Tribunal federal suspende sanciones de Trump contra relatora de la ONU Francesca Albanese

Un tribunal federal de Washington suspendió de manera temporal las sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump contra la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, en una decisión que reaviva el debate sobre la libertad de expresión y la política exterior de Estados Unidos respecto a la guerra en Gaza.

La resolución fue emitida por el juez federal Richard Leon, quien consideró que las medidas adoptadas por el gobierno estadounidense podrían violar derechos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución. El fallo representa un revés legal para la Casa Blanca y para el secretario de Estado Marco Rubio, quien anunció las sanciones en julio de 2025.

Albanese confirmó la noticia a través de redes sociales, donde compartió una imagen del fallo judicial y celebró la decisión del tribunal. “Un tribunal estadounidense ha suspendido las sanciones impuestas en mi contra”, escribió la funcionaria italiana, quien agradeció públicamente a su esposo, Massimiliano Cali, y a su hija por encabezar la demanda presentada ante la Corte de Distrito para el Distrito de Columbia.

Las sanciones impedían a Albanese ingresar a Estados Unidos y bloqueaban sus operaciones financieras dentro del sistema bancario estadounidense. La administración Trump argumentó en su momento que la relatora había impulsado acciones contra Israel y ciudadanos estadounidenses ante la Corte Penal Internacional, en medio de las investigaciones por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

BREAKING! US court ha suspended the US sanctions against me!

As the judge says: "Protecting the Freedom of speech is always just the public interest".

Thanks to my daughter and my husband for stepping up to defend me, and everyone who has helped so far.



Together we are One. pic.twitter.com/z6L3tb7Esp — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) May 13, 2026

El juez defiende la libertad de expresión

En su opinión judicial, Leon afirmó que Albanese “no ha hecho más que hablar”, al considerar que sus recomendaciones a la Corte Penal Internacional no tienen carácter vinculante y forman parte de su derecho a expresar opiniones sobre asuntos internacionales.

El juez también sostuvo que el hecho de que Albanese resida fuera de Estados Unidos no elimina las protecciones constitucionales relacionadas con la libertad de expresión cuando las acciones del gobierno estadounidense buscan castigar el contenido de su discurso.

La demanda fue presentada en febrero por Cali y la hija menor de Albanese, ciudadana estadounidense. El recurso legal argumenta que las sanciones afectaron severamente la vida cotidiana de la experta de la ONU, dejándola prácticamente sin acceso a servicios bancarios y dificultando incluso el acceso a su vivienda en Washington.

Un juez federal de D.C. bloqueó las sanciones que el gobierno de Trump impuso a relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, por advertir sobre los abusos de Israel en Gaza.

El juez anotó: "Proteger la libertad de expresión es siempre de interés público." https://t.co/W9ZIPB7xEd — Jesús García 🐦 (@JesusGar) May 14, 2026

Crece presión internacional contra Washington

Naciones Unidas y diversas organizaciones de derechos humanos han cuestionado abiertamente las sanciones. El secretario general de la ONU, António Guterres, calificó las medidas como “inaceptables” y advirtió que podrían sentar un precedente peligroso contra funcionarios internacionales.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch también condenaron la decisión del gobierno estadounidense y señalaron que las sanciones parecían dirigidas a silenciar críticas sobre la ofensiva israelí en Gaza.

Desde el inicio del conflicto, Albanese se ha convertido en una de las voces más críticas contra Israel y el respaldo militar y diplomático de Estados Unidos. Sus declaraciones, en las que ha acusado a Israel de posibles crímenes de guerra e incluso de genocidio en la Franja de Gaza, provocaron fuertes choques con funcionarios israelíes y sectores conservadores estadounidenses.

La suspensión ordenada por el tribunal permanecerá vigente mientras continúa el litigio federal que definirá si las sanciones fueron constitucionales o si representaron un abuso de poder por parte de la administración Trump.

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