Horóscopo de hoy para Géminis del 12 mayo de 2026

Esta influencia exalta tu desenvolvimiento en lo público, especialmente cuando aportas algo significativo al mundo. Las actividades vinculadas al arte, el servicio y el mar se ven especialmente favorecidas. Tu capacidad de adaptación será clave para alcanzar reconocimiento y despertar fascinación.

Horóscopo de amor para Géminis Puede ser difícil provocar que des una respuesta favorable. Si es así, no dejes que la forma en que te sientes impacte negativamente en aquellos que más quieres. Evita las críticas injustas, de otra forma lo único que logras es provocar argumentos con aquellas personas que son importantes para ti. Piensa en porque cosas tan triviales te causan tanta irritación.

Horóscopo de dinero para Géminis Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.