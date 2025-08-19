Explosión en barco de carga obliga al cierre del canal principal del puerto de Baltimore

Las autoridades de Maryland investigan las causas de una explosión registrada la noche del lunes en el buque mercante W-Sapphire, un carguero de 229 metros que zarpaba desde Baltimore con destino a África Oriental.

El estallido, captado en video por testigos, mostró llamas que se elevaron al cielo y una densa columna de humo negro sobre el río Patapsco, cerca del lugar donde en marzo de 2024 se derrumbó el puente Francis Scott Key.

A bordo del navío viajaban 23 tripulantes y dos pilotos, ninguno de los cuales resultó herido, confirmaron funcionarios de la Guardia Costera de Estados Unidos a AP.

Canal cerrado y búsqueda submarina

El canal principal de navegación del puerto de Baltimore permanece cerrado mientras los equipos trabajan para localizar una escotilla del barco que se desprendió por la explosión y cayó al agua.

La Guardia Costera informó que ha desplegado un buque de reconocimiento equipado con sonar, llamado Buck, para evaluar las condiciones bajo el agua. Solo cuando se confirme que no existe riesgo para la navegación, el canal podrá ser reabierto.

“La Guardia Costera es la agencia líder en la respuesta y determinará cuándo se podrá reabrir el canal de manera segura”, señalaron las autoridades portuarias en un comunicado.

El carguero W-Sapphire

El W-Sapphire fue construido en 2012 y navega actualmente bajo bandera liberiana. Según los registros de seguimiento marítimo, transportaba carbón y tenía como destino el puerto de Mauricio, a donde se esperaba que arribara en aproximadamente un mes.

Tras la explosión, el barco se encuentra anclado cerca de Annapolis, en las inmediaciones del puente de la bahía de Chesapeake.

El portavoz del Departamento de Bomberos de Baltimore, John Marsh, informó que la agencia respondió a un incendio bajo cubierta, el cual fue controlado. No se reportaron daños materiales fuera de la embarcación.

El Departamento de Gestión de Emergencias de Maryland indicó que el siniestro no dejó afectaciones en tierra. Por su parte, el gobernador Wes Moore aseguró que su administración monitorea de cerca la situación.

La Guardia Costera también estableció una zona de seguridad de 2,000 yardas (1,829 metros) alrededor del área de la explosión.

Antecedente: el derrumbe del puente Key

El incidente ocurre poco más de un año después de la tragedia del puente Francis Scott Key, cuyo colapso en marzo de 2024, tras el choque del portacontenedores Dali, causó la muerte de seis trabajadores y mantuvo el canal cerrado durante varios meses, con graves repercusiones económicas para la región.

Ahora, nuevamente, la actividad portuaria enfrenta una interrupción, aunque las autoridades recalcan que el cierre será temporal y dependiente de la localización de la escotilla perdida.

