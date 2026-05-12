Los Ardillos, el grupo criminal que desplazó a cientos de familias de Guerrero mediante bombardeos

La ola de violencia en la zona serrana de Guerrero provocó el desplazamiento forzado de entre 800 y mil familias indígenas de comunidades ubicadas en el municipio de Chilapa de Álvarez, luego de una serie de ataques atribuidos al grupo criminal “Los Ardillos”, según denunciaron organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos.

De acuerdo con el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), las agresiones comenzaron desde el 6 de mayo en las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuetán, donde hombres armados habrían utilizado drones con explosivos y armas de alto calibre para atacar a la población civil.

Las organizaciones señalaron que los habitantes huyeron de sus comunidades para refugiarse en otras localidades de la región, mientras continúan los enfrentamientos y sobrevuelos de drones. Según los testimonios difundidos por el CNI, mujeres, niños y adultos mayores abandonaron sus hogares ante el temor de nuevos ataques.

El abogado agrario Carlos González García, integrante de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento del CNI, acusó a autoridades municipales, estatales y federales de omitir acciones para frenar la violencia.

En entrevista con La Jornada, afirmó que la alcaldesa de Chilapa, Mercedes Carballo, mantiene presuntos vínculos familiares con Celso Ortega, identificado como líder de “Los Ardillos”.

Asimismo, el representante del CNI sostuvo que el grupo criminal busca someter a las comunidades indígenas para obligarlas a sembrar amapola en la región, lo que habría originado parte del conflicto con los pueblos nahuas que se niegan a colaborar con la organización criminal.

El CIPOG-EZ también responsabilizó al gobierno federal y al gobierno de Guerrero por la falta de protección a las comunidades atacadas. En un comunicado reciente, denunció que elementos del Ejército y la Guardia Nacional no acudieron a la zona pese a las peticiones de auxilio realizadas por los pobladores.

Asimismo, aseguraron que integrantes de “Los Ardillos” operan cerca de instalaciones militares y acusaron a corporaciones de seguridad de mantener únicamente presencia de vigilancia sin detener las agresiones denunciadas.

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