DOJ acusa a naviera de Singapur por el derrumbe mortal del puente de Baltimore

El Departamento de Justicia (DOJ) presentó cargos penales contra la empresa naviera singapurense Synergy Marine Group por su presunta responsabilidad en el colapso del puente Francis Scott Key de Baltimore, tragedia ocurrida en marzo de 2024 que dejó seis trabajadores hispanos muertos y paralizó durante semanas una de las rutas marítimas más importantes del país.

La acusación federal sostiene que la compañía operaba el buque portacontenedores Dali bajo condiciones inseguras y que, además, falsificó registros de inspección y ocultó información clave a las autoridades estadounidenses tras el accidente.

Según los fiscales, el barco sufrió dos apagones en un lapso de apenas cuatro minutos antes de impactar contra una de las estructuras de soporte del puente, provocando el derrumbe de la infraestructura y la caída de varios vehículos al río Patapsco durante la madrugada del 26 de marzo de 2024.

“El colapso del puente Francis Scott Key fue una tragedia evitable de enormes consecuencias”, afirmó el fiscal general interino Todd Blanche en un comunicado divulgado este martes. El funcionario aseguró que el caso busca establecer responsabilidades por una “negligencia temeraria” en materia de seguridad marítima.

A federal court indicted Synergy Marine and a superintendent for the Key Bridge collapse claiming 6 lives and $5B in damage. CGIS Acting Dir. Zinnia James notes: "At the core of the Coast Guard's mission is the protection of life and property and the facilitation of commerce." We… pic.twitter.com/Ikcwc1AmW4 — U.S. Coast Guard (@USCG) May 12, 2026

Fiscalía señala fallas mecánicas y encubrimiento

La investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) concluyó que el Dali perdió potencia debido a un cable defectuoso y a problemas en una bomba de combustible utilizada por la tripulación para alimentar los generadores del barco.

Los documentos judiciales afirman que la embarcación no estaba autorizada para operar con ese sistema, debido a que la bomba utilizada no podía reiniciarse automáticamente después de un apagón. Los fiscales argumentan que, de haberse empleado el combustible y el sistema adecuados, el barco habría recuperado energía antes del impacto contra el puente.

Además, la acusación sostiene que empleados de Synergy Marine conocían desde tiempo atrás las fallas relacionadas con las bombas de combustible y tomaron medidas para ocultar el problema tanto en el Dali como en otros buques de la flota.

El supervisor técnico del barco, Radhakrishnan Karthik Nair, también enfrenta cargos criminales relacionados con conspiración, obstrucción a la justicia y conducta negligente con resultado de muerte.

En respuesta, la empresa negó las acusaciones y aseguró que defenderá su actuación ante los tribunales. En declaraciones enviadas a medios estadounidenses y británicos, Synergy calificó el proceso como un intento de “criminalizar un trágico accidente” y afirmó que las acusaciones “carecen de fundamento”.

El derrumbe dejó impacto económico millonario

El colapso del puente no solo dejó víctimas mortales, sino que también generó severas consecuencias económicas para Maryland y para la cadena logística de la costa este de Estados Unidos.

El puerto de Baltimore permaneció parcialmente bloqueado durante semanas, afectando el movimiento de mercancías, vehículos y contenedores en uno de los centros marítimos más activos del país.

Las autoridades estatales calculan que la reconstrucción del puente podría costar entre 4,300 y 5,200 millones de dólares, mientras que la reapertura total al tráfico no se prevé sino hasta finales de 2030.

Paralelamente al proceso penal, Maryland alcanzó un acuerdo civil por 2,250 millones de dólares con Synergy Marine Group para resolver demandas relacionadas con daños ambientales, pérdida de ingresos por peajes y afectaciones económicas derivadas del desastre.

El propietario del Dali también desembolsó previamente más de 100 millones de dólares al Departamento de Justicia para resolver reclamaciones civiles federales, además de otros 350 millones pagados a la aseguradora del estado de Maryland.

Mientras avanzan las investigaciones y los procedimientos judiciales, el derrumbe del puente Francis Scott Key permanece como uno de los accidentes marítimos más costosos y devastadores registrados en Estados Unidos en las últimas décadas.

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