Conectar tu smart TV por cable puede transformar tu experiencia de streaming

Si tu smart TV tarda en cargar series o el video se congela justo en el momento más emocionante, el problema probablemente no es tu plan de internet. La mayoría de la gente nunca considera usar un cable Ethernet en su televisor, y ese pequeño cambio puede marcar una diferencia enorme en velocidad y estabilidad.

Por qué el WiFi no siempre es suficiente para el streaming

El Sony Bravia XR A95L II ofrece una profundidad de color excepcional gracias a su panel QD-OLED Crédito: Sony | Cortesía

El WiFi es cómodo, sí, pero trabaja con señales inalámbricas que se degradan con la distancia, las paredes y la cantidad de dispositivos conectados al router. Si tienes una casa con varios teléfonos, laptops y bocinas inteligentes conectadas al mismo tiempo, tu smart TV está compitiendo por el ancho de banda.

Lo que vemos aquí es que el WiFi comparte su capacidad entre todos los dispositivos de la red. Cuando toca el pico de uso en casa, justamente a la hora que uno quiere ver una película, la conexión se vuelve más lenta e inestable.

Además, protocolos como WiFi 5 o WiFi 6 tienen velocidades teóricas impresionantes, pero en la práctica, la interferencia de señal y la congestión del canal reducen esas cifras considerablemente. Una conexión alámbrica, en cambio, no sufre de ninguno de esos problemas.

Qué cambia al usar un cable Ethernet en el televisor

Conectar la smart TV directamente al router mediante un cable Ethernet elimina prácticamente toda la variabilidad de la conexión inalámbrica. La señal viaja de punto a punto sin obstáculos ni interferencias, lo que se traduce en una comunicación más directa y eficiente entre el televisor y el servidor de la plataforma de streaming.

En pocas palabras, los beneficios concretos son estos:

Menor latencia — el tiempo de respuesta entre tu TV y los servidores de Netflix, Disney+ o YouTube se reduce de forma notable

— el tiempo de respuesta entre tu TV y los servidores de Netflix, Disney+ o YouTube se reduce de forma notable Velocidades más estables — sin fluctuaciones por congestión ni por distancia al router

— sin fluctuaciones por congestión ni por distancia al router Menos cortes y buffering — la conexión no cae ni pierde paquetes de datos en momentos críticos

— la conexión no cae ni pierde paquetes de datos en momentos críticos Mejor calidad de imagen — las plataformas pueden mantener resoluciones más altas de forma consistente

Según las pruebas comparativas que circulan en foros de tecnología y comunidades de usuarios avanzados, una smart TV conectada por cable puede duplicar o incluso triplicar las velocidades de descarga reales frente al WiFi en el mismo entorno.

Cómo conectar tu smart TV a internet por cable sin complicaciones

La buena noticia es que prácticamente todas las smart TV modernas tienen un puerto Ethernet incorporado, aunque muchos usuarios no lo usan ni lo notan. Está usualmente en la parte trasera del televisor, junto a los puertos HDMI y USB.

Para hacer la conexión solo necesitas:

Un cable de red Cat5e o Cat6 — idealmente Cat6 si el router lo permite Una ruta directa desde el televisor hasta el router o switch de red En algunos modelos, ir a Configuración > Red > Conexión alámbrica para que el TV reconozca el cable

Si el router está lejos del televisor, hay opciones como los adaptadores Powerline o MoCA, que envían la señal de red a través del cableado eléctrico o coaxial de la casa sin necesidad de pasar cables por las paredes. No es tan eficiente como una línea directa, pero sigue siendo más estable que el WiFi.

Lo que esto significa es que no hay excusa técnica para no hacerlo — la inversión es mínima y el resultado es inmediato.

¿Es mejor conectar la smart TV por cable o por WiFi?

Para streaming de video, la conexión por cable Ethernet siempre es superior al WiFi. Ofrece menor latencia, mayor estabilidad y mejores velocidades reales, especialmente en hogares con muchos dispositivos conectados al mismo tiempo.

¿Qué cable necesito para conectar mi smart TV a internet?

Necesitas un cable de red estándar, preferiblemente Cat5e o Cat6. Se consigue en cualquier tienda de electrónica o en línea, y el precio ronda los 5 a 15 dólares dependiendo de la longitud. Solo enchúfalo al puerto Ethernet del televisor y al router.

¿Qué hago si mi router está muy lejos del televisor?

Puedes usar un adaptador Powerline o MoCA para extender la red por el cableado ya existente en tu casa, sin tener que pasar cables por paredes o techos. Es una solución práctica que mantiene la estabilidad de una conexión alámbrica.

Un cambio de cable puede sonar demasiado simple para ser efectivo, pero en tecnología los ajustes más básicos suelen dar los mejores resultados. Si todavía no lo has probado, conecta tu smart TV por cable este fin de semana y cuéntanos si notaste la diferencia.

Sigue leyendo:

• Instalar demasiadas apps en tu smart tv: el peor error que puedes cometer

• Proyecta la pantalla de tu portátil en tu TV sin gastar en accesorios

• Cuál es el tamaño de TV que más te conviene comprar para tu hogar según Amazon