo. Tú eres de los que cuando ama, se entrega machín, pero también cuando algo no sale como quieres te aferras, haces corajes y terminas complicándote la existencia de gratis. Ya relájate tantito y entiende que hay cosas que necesitan tiempo para acomodarse. No quieras correr cuando apenas vas aprendiendo a caminar en ciertas situaciones de tu vida.
En el amor vienen enfrentamientos o discusiones por malos entendidos, celos o comentarios que se hicieron más grandes de lo que realmente eran. Si tienes pareja, ambos han estado muy distraídos en trabajo, problemas o pendientes y han dejado un poco de lado la relación. Ya no basta con decir “te amo”, también hay que demostrarlo con atención, detalles y tiempo de calidad. Si siguen actuando como roomies en vez de pareja, luego no anden llorando cuando el interés se enfríe. Hablen claro, sin orgullo y sin andar sacando trapitos viejos porque eso nomás empeora las cosas.
Si estás soltero o soltera, viene una etapa donde comenzarás a valorar más la tranquilidad que las relaciones tóxicas disfrazadas de amor intenso. Hay alguien que podría empezar a mover tu mundo poco a poco, pero necesitas dejar de comparar a las personas nuevas con heridas del pasado. Tú tienes muchísimo amor para dar, nomás que a veces el miedo a salir lastimado te hace cerrar el corazón antes de tiempo.
Ponte las pilas con tu cuerpo y salud porque ya no puedes seguir diciendo “el lunes empiezo”. Entre tanta comida, estrés, antojitos y flojera se te está pasando la mano. El gym, la dieta o mínimo salir a caminar ya no deberían ser opción, sino necesidad. Tu cuerpo te está pidiendo cambios y si no le haces caso podrías comenzar a sentirte más cansado, inflamado o sin energía. Además, cuando te sientes bien contigo mismo o misma hasta el ánimo cambia y el brillo regresa.
En cuestiones de dinero y trabajo vienen movimientos importantes. Habrá cambios de horarios, nuevas responsabilidades o incluso tensiones con compañeros o personas de autoridad. No te tomes todo tan personal ni quieras pelear por cualquier cosa porque podrías terminar metiéndote en problemas innecesarios. Aun así, también vienen oportunidades de crecimiento económico bastante buenas. Se visualiza entrada de dinero extra, mejoras laborales o proyectos que podrían dejarte muy buenas ganancias si sabes aprovecharlos.
Hay un chisme entre amistades que comenzará a circular y aunque al principio no te afecte directamente, terminarás enterándote de cosas que te abrirán los ojos sobre personas que considerabas cercanas. Tú escucha, observa y no te metas de más porque luego acabas embarrado en dramas que ni te pertenecen. Aprende a cuidar más lo que cuentas y a quién se lo cuentas.
Mucho cuidado con el alcohol o excesos porque podrías terminar soltando secretos, diciendo cosas de más o haciendo alguna indiscreción que después te dé vergüenza recordar. Tú cuando agarras confianza se te suelta bien cañón la lengua y luego ya no sabes ni cómo arreglar el desastre. Mejor mídete y evita situaciones que puedan complicarte.
También vienen días donde comenzarás a valorar cosas simples que antes ni importancia tenían: la familia, la paz mental, una conversación sincera o hasta el simple hecho de sentirte tranquilo contigo mismo. Estás entrando en una etapa de madurez emocional muy importante donde dejarás de perseguir lo superficial para buscar estabilidad real.
El amor bonito sí llegará o se fortalecerá, pero necesita paciencia, comunicación y ganas reales de construir algo sano. Tú no naciste para relaciones a medias ni para andar mendigando cariño.
Tus números de la suerte serán el 06, 18 y 41, y tu color será el verde esmeralda, que te ayudará a atraer abundancia, estabilidad y claridad para tomar decisiones importantes sin dejarte llevar por emociones momentáneas.
