Gianinna Maradona rompe el silencio en el juicio por la muerte de Diego Maradona: “La manipulación fue absoluta”

Gianinna Maradona, hija de Diego Armando Maradona, declaró en el juicio por la muerte del exfutbolista y lanzó fuertes acusaciones contra el equipo médico que lo atendió antes de su fallecimiento. En una audiencia clave, rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que fue víctima de manipulación.

Su testimonio se dio en la tercera jornada del nuevo proceso judicial, luego de que el juicio anterior fuera anulado en mayo de 2025.

🚨 JUICIO POR LA MUERTE DE MARADONA: DECLARÓ GIANINNA Y APUNTÓ CONTRA LOS MÉDICOS



Hoy fue el turno de la declaración de una de las hijas de Diego Armando Maradona en el marco del segundo juicio por la muerte de su padre. pic.twitter.com/qgSJZKceSm — Radio La Red – AM 910 📻 (@radiolared) April 21, 2026

Gianinna Maradona responde a Leonardo Luque y niega responsabilidad

La declaración de Gianinna Maradona, de 36 años, se pospuso inicialmente debido a la intervención del neurocirujano Leonardo Luque, principal acusado y médico de cabecera de Diego Maradona.

Durante una audiencia previa, Luque afirmó que no estaba a cargo del cuidado del exfutbolista y responsabilizó a la hija del astro por no haber conseguido un médico clínico.

“Yo respondí que me iba a ocupar, no que tenía un médico o que yo soy médica. Simplemente dije que iba a investigar. Desde ningún punto de vista me voy a hacer cargo de esa situación. Yo confié, lamentablemente, ciegamente en estos seres, que lo único que hicieron fue dejar a mi hijo sin abuelo y a mí sin padre”, declaró Gianinna Maradona, rechazando cualquier implicación en la muerte de su padre.

Tensión en el juicio: defensa intenta frenar el testimonio

Antes de su declaración, la defensa de la psiquiatra Agustina Cosachov solicitó suspender su testimonio, alegando una posible responsabilidad penal de la hija del ídolo por incumplimiento de deberes familiares.

Sin embargo, los jueces rechazaron el pedido, permitiendo que Gianinna Maradona brindara su versión de los hechos.

“Nunca se insinuó algo tan agresivo para la dignidad de una persona, nunca se insinuó algo tan agresivo para la dignidad de una víctima”, sostuvo el abogado Fernando Burlando.

El estado de Diego Maradona antes de su muerte

Durante su testimonio, Gianinna Maradona recordó un episodio ocurrido el 30 de octubre de 2020, cuando visitó a su padre en su cumpleaños y lo encontró desorientado y “con la mirada perdida”.

Según relató, el exfutbolista aceptó irse con ella, pero el equipo médico y la policía intervinieron antes de que pudiera trasladarlo.

Internación domiciliaria: el punto clave del caso

Uno de los momentos más sensibles del juicio gira en torno a la decisión de que Diego Armando Maradona continuara su recuperación en una vivienda tras una operación, en lugar de ser internado en una clínica.

“Nos parecía que internarlo era lo mejor, por la experiencia de cuando se había recuperado de la cocaína, pero (al mismo tiempo) que éramos unas hijas de puta si lo internábamos”, dijo entre lágrimas Gianinna Maradona, y agregó: “Luque nos dijo que no era opción para mi papá internarlo en una clínica. Que primero probemos con una internación domiciliaria. En ese momento yo ni siquiera me podía imaginar que estaban planeando otras cosas”.

“Mucha bronca”: críticas al sistema de atención médica

Tras la reproducción de un audio de Leonardo Luque, en el que proponía una internación domiciliaria con equipamiento médico adecuado, Gianinna Maradona cuestionó duramente las condiciones reales en las que estuvo su padre.

“La manipulación fue absoluta y horrible, me siento una boluda”, expresó, visiblemente afectada.

Además, denunció que en la vivienda donde falleció el 25 de noviembre de 2020 no había monitor, desfibrilador ni ambulancia, pese a las promesas del equipo médico.

Quiénes son los acusados en el juicio por la muerte de Maradona

Además de Leonardo Luque y Agustina Cosachov, enfrentan el proceso judicial el psicólogo Carlos Díaz, la doctora Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

Todos están acusados de homicidio simple con dolo eventual, en uno de los casos más impactantes del deporte mundial.

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