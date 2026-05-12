Horóscopo de hoy para Libra del 12 mayo de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 12 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Brindarás ayuda de manera desinteresada y se activarán tus cualidades para la sanación. En el trabajo, podrías rodearte de personas sensibles y entregadas. En cuanto a la salud, será importante depurar el organismo con líquidos y hábitos más livianos.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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