Editorial: por David George Gevorkyan como Tesorero de Glendale

El 2 de junio, la ciudad de Glendale celebra elecciones para el puesto de tesorero municipal, quien salvaguarda los fondos públicos, gestiona el efectivo y las inversiones, y asegura que las operaciones financieras demuestren disciplina y transparencia.

Se postulan el titular desde 2013 Rafi Manoukian y David George Gevorkyan.

La Opinión apoya la candidatura de Gevorkyan y pide a sus lectores votar por él.

David George Gevorkyan, profesional de finanzas públicas, tiene amplia experiencia en diversas facetas del gobierno local que lo preparan para este cargo electivo.

Está en la Comisión Asesora de Asuntos del Consumidor, institución que asesora a la Junta de Supervisores y a los departamentos del condado de Los Ángeles.

Fue comisionado de Auditoría de Glendale y Asistente especial del Evaluador del condado.

Además, Gevorkyan es fundador y Defensor principal de Property Taxpayer Advocate, una firma de consultoría privada especializada en la reducción de la carga del impuesto a la propiedad para propietarios de negocios.

Tiene una Maestría en Administración Pública de la Escuela de Políticas Públicas Sol Price de USC y un BA de CalState Northridge

“Los residentes exigen al Ayuntamiento algo más que un liderazgo silencioso, ausente y continuista”, señaló Gevorkyan en un artículo de opinión. Se propone salvaguardar los fondos públicos y modernizar el antiguo sistema financiero practicado en la ciudad y bregar por una regular transparencia y rendición de cuentas, “para que los ciudadanos vean claramente cómo se usan los fondos públicos”, como dice en una declaración.

Enfatiza su compromiso “con la protección del consumidor, particularmente para las personas mayores”.

Lo apoyan la supervisora del Condado Kathryn Barger, el alcalde de Glendale Ara Najarian, el Evaluador del Condado Jeff Prang y el senador estatal Bob Archuleta. Creemos que esta ciudad de 187,000 habitantes merece un nuevo tesorero y que David George Gevorkyan es la persona indicada.