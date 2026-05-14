Clima de hoy en San Antonio, Texas para este jueves 14 de mayo

Si eres vecino de San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante saber cómo va a estar el tiempo este jueves 14 de mayo. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio se prevé escasa nubosidad. Se espera una temperatura máxima de 93 grados Fahrenheit (34ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) durante la madrugada. También se espera un viento del sur, que alcanzará los 10.56 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1012.8 hPa, una medición que irá constante. El Sol saldrá a las 06:42 h y el crepúsculo será a las 20:19 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 1%. La temporada de lluvias en San Antonio se produce normalmente de mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos más nubes que claros. Las temperaturas se moverán entre los 72 y los 95 grados Fahrenheit (22 y 35ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Sigue de cerca una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una metrópoli conocida por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Río posee un clima subtropical húmedo, es decir, inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio anual es de 70° F. Sin embargo, en función del momento del año estas varían de manera significativa.

En verano, la temperatura puede llegar los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y agradables, con una media de unos 50° F.

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