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Horóscopo de hoy para Virgo del 13 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 13 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

En lo que respecta a los asuntos románticos, los astros conspirarán a tu favor. Sentirás que tu pareja te envuelve con su magia y, muy sutilmente, todo va confluyendo en tu vida compartida como un manantial. Si estás soltero, alguien dispuesto a darlo todo podría cautivarte.

Horóscopo de amor para Virgo

Enfocas tu atención en tu pareja y pareces más listo mostrarles afecto. Un conocimiento elevado de tu situación te permite entender claramente lo que dicen los demás. Reconoces a aquellos en quienes puedes confiar completamente, en caso de que necesites de su ayuda o asistencia en cualquier momento.

Horóscopo de dinero para Virgo

Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Vete tranquilo con los juguetes sexuales. ¡Lee las instrucciones primero antes de usarlos en tu pareja! No querrás que pase un accidente cuando estés todo excitado. Podría sr embarazoso cuando tengas que llamar a los para médicos para remover todos esos traviesos accesorios.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Virgo
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