GÉMINIS
Ya deja de darle tantas vueltas a ese asunto que no te deja dormir porque mientras tú te desgastas pensando escenarios, la vida sigue avanzando y tú perdiendo tiempo valioso. Este 12 de mayo del 2026 viene a enseñarte que no puedes seguir viviendo entre el “hubiera” y el “qué tal si”. Tú naciste para brillar, hacer ruido y comerte el mundo, no para andar encerrado en pensamientos que nomás te quitan energía y hasta ganas de creer en ti. La vida es demasiado corta para seguir cargando culpas, tristezas o arrepentimientos que ya ni solución tienen.
Se vienen cambios muy importantes en tu vida y con ellos oportunidades que podrían marcar un antes y un después en cuestiones de trabajo, dinero y amor. Pero aguas, porque esas oportunidades no van a regresar dos veces. Tú ya sabes perfectamente cuáles son los caminos que debes tomar, nomás que a veces te gana el miedo o las ganas de quedarte en tu zona cómoda. Ya no es tiempo de hacerte chiquito o chiquita por nadie. Este año te toca crecer, avanzar y demostrarte a ti mismo de qué estás hecho.
Hay personas muy envidiosas alrededor que buscarán hacerte sentir menos con comentarios venenosos o críticas disfrazadas de “consejos”. Tú ignóralos. La gente habla de quien brilla porque le incomoda no tener el valor de hacer lo mismo. Además, seamos honestos: tu carácter no siempre es el más dulce del mundo y cuando te hacen enojar puedes soltar verdades más filosas que navaja nueva. Pero también es cierto que eres de las pocas personas que dicen las cosas de frente y no andan sonriendo hipócritamente mientras apuñalan por la espalda. No te culpes por ser intenso o intensa; mejor aprende a usar esa fuerza a tu favor y no para destruirte emocionalmente.
En cuestiones de amor andarás muy pensativo o pensativa, sobre todo por las noches. Hay alguien rondando tu cabeza y podrías comenzar a considerar darte una nueva oportunidad sentimental. Si estás soltero o soltera, viene una persona que poco a poco empezará a mover tus emociones de una manera distinta. No será el típico amor de novela barata, sino alguien que te hará sentir tranquilidad y ganas de construir algo bonito. Eso sí, deja de comparar a todo mundo con personas del pasado porque así nadie va a llenar tus expectativas. Aprende a vivir las cosas nuevas sin miedo a repetir historias viejas.
Si tienes pareja, vienen días donde necesitarán hablar claro y dejar de guardar molestias. Tú eres experto o experta en hacerte el fuerte hasta que explotas por cualquier tontería acumulada. Aprende a comunicar lo que sientes antes de que los silencios comiencen a hacer más daño que las discusiones. También se marca mucho cuidado con celos o malos entendidos provocados por terceras personas. No le des entrada a gente metiche en tu relación.
En el área económica la vida comenzará a devolverte poco a poco todo eso que sentías perdido. Habrá mejoras en dinero, pagos pendientes o proyectos que por fin comenzarán a moverse. Aprovecha esta racha y deja de gastar en tonterías o en personas que ni siquiera valoran lo que haces por ellas. También se ven oportunidades relacionadas con viajes, cambios de rutina y nuevas conexiones laborales bastante favorables.
Es momento de despedirte del pasado de una vez por todas. Ya no sigas viviendo de recuerdos que nomás te mantienen estancado. El futuro todavía no existe y el pasado ya no puede cambiarse, así que enfócate en el presente, que es lo único seguro que tienes. Disfruta más, sal más, ríe más y deja de cargar el mundo en los hombros como si fueras responsable de salvar a todos.
Tus números de la suerte serán el 12, 20 y 36, y tu color será el amarillo intenso, que atraerá claridad mental, éxito y muchísima energía para cerrar ciclos y comenzar otros mucho mejores.
