San Antonio, Texas: el tiempo para hoy martes 12 de mayo

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este martes 12 de mayo. Desde veranos calurosos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio habrá nubes escasas. Se espera una temperatura máxima de 88 grados Fahrenheit (31ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) al caer la noche. También se espera un viento del noreste, que rondará los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1018.0 hPa, una medición que irá constante. Tendremos el amanecer a las 06:44 h y el atardecer será a las 20:17 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas variarán entre los 66 y los 90 grados Fahrenheit (19 y 32ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe popular por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Álamo tiene un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

En verano, los termómetros pueden ascender hasta los 100° F, por lo que es importante beber agua y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son mucho más suaves, con una media de unos 50° F.

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