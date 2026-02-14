CEO de Spotify reveló que las nuevas funciones de la app han sido desarrolladas con IA

Spotify, está apostando fuerte en Inteligencia Artificial. Gustav Söderström, CEO de la compañía, reveló que sus mejores desarrolladores no han escrito una sola línea de código desde diciembre gracias a la IA.

Si bien suena sumamente llamativo el anuncio, esto revela cómo el desarrollo y avance de esta tecnología está cambiando la forma en la que los programadores implementan nuevas funciones y desarrollan aplicaciones.

La premisa bajo la que está trabajando Spotify es que la IA se encargue de buena parte de la escritura de código, mientras que los desarrolladores hacen los ajustes necesarios para implementar las mejoras. De esta forma pueden abaratar costos y acelerar los tiempos en que lanzan nuevas funciones en la app.

¿Qué dijo el CEO de Spotify sobre no escribir código gracias a la IA?

El anunció se dio durante la llamada de resultados del cuarto trimestre, donde Söderström vinculó el “código cero” con el uso de IA para acelerar el desarrollo. El punto no es que la gente se haya quedado sin trabajo, sino que —según Spotify— el software se está construyendo de otra manera, con la IA haciendo gran parte del tecleo, mientras los desarrolladores se enfocan en revisión y toma de decisiones.

Spotify además remarcó que durante 2025 presentó más de 50 funciones y cambios a su app de streaming, usando eso como prueba de “velocidad” en el producto. Y en semanas recientes mencionó lanzamientos como Prompted Playlists con IA, Page Match para audiolibros y About This Song, que llegaron “en las últimas semanas”.

Lo que Spotify está diciendo entre líneas es que la IA los está ayudando significativamente a poder iterar más rápido, probar más ideas y sacar más mejoras sin atascarse en tareas repetitivas.

¿Cómo están usando Honk y Claude Code para programar más rápido en Spotify?

Spotify explicó que sus ingenieros usan un sistema interno llamado Honk para acelerar la velocidad de desarrollo y entrega. Dentro de ese flujo mencionaron Claude Code como parte del soporte para despliegues remotos y en tiempo real con IA generativa.

Pusieron como ejemplo el caso de un ingeniero que va camino al trabajo y desde Slack en su teléfono le pide a Claude arreglar un bug o añadir una función a la app de iOS, y cuando el cambio está listo recibe una nueva versión por Slack y puede fusionarla a producción antes de llegar a la oficina. Spotify aseguró que esto acelera “tremendamente” el proceso de codificación y despliegue.

Lo interesante es que esto no es solo “un chatbot escribiendo código”, es una integración completa en el día a día, mensajería, automatización, builds y entrega conectados a un circuito de feedback. Cuando ese pipeline existe, la IA deja de ser un juguete y se vuelve infraestructura, ahí es donde de verdad se siente la productividad.

Ahora, el subtexto que importa para cualquier empresa es el control, si puedes desplegar tan rápido, necesitas límites claros, pruebas automatizadas, revisiones con criterio y observabilidad para detectar regresiones a tiempo. Spotify no lo detalló todo en público, pero el solo hecho de hablar de despliegues en tiempo real sugiere que su enfoque no está pensado para “hacer magia”, está pensado para operar.

¿Qué significa esto para programadores y para el futuro del trabajo con IA en 2026?

Söderström también defendió que Spotify puede construir un dataset único que otros modelos no pueden comoditizar tan fácil como fuentes abiertas tipo Wikipedia, porque en música muchas preguntas no tienen una respuesta factual única. Puso el ejemplo de “música para entrenar”, que cambia según la persona y el lugar, y dijo que ese dataset lo están construyendo ahora a escala y que mejora cada vez que reentrenan sus modelos.

Esa visión aterriza una idea clave, la IA no solo sirve para escribir código más rápido, también sirve para construir mejores productos si tienes datos propios y un loop de mejora constante. Y Spotify lo remató con una frase que es casi una declaración de época, para ellos esto “no es el final”, es “solo el comienzo” del desarrollo con IA.

En paralelo, hubo preguntas sobre música generada por IA, Spotify dijo que permitirá que artistas y sellos indiquen en los metadatos cómo se hizo una canción, y al mismo tiempo mantendrá vigilancia para evitar spam en la plataforma. Ese equilibrio importa porque marca cómo una plataforma grande intenta abrir la puerta a lo nuevo sin dejar que se le llene la casa de basura.

Si trabajas programando, el takeaway no debería ser “la IA me reemplaza”, sino algo más práctico, la IA te quita tareas mecánicas y te empuja hacia el trabajo que sí mueve la aguja, definir bien problemas, evaluar trade-offs, asegurar calidad y pensar en el usuario. En ese mundo, escribir código sigue siendo importante, solo que el valor se concentra menos en teclear y más en dirigir el sistema, revisar con criterio y construir productos con intención, que al final es el verdadero futuro.

