El Mundial en el Estadio Azteca de nuevo en riesgo por fallo de un juez federal a favor de los dueños de palcos

Las autoridades de la Federación Internacional de Fútbol Asociado tendrán que enfrentar el primer gran problema al tomar posesión de los derechos del Estadio Azteca con los dueños de los palcos, después de que un juez federal falló a favor de que mantengan sus derechos totales en sus títulos de propiedad

Lo anterior fue dado a conocer por Roberto Ruano, representante de la Asociación Mexicana de titulares de Palcos y Plateas, quien detalló que los dueños de los palcos recibieron la autorizacion de un juez federal para mantener el derecho de ingresar alimentos, bebidas a los palcos, así como rentar o comercializar sus espacios, así como tener el derecho de ingresar a sus cajones de estacionamiento durante la justa mundialista que iniciará el próximo 11 de junio.

🚨 ¡ ÚLTIMA HORA! 🚨



👀⚽️ El abogado Balfré Morales y Roberto Ruano, Secretario Técnico de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, confirmaron que un juez federal otorgó medidas cautelares clave para el Mundial en el Estadio Ciudad de México:



🏟️ Alimentos y… pic.twitter.com/xjK5AlHsLF — AS México (@ASMexico) May 14, 2026

“Un juez federal nos ha otorgado a la asociación unas medidas cautelares que consisten, número uno, en que palcos pueden introducir alimentos y bebidas durante el Mundial. Es una orden judicial, no sujeta a interpretación ni a que el estadio quiera o no cumplirla, es una obligación dictada por un juez federal”, dijo.

¿Es reversible o definitivo de que el Estadio Azteca se pueda usar en el Mundial?

El balón está en la cancha de ellas y se exige que se cumplan a Fútbol del Distrito Federal, FIFA, Grupo Ollamani y Estadio Banorte, ellos podrán ingresar cualquier recurso, pero por el momento el fallo fue a nuestro favor. No estamos pidiendo algo que pasó en el Mundial de 1970 y 1986.

¿Cómo está su situación, porque unos dueños de palcos al parecer ya arreglaron su asunto?

Estos palcos que mencionas, son los que se hicieron después de los originales, esos palcos son de otro estilo, nosotros somos dueños de los palcos originales. Los otros palcos no son por 99 años, la Asociación representa a los dueños de palcos originales.

¿Quienes están incluidos?

A los miembros de la Asociación, pero estamos abiertos a quien quiera sumarse. Ya logramos que no se nos vendan los boletos para el Mundial.

BOMBAZO 💣



Roberto Ruano, Secretario Técnico de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, informó que cuentan con una medida cautelar para hacer cumplir sus derechos durante el Mundial.



Se viene la guerra entre el Azteca y sus palcohabientes a días de que… pic.twitter.com/GjO8Eow0ke — Estadio Deportes (@EstadioDxts) May 14, 2026

¿Hasta donde piensan llegar si la FIFA no acepta?

Estamos listos hasta las últimas consecuencias, estamos abiertos al diálogo, ibamos bien con Félix Aguirre que era director del Estadio Azteca, pero llegó un nuevo director que es portugués y nunca hubo comunicación, por eso estamos al frente de los dueños de palcos y plateas. El Estadio Azteca quiere imponer nuevas disposiciones, pero se contrapone a nuestros contratos.

Aquí no es por el Mundial, sino mantener los derechos que tenemos por los restantes 40 años del contrato, ahí está establecido en los mismos, no exigimos algo que no está dentro de estos acuerdos.

¿La decisión del juez podría poner en peligro los partidos del Mundial?

La palabra la tiene FIFA y no creo que exista algún acuerdo o disposición de la FIFA que este por encima de un orden de una autoridad federal. Nosotros queremos tener los derechos que están establecidos en nuestro contrato.

¿Hay opciones de un acuerdo antes del inicio del Mundial?

UN JUEZ FEDERAL FALLA A FAVOR DE PALCOHABIENTES DEL ESTADIO BANORTE 🏟️⚖️🇲🇽



Un juez federal otorgó medidas cautelares a los titulares de palcos del Estadio Banorte para el Mundial 2026, informaron Roberto Ruano, representante de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y… pic.twitter.com/RlyQfihKvI — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 14, 2026

No ha existido comunicación, pero si correos muy agresivos, amenazándonos de que no tendremos derecho a nada. Confiamos plenamente en nuestro sistema de justicia y con la orden que firmó el juez se comprueba el respeto al estado de derecho.

¿La FIFA o del Estadio Azteca no revisaron la cláusula 17 del contrato?

La cláusula 17 del contrato en que si el estadio es rentado o vendido, no puede hacer uso de palcos y plateas, por esa razón las autoridades del Estadio omitieron dar a conocer a la FIFA los acuerdos con los dueños de palcos.

Más detalles

Ruano también explicó que: “La segunda medida que nos otorgaron fue que tenemos derecho, tal y como lo establece en nuestros títulos, a estacionamientos para los palcos. La medida tres establece claramente que palcos y plateas pueden ser vendidas, rentadas, traspasadas, no como el comunicado amenazante que mandaron en días pasados, que a palco o platea que se viera que se está rentando u ofreciendo en alguna plataforma o en algún medio de comunicación, sería suspendido por FIFA.

El representante de los dueños de palcos y plateas, tambien dijo: “Tratándose específicamente de los eventos correspondientes a la Copa Mundial de la FIFA 2026, resultan aplicables de manera preferente y obligatoria los lineamientos, términos y condiciones establecidos por la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

Incluyendo los Términos de Uso de Boletos para partidos celebrados en México de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los cuales prohíben la reventa, oferta, comercialización, cesión, transferencia o intermediación de boletos o derechos de acceso por cualquier medio o a través de terceros no autorizados por FIFA”, dice el comunicado entregado a los palcohabientes.

“El documento hacía énfasis en que en caso de incurrir en esa práctica fuera de las plataformas oficiales para venta e intercambio de boletos, la FIFA podría cancelar sus accesos, lo cual contraviene lo establecido por la autoridad“.

“De los referidos Términos de Uso establece que la FIFA podrá cancelar cualquier boleto respecto del cual detecte una utilización, transferencia, comercialización o disposición realizada en contravención de dichos lineamientos, incluyendo supuestos de reventa o intermediación no autorizada”, decía el comunicado.

Previamente, a los dueños de palcos y plateas también se les había comunicado que tampoco podrían ingresar con bebidas y alimentos a esas secciones, y únicamente podrían consumir por medio de paquetes dentro del estadio con costos desde los 123 mil 499 hasta los 261 mil 652 pesos.

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