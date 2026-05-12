window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Géminis del 12 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 12 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_geminis
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Esta influencia exalta tu desenvolvimiento en lo público, especialmente cuando aportas algo significativo al mundo. Las actividades vinculadas al arte, el servicio y el mar se ven especialmente favorecidas. Tu capacidad de adaptación será clave para alcanzar reconocimiento y despertar fascinación.

Horóscopo de amor para Géminis

Puede ser difícil provocar que des una respuesta favorable. Si es así, no dejes que la forma en que te sientes impacte negativamente en aquellos que más quieres. Evita las críticas injustas, de otra forma lo único que logras es provocar argumentos con aquellas personas que son importantes para ti. Piensa en porque cosas tan triviales te causan tanta irritación.

Horóscopo de dinero para Géminis

Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Encuentras a tu pareja seductora y quieres tener más diversión. No esperes siempre a llegar a la recámara, podría ser interesante hacer el amor impulsivamente cuando sea el momento correcto. El pensamiento de que puedas ser visto por terceras personas solo aumenta el factor de emoción. Ten cuidado de no ser atrapado o ahuyentado, eso verdaderamente asesinaría la pasión.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Géminis Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending