Editorial: por Evelina Sarian al Concejo Municipal de Glendale

Postularse para un cargo público no es una decisión que se tome a la ligera; implica un compromiso real con la comunidad y asumir los sacrificios de la vida pública. Encarna esa convicción Evelina Sarian, candidata a concejala de Glendale.

En las primarias del 2 de junio, 12 candidatos compiten por tres vacantes.

Sarian, nacida en Armenia y residente de Glendale desde 1997, es diseñadora de modas, educadora, mujer de negocios y defensora comunitaria. Tiene dos maestrías de la Universidad Woodbury: en Liderazgo Organizacional y en Administración de Empresas.

Tiene experiencia como docente en el Otis College of Art and Design; y como decana del Fremont College, The Art Institute y Idyllwild Arts Academy.

Cuando lanzó su campaña en diciembre de 2025, ya era considerada una líder de la comunidad armenia. A partir de entonces, su mensaje se enfocó en tres prioridades. La primera, mantener la seguridad pública: por algo Glendale uno de los municipios con mayor seguridad en el condado angelino para su población de alrededor de 185,000 residentes. Segunda, rechazar el desarrollo excesivo de los vecindarios, prefiriendo más parques y espacios abiertos. Finalmente, estabilizar los costos de servicios públicos y garantizar que el gasto municipal priorice las necesidades de los residentes y expanda las oportunidades para los negocios locales.

En un reciente foro de candidatos, Sarian dijo que se postula “para representar la voz de los residentes y hacer de Glendale un lugar aún más agradable para vivir”. Concordamos.

Ha expresado aprecio y respeto por la comunidad latina residente en Glendale (18%), destacando el crisol de la diversidad como una de las ventajas de la ciudad.

La Opinión apoya la candidatura de Evelina Sarian al concejo municipal de Glendale y pide a sus lectores de la ciudad que voten por ella.