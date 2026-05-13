Tus Años en Modo Fiesta, el Wrapped de toda tu vida en Spotify

Spotify acaba de lanzar su experiencia más ambiciosa hasta ahora ? y no espera a diciembre. Tus Años en Modo Fiesta es un Wrapped histórico que repasa tu vida musical completa dentro de la app, desde el día en que creaste tu cuenta hasta hoy, y llega para celebrar el 20 aniversario de la plataforma.

Qué es Tus Años en Modo Fiesta y qué te muestra

Los usuarios pueden acceder al Tus Años en Modo Fiesta directamente desde la pantalla de inicio de Spotify Crédito: Spotify | Cortesía

A diferencia del Wrapped anual que aparece cada noviembre, esta nueva experiencia cubre todo tu historial acumulado desde que te registraste por primera vez en Spotify. Lo que vemos aquí es una cápsula del tiempo personalizada que va mucho más allá de lo que cualquier edición anterior había ofrecido.

La experiencia te presenta, en formato de historias al estilo Instagram, datos como:

La fecha exacta en que creaste tu cuenta

El total de minutos escuchados hasta 2026

hasta 2026 La primera canción que reproduciste en la app

que reproduciste en la app Tu artista más escuchado de todos los tiempos

Además, al terminar te genera una playlist personalizada con 120 canciones que han marcado tu historial completo, con el número de veces que cada una fue reproducida. La clave aquí es que no se trata solo de estadísticas frías — es un recorrido emocional por años de música.

Cómo acceder al Wrapped histórico de Spotify en tu celular

Acceder es más fácil de lo que parece. La función está disponible tanto para usuarios Premium como gratuitos a nivel global, y ya está activa desde el 12 de mayo de 2026.

Tienes tres formas de entrar:

Abre la app de Spotify — el banner de “La Fiesta del Año” debería aparecer directo en tu inicio Busca “Spotify 20” o “Tus años en modo fiesta” en el buscador interno de la app Entra desde el navegador de tu móvil a spotify.com/20 y serás redirigido a la app

Una advertencia importante — esta experiencia es exclusiva de la aplicación móvil. Si entras desde el escritorio, verás el Wrapped directamente en el navegador sin la experiencia interactiva completa. Asegúrate de tener la app actualizada para que todo funcione sin problemas.

Por qué este lanzamiento importa más allá de la nostalgia

Spotify no lanzó esto por capricho. La plataforma cumple 20 años en 2026 y estamos ante un movimiento estratégico muy bien calculado: en lugar de esperar al Wrapped de fin de año, la compañía genera conversación masiva en redes en pleno mayo, un mes que históricamente era muerto en términos de engagement.

Lo que esto significa es que Spotify entiende perfectamente el poder del contenido compartible personalizado. Cada usuario que publica su primera canción o su artista histórico está haciendo marketing orgánico por la plataforma — sin costo. Es el mismo principio del Wrapped anual, pero amplificado por la carga emocional de toda una vida musical.

En pocas palabras, esta función es nostalgia convertida en producto, y Spotify lleva años perfeccionando esa fórmula desde que el Wrapped se volvió viral en 2016.

¿Cuándo está disponible Tus Años en Modo Fiesta de Spotify?

La función se activó el 12 de mayo de 2026 a nivel global como parte de la celebración del 20 aniversario de Spotify. Está disponible tanto para usuarios gratuitos como Premium.as

¿Qué información muestra Tus Años en Modo Fiesta?

Muestra el día en que te registraste en Spotify, la primera canción que escuchaste, el total de minutos reproducidos, tu artista más escuchado de todos los tiempos y una playlist con tus 120 canciones más reproducidas históricamente.mediotiempo+1

¿Cómo accedo a Tus Años en Modo Fiesta si no me aparece en la app?

Puedes buscar “Spotify 20” o “Tus años en modo fiesta” directamente en el buscador de la app. También puedes entrar desde el navegador de tu móvil visitando spotify.com/20, lo que abrirá la experiencia directamente en la aplicación.xatakamovil+1

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