Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 14 al 20 de mayo

Jueves 14



Jorge y Paola Ramos dialogan sobre los retos latinos

Este jueves 14 de mayo a las 4:00 pm, la Serie de Conferencias de Periodismo de Investigación Nick Beck presentará una conversación especial con Jorge Ramos y Paola Ramos, quienes abordarán algunos de los temas más importantes que enfrentan actualmente las comunidades latinas en Estados Unidos. El encuentro ofrecerá una mirada intergeneracional sobre identidad, política, justicia social y representación mediática, combinando décadas de experiencia periodística con nuevas perspectivas culturales. Jorge Ramos, reconocido durante años como conductor de Noticiero Univision, es considerado una de las voces más influyentes del periodismo en español. Por su parte, Paola Ramos ha trabajado con medios como Vice Media y MSNBC, enfocándose en temas de identidad latina y pertenencia. En el Student Union Building del Los Angeles City College Foundation, en la sala Multi-Purpose Room del tercer piso. El evento está abierto al público. La entrada general tiene un costo de $35 y el programa será presentado en inglés. Más información: https://laccfoundation.org/.

Cortesía

Exhibición Suave Patria en el consulado mexicano

El Consulado General de México en Los Ángeles (2401 W. 6Th St., Los Angeles) abrió la exhibición Suave Patria, una exposición colectiva que recorre los paisajes culturales de México desde una perspectiva contemporánea. Con textiles pintados a mano, esculturas de cartonería y diversas representaciones simbólicas. Entrada gratuita con registro previo. Informes: cccmla.com.

Foto: Consulado General de México en Los Ángeles

Temporada de mariposas en el Kidspace

Esta es la última semana de la Temporada de Mariposas en el Kidspace Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena). Los visitantes podrán poner a prueba su agudeza para avistar criaturas en un safari de insectos y crear una criatura de arcilla para llevarse a casa. Termina el domingo 17 de mayo. Boletos desde $13. Informes: kidspacemuseum.org.

Foto: Jamie Pham

Viernes 15

Alejandro Sanz en el Greek Theatre

Alejandro Sanz trae al Greek Theatre (2700 N. Vermont Ave., Los Angeles) su gira ¿Y ahora qué?, también nombre del disco que estrenó en noviembre y que reversiona algunos de sus temas más exitosos. Viernes 15 de mayo a las 8 pm. Boletos desde $88. Informes: ticketmaster.com.

Crédito: Chris Pizzello | AP

Sábado 16

Carlos Vives en el teatro Peacock

El cantautor colombiano Carlos Vives trae a LA su gira “Tour al Sol”, un viaje musical que, como su nombre lo indica, sigue el camino del sol, desde el primer rayo del amanecer, que simboliza la esperanza y los nuevos comienzos; pasando por el mediodía, lleno de energía y alegría en cada interpretación; hasta llegar al atardecer, cuando la nostalgia y la magia se apoderan del escenario. El show será un encuentro con la historia musical de Vives, incluyendo sus éxitos inolvidables como “La tierra del olvido”, que está celebrando 30 años de su lanzamiento. En el teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles). Sábado 16 de mayo a las 8 pm. Boletos desde $84. Informes: ticketmaster.com.

Crédito: Diego Hines | Cortesía

La Sonora Dinamita en SeaWorld

La banda de cumbia originaria de Cartagena de Indias, Colombia, y luego afincada en Ciudad de México, La Sonora Dinamita, es parte de la serie de conciertos Viva La Música, de SeaWorld (500 SeaWorld Dr., San Diego). Actuará el sábado 16 y domingo 17 de mayo a las 6 pm. Incluido en el boleto de entrada. Boletos desde $60. Informes seaworld.com.

Foto: Cortesía de SeaWorld

Raging Waters abre sus puertas

El parque acuático Raging Waters (111 Raging Waters Dr., San Dimas) ya abrió sus puertas con sus 25 atracciones para dar comienzo a la temporada de verano. Los asistentes de este fin de semana podrán disfrutar actividades como una sesión de DJ en vivo, pintura facial resistente al agua y algodón de azúcar. Abierto los fines de semana hasta el 29 de mayo y todos los días del 16 de agosto al 27 de septiembre. Boletos desde $45. Informes: ragingwaters.com.

Foto: Raging Waters

Carrera en cajas de jabón en DTLA

La Red Bull Soapbox Race Los Ángeles, que tendrá lugar en el centro de la ciudad (200 N. Grand Ave., Los Angeles) será presentada por un icono del automovilismo. Dale Earnhardt Jr., miembro del Salón de la Fama de la NASCAR. Participan 33 equipos en la carrera. Sábado 16 de mayo a las 12 pm. Evento gratuito. Informes: redbull.com.

Foto: Phil Gale

Tributo a Ryuichi Sakamoto en The Wallis

El Wallis Annenberg Center for the Performing Arts (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills) presenta Bang on a Can All-Stars, un tributo a Ryuichi Sakamoto, compositor de cintas como El último emperador y Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Sábado 16 de mayo a las 7:30 pm. Boletos desde $43. Informes thewallis.org.

Domingo 17

Festival familiar en en Getty Center

El Festival Familiar Celebrating Photography & the Black Arts Movement, que tendrá lugar en el Getty Center (1200 Getty Center Dr., Los Angeles), está inspirado en la exposición Photography and the Black Arts Movement, 1955–1985, e incluye música en vivo, danza, narración de historias y talleres interactivos. Domingo 17 de mayo de 10 am a 5 pm. Evento gratuito. Informes getty.edu.

Foto: Getty Center

Miércoles 20

Inventing America en el Skirball

El Skirball Cultural Center (2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles) estrenará exposición Inventing America: The Comic Book Revolution, que explora cómo los cómics crearon héroes de la cultura pop que ayudaron a los estadounidenses a imaginarse a sí mismos como héroes del mundo real en un escenario global. A partir del miércoles 20 de mayo; termina el 28 de febrero. Entradas desde $15. Informes skirball.org.