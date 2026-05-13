Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy miércoles 13 de mayo en México y los principales países
Mira en tiempo real el tipo de cambio del dólar en estos países y comprueba cómo se comportan los mercados
El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en el mercado azteca.
El precio del dólar estadounidense este miércoles 13 de mayo de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.18 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.
Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 16.87 y 16.87 MXN respectivamente.
Precio del dólar hoy en México
Ante el peso mexicano, el dólar cotiza con valores similares a un precio de 17.18 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.
Precio del dólar hoy en Honduras
En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.59 lempiras por unidad de billete verde.
Precio del dólar hoy en Nicaragua
El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en negativo tras el cierre de mercado de divisas. Su valor está este miércoles en 36.62 córdobas por unidad de dólar.
Precio del dólar hoy en Costa Rica
En Costa Rica, el dólar cambia su tendencia habitual y cotizó este día a la baja. Tras mantener la jornada previa sin cambios, hoy se promedió a 452.75 colones por unidad de dólar.
Precio del dólar hoy en República Dominicana
El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia a la baja y cotizó al cierre a 59.08 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.
|MEXICO 17.18 PESOS MEXICANOS
|HONDURAS 26.59 LEMPIRAS
|NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS
|COSTA RICA 452.75 COLONES
|REPÚBLICA DOMINICANA 59.08 PESOS DOMINICANOS
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