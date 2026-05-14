Adam Sandler pone en marcha “Grown Ups 3” de la mano de Netflix

La espera terminó para los fanáticos de la cinta de comedia “Grown Ups”. Netflix confirmó que ha unido fuerzas con el actor y productor Adam Sandler para llevar a las pantallas de sus usuarios una tercera entrega de la famosa saga

De acuerdo con el gigante del entretenimiento, “Grown Ups 3” estará dirigida por Kyle Newacheck, quien a lo largo de su trayectoria ha liderado las producciones “Happy Gilmore 2”, “Community” y “Criminales en el mar”, por mencionar algunas.

Y, además de su rol como protagonista, Adam Sandler acompaña a Tim Herlihy en el desarrollo y adaptación del guion. Él también producirá la película junto a Jackie Sandler, Jack Giarraputo y el propio Herlihy.

Los actores David Spade, Chris Rock, Adam Sandler y Kevin James protagonizaron la primera entrega de “Grown Ups”. Crédito: Evan Agostini | AP

Pese a que en el anuncio se informó que el proyecto ya se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, aún se desconoce si Chris Rock, David Spade, Kevin James y Rob Schneider retomarán los personajes a los que dieron vida por primera vez en 2010.

Sin embargo, se espera que la trama que enamoró al público por su ingenio se mantenga intacta; esta consistía en un grupo de amigos de la infancia que intentaban reconectar mientras enfrentaban la vida adulta, el matrimonio, los hijos y el caos cotidiano.

Adam Sandler y Netflix: una suma que apuesta por la comedia

Mientras este proyecto se cocina, Netflix y Adam Sandler celebran el éxito de sus previas colaboraciones. Recordemos que en julio de 2025, se estrenó la esperada cinta “Happy Gilmore 2”, casi 30 años después del éxito original.

Ese mismo año, pero en noviembre, la plataforma lanzó “Jay Kelly”, una película en la que el histrión compartió pantalla con George Clooney y contó la historia sobre la vida de una estrella de cine que no se conoce a sí misma.

Su más reciente colaboración tuvo lugar en abril de 2026, con el estreno de “Roommates”. Esta narra la historia de dos estudiantes universitarios de primer año que se convierten en compañeros de habitación y se enfrentan a los diferentes obstáculos de vivir en la misma residencia.

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