CÁNCER
La vida te ha puesto pruebas bien pesadas y aun así aquí sigues, respirando, luchando y levantándote cada vez que algo o alguien quiso verte caer. Este 12 de mayo del 2026 viene a enseñarte que ya no puedes seguir viviendo desde la herida ni cargar dolores que no te dejan avanzar. Tú tienes un corazón demasiado noble y muchas veces terminas absorbiendo problemas ajenos como si fueras salvavidas emocional de todo mundo. Ya bájale tantito a querer resolver vidas ajenas mientras la tuya sigue esperando atención.
Has pasado por momentos donde sentías que el mundo estaba encima de ti y aunque nadie lo note, muchas noches te has dormido con el corazón bien apachurrado pensando en cosas que no salieron como esperabas. Pero ya no es tiempo de seguirte martirizando por situaciones que ya no tienen arreglo. Aprende a soltar de verdad y no nomás de palabra. Porque dices que ya superaste, pero a la primera señal vuelves a abrir heridas viejas como si te gustara sufrir de gratis.
En cuestiones de amor vienen movimientos intensos. Si tienes pareja, habrá momentos de mucha sensibilidad y discusiones por malos entendidos o actitudes que ambos han venido guardando desde hace tiempo. Tú necesitas sentirte querido o querida, escuchado y valorado, pero también debes aprender a expresar lo que sientes sin hacer dramas o encerrarte esperando que la otra persona adivine tu tristeza. Hay posibilidad de fortalecer muchísimo la relación si ambos ponen de su parte y dejan atrás orgullos absurdos.
Si estás soltero o soltera, viene un amor prohibido o complicado que te moverá el tapete bien fuerte. Esa persona llegará de manera inesperada y despertará emociones que creías dormidas. El problema es que no todo será tan sencillo como parece. Podría tratarse de alguien con compromisos, distancia o situaciones difíciles alrededor. Tú sabrás perfectamente si vale la pena meterte ahí o si solo terminarás haciéndote ilusiones donde no debes. Escucha más a tu intuición y menos a tu necesidad de sentir cariño.
También vienen recuerdos del pasado que regresarán con algo de dolor. Personas que jurabas olvidadas volverán a aparecer ya sea por mensajes, sueños o encuentros inesperados. No confundas nostalgia con destino porque luego terminas revolviendo emociones que ya iban sanando. Hay ciclos que deben quedarse cerrados aunque todavía duelan poquito.
En cuestiones familiares se marca mucha tensión por preocupaciones relacionadas con salud. Un familiar podría caer en cama o pasar por momentos delicados, pero poco a poco las cosas comenzarán a mejorar. Tú serás apoyo importante para esa persona, aunque también necesitarás cuidar muchísimo tu propia estabilidad emocional para no desgastarte demasiado.
Aguas con amistades falsas porque dos personas cercanas han estado hablando más de la cuenta sobre ti. Hay envidia y comentarios malintencionados que podrían afectarte si les das demasiada importancia. Tú ya sabes perfectamente quién sí vibra bonito contigo y quién solo se acerca para sacar información o meter cizaña. No cuentes todos tus planes ni abras tu corazón tan fácilmente porque no todo mundo merece conocer tus batallas.
En salud, cuida muchísimo garganta, vías respiratorias y estómago porque andarás bastante sensible. Evita alimentos irritantes, desvelos y cargar estrés innecesario porque podrías terminar enfermo o enferma de algo que pudiste evitar. También se marcan visitas inesperadas que podrían alegrarte muchísimo y ayudarte a despejar la mente.
Este es momento de madurar emocionalmente y dejar de vivir esperando que alguien venga a salvarte. Tú tienes todo para salir adelante, solo necesitas confiar más en tu fuerza y dejar de mirar atrás. Tus números de la suerte serán el 07, 24 y 38, y tu color será el blanco aperlado, que atraerá paz, protección y claridad para tomar decisiones desde el corazón pero sin perder la cabeza.