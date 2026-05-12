Jamie Foxx será padre por tercera vez

El actor Jamie Foxx, de 56 años, se prepara para embarcarse de nuevo en la aventura de la paternidad. El ganador del Oscar está esperando su tercer hijo, el cual será el primero junto a su actual pareja, Alyce Huckstepp.

La noticia llega en un momento de plenitud para el intérprete de “Ray”, quien ha mantenido un perfil relativamente discreto respecto a su vida privada tras los problemas de salud que enfrentó el año pasado.

Foxx ya es padre de dos hijas: Corinne, de 30 años, y Anelise, de 15. La noticia del nuevo embarazo subraya la solidez de su relación con Huckstepp, con quien se le vinculó sentimentalmente por primera vez en agosto de 2023, cuando fueron captados disfrutando de unas vacaciones en Cabo San Lucas.

Desde entonces, la pareja ha sido vista en diversas ocasiones, mostrando una conexión profunda que ahora se sella con la llegada de un bebé.

Fuentes cercanas a la pareja indicaron a Entertainment Weekly que ambos están “absolutamente encantados” y que Foxx está ansioso por volver a experimentar la paternidad.

“Jamie está en un gran lugar en su vida ahora mismo”, reveló la fuente. “Él y Alyce están muy felices y no pueden esperar para dar la bienvenida a este nuevo capítulo juntos”, agregó.

Este anuncio es una buena noticia tras un periodo de incertidumbre en la salud del actor. Sin embargo, Foxx ha vuelto con fuerza a la escena pública, no solo con proyectos cinematográficos en puerta, sino también con la mayor de las alegrías en el ámbito personal.

La noticia ha generado una oleada de felicitaciones por parte de colegas y seguidores, quienes celebran la expansión de la familia Foxx.

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