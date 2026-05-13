Hijas de Maradona demandan a jueza que anuló el primer juicio por la muerte del exfutbolista

Las hijas de Diego Armando Maradona, Dalma y Gianinna Maradona, presentaron una demanda por “daños y perjuicios” contra la jueza Julieta Makintach, señalada como responsable de la anulación del primer juicio por la muerte del ídolo argentino, luego de que se revelara su presunta participación en un documental no autorizado sobre el caso.

La acción judicial, difundida este miércoles por medios locales y confirmada a EFE por uno de los abogados de las hijas del exfutbolista, exige una indemnización de 300 millones de pesos argentinos, equivalentes a unos $212,766 dólares.

DALMA Y GIANINNA MARADONA DEMANDARON A LA EXJUEZA MAKINTACH Y LE RECLAMAN $300 MILLONES



Las hijas del Diez iniciaron una demanda civil por daños y perjuicios contra Julieta Makintach, destituida en noviembre tras su participación en el documental "Justicia Divina".



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¿Por qué demandaron a la jueza Julieta Makintach?

De acuerdo con el escrito judicial, Dalma y Gianinna sostienen que sufrieron un fuerte daño moral tras la anulación del proceso que investigaba la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

“Tenemos interés legítimo directo por el daño moral sufrido ante la afectación de la memoria, honor y derecho a un juicio justo de nuestro padre que fue frustrado por el inescrupuloso obrar de la juez destituida Julieta Makintach”, aseguraron las demandantes, según un documento citado por el diario Clarín.

La demanda también apunta contra la productora ‘La Doble S.A.’, la decoradora de interiores María Pía Alemán y el guionista Juan Manuel D’Emilio, quienes estarían vinculados a la realización del documental titulado ‘Justicia Divina’, proyecto que finalmente nunca fue estrenado.

Acusan conducta “ilegal y negligente” en el caso Maradona

En la presentación judicial, los abogados de las hijas del campeón del mundo calificaron el accionar de la magistrada como “antijurídica” y señalaron que su conducta fue “desaprensiva, irregular, ilegal y negligente”.

Makintach fue recusada del juicio el 27 de mayo de 2025, luego de que se exhibieran diversas pruebas relacionadas con su presunta participación en la producción audiovisual sobre el caso. Apenas dos días después, la Justicia decretó la nulidad del proceso judicial, que hasta ese momento acumulaba 21 audiencias y 44 testigos.

Posteriormente, la jueza fue destituida e inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos dentro del Poder Judicial.

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona ya comenzó

Tras la anulación del primer proceso, el pasado 14 de abril comenzó un nuevo juicio en los tribunales de San Isidro para determinar la responsabilidad de siete profesionales de la salud acusados de homicidio con dolo eventual por la muerte de Diego Maradona.

El caso continúa generando un fuerte impacto mediático en Argentina y mantiene bajo la lupa a los implicados en el entorno médico que atendió al exfutbolista durante sus últimos días.

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