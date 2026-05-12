Secuestradores matan a su víctima durante un operativo de rescate de la policía en Sinaloa

Una persona víctima de secuestro fue asesinada por sus captores en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando policías intentaban el rescate, y en el enfrentamiento uno de los secuestradores fue abatido por los agentes.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Sinaloa informó que recibió un reporte del secuestro de una persona en la comunidad de Aguaruto, colindante con la ciudad de Culiacán, y ante ello, varios agentes desplegaron un operativo de búsqueda.

Esto provocó una persecución de la Policía, señaló la nota. “La presunta persona privada de la libertad fue asesinada por sus captores”, mientras que “un agresor fue abatido, otro fue capturado y los agentes buscan a otro presunto secuestrador”.

En el operativo participaron agentes del Ejército mexicano, policía estatal y municipal, quienes ubicaron a los presuntos delincuentes cuando intentaban escapar sobre la carretera Culiacán-Navolato, cerca del Centro Penitenciario de Aguaruto.

Los hechos ocurrieron en Sinaloa, estado que desde septiembre de 2024 enfrenta una ola de violencia ligada a disputas internas del crimen organizado, con Culiacán como uno de los principales focos de enfrentamientos, desapariciones, bloqueos y operativos federales.

En los últimos meses las fuerzas de seguridad mexicanas también han protagonizado diversos operativos por todo el país para debilitar a los grupos criminales y sus fuentes de financiación, en medio de la presión del Gobierno estadounidense para intensificar las acciones en esta materia.

Con información de EFE.

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