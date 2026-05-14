Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de mayo de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO | 14 DE MAYO DE 2026
Se viene una sacudida emocional bastante fuerte, Leo, y aunque tú siempre quieras aparentar que nada te tumba y que traes el corazón blindado como camioneta de político, esta vez sí habrá ciertas cosas que te van a mover el tapete. Cuídate muchísimo de una traición que podría venir de alguien que tú considerabas de confianza, de esas amistades que comen contigo, te sonríen y hasta te dicen “aquí estoy para lo que ocupes”, pero por atrás ya te andan haciendo la cama. No abras de más la boca contando tus planes porque hay mucha gente envidiosa viendo cómo fregarte el camino nomás porque no soportan que tú sí tengas brillo natural y ellos apenas y alumbran con foco fundido.
Un familiar llegará a visitarte o sabrás de alguien de tu sangre que necesitaba acercarse a ti. Aprovecha esos momentos porque aunque a veces te hagas el fuerte e independiente, la familia será la que termine levantándote cuando ciertas situaciones se salgan de control. También ya bájale dos rayitas a esa costumbre de cargar problemas ajenos, porque últimamente te has querido convertir en psicólogo, consejero y salvador de medio mundo mientras tú por dentro andas más revuelto que licuado sin tapa.
Si estás soltero o soltera, deja de andar mendigando atención de personas que apenas y contestan los mensajes cuando se acuerdan de ti. Tú no naciste para andar rogando amor, ni para estar viendo si te dejan en visto o no. A ti se te nota cuando quieres bonito, pero también se te nota cuando ya te cansaste y créeme que estás a nada de mandar a varias personas directito a la fregada. Es momento de enfocarte más en ti, en tu físico, en tu paz mental y en recuperar esa seguridad que por momentos se te ha ido cayendo por culpa de personas que ni valían tanto la pena.
Habrá noches donde vas a extrañar muchísimo a alguien que ya no está contigo. Esa persona todavía piensa en ti más de lo que imaginas, aunque se hagan los orgullosos o quieran aparentar que ya te superaron. Hay energías de reencuentros y de mensajes inesperados durante la madrugada. No te emociones tan rápido ni creas todo lo que te prometan, porque hay regresos que no llegan por amor, llegan por costumbre, soledad o porque nadie más les aguantó sus mañas.
En cuestiones del cuerpo y la salud, ponte las pilas ya. Si te aplicas en gym, alimentación y descanso, podrías recuperar ese cuerpazo criminal que te carga el universo y que últimamente has tenido medio abandonado por flojera, estrés o puro antojo nocturno. Ya deja de decir “el lunes empiezo” porque esos lunes ya parecen capítulos de serie interminable. Tu autoestima mejorará muchísimo cuando vuelvas a sentirte cómodo contigo mismo o misma.
Si tienes pareja, hay muchas dudas rondando tu cabeza. A veces tú solito inventas historias donde no las hay y terminas haciendo dramas mentales dignos de telenovela de las nueve. Habla claro y deja de guardar silencios porque eso poco a poco está formando una bomba de tiempo en la relación. Un viaje, una salida o incluso una escapada improvisada podría ayudar muchísimo a recuperar la chispa y recordar por qué siguen juntos. Pero eso sí, si ya no hay ganas, si ya no hay interés y si nomás están juntos por costumbre, también será momento de aceptar la verdad aunque duela. Tus números de la suerte son el 09 y el 33, y tu color será el dorado.
VIRGO | 14 DE MAYO DE 2026
Ya estuvo bueno de hacerte el fuerte y fingir que todo te resbala, Virgo, porque traes un cansancio emocional que ni tú mismo has querido aceptar. Has pasado semanas tragándote corajes, pensamientos y hasta lágrimas por no querer preocupar a nadie, pero el cuerpo y el corazón ya te están cobrando factura. Este 14 de mayo viene con muchas sacudidas emocionales, pero también con oportunidades muy buenas para poner orden en tu vida sentimental, económica y hasta espiritual. Hay decisiones que ya no puedes seguir aplazando porque mientras más tiempo dejes pasar, más difícil será salir del enredo donde tú solito o solita te metiste.
Si tienes pareja, este es un momento importante para dar el siguiente paso o para decidir de una buena vez si esa relación tiene futuro o nomás están estirando algo que ya se anda muriendo. Tú sabes perfectamente cuándo alguien te ama de verdad y cuándo solo te trae de mientras. Deja de justificar malos tratos, indiferencias o migajas de cariño. El amor bonito no se ruega ni se mendiga, se nota, se siente y hasta te da paz. Si la persona con la que estás nomás te trae en pura incertidumbre, en puras dudas y ansiedad, entonces ahí no es aunque te duela aceptarlo.
También vienen cambios fuertes en tu manera de ver el amor. Entenderás que no todas las historias duran para siempre y que algunas personas llegan solo para enseñarte algo, aunque después te dejen más confundido que tarea de matemáticas. No te cierres nuevamente al sentimiento por culpa de alguien que te falló. Tú tienes muchísimo amor para dar, pero a veces se lo entregas a quien menos lo merece y luego terminas sintiéndote usado o usada. Aprende a observar más las acciones que las palabras porque últimamente te han vendido sueños baratos personas que ni para una coca retornable traen estabilidad emocional.
Hay una persona de tu pasado que sigue muy pendiente de ti y podría volver a buscarte. Esa persona viene más necia que mosca en carnicería y no piensa soltarte tan fácil. El problema aquí es que cada vez que permites que regrese, terminas revolviendo tus emociones y vuelves a caer en situaciones que ya habías superado. Ya corta de raíz todo lo que te siga conectando con quien solo vino a quitarte paz mental. No revises redes sociales, no preguntes por esa persona y menos te pongas nostálgico escuchando canciones pedorras a medianoche porque luego acabas desbloqueando gente que te costó mucho sacar de tu vida.
En cuestiones económicas vienen oportunidades importantes, pero necesitas organizarte mejor porque se te va el dinero en puras tonterías. Que si el antojito, que si la salida, que si “me lo merezco”, y cuando menos acuerdas ya andas contando monedas pa completar. Habrá posibilidad de un viaje o salida inesperada que te ayudará muchísimo a despejar la mente y conocer nuevas personas. Entre esas nuevas amistades podría aparecer alguien que te moverá el tapete bastante fuerte. Ojo ahí porque podría comenzar como juego y terminar en sentimientos más profundos.
Tu autoestima también necesitará atención. Has descuidado muchísimo tu físico y tus emociones por estar pensando más en resolverle la vida a los demás. Ya deja de cargar problemas ajenos como si fueras DIF municipal. Primero arréglate tú, sana tú y después ayudas al resto. Se marca un cambio importante en tu energía; vas a comenzar a atraer más miradas, más propuestas y más oportunidades. Nomás no vuelvas a conformarte con menos de lo que mereces por miedo a quedarte solo o sola.
Y recuerda algo muy importante: el amor no se acaba, nomás cambia de lugar y de persona. Así que si alguien te falló, no significa que todos serán iguales. La vida siempre termina sorprendiendo cuando menos lo esperas. Tus números de la suerte son el 11 y el 27, y tu color será el verde olivo.
LIBRA | 14 DE MAYO DE 2026
Ya es hora de que te amarres bien lo que te tengas que amarrar y saques de tu vida a esa persona que nomás te trae con el ánimo por los suelos, Libra. Tú no naciste para andar rogando amor, ni para vivir triste esperando migajas de cariño. Hay alguien que lejos de darte paz te está consumiendo la energía, haciéndote sentir insuficiente y hasta dudando de lo mucho que vales. Y déjame decirte algo aunque te arda: mientras tú sigas permitiendo malos tratos o indiferencias, esa persona seguirá haciendo contigo lo que le dé su regalada gana. Ya ponte primero tú, porque nadie va a venir a rescatarte si tú sigues aferrándote a lo que claramente no funciona.
En el trabajo vienen días bastante pesados. Mucha carga laboral, estrés y personas queriendo aventarte responsabilidades que ni te corresponden. Respira profundo y no te tomes todo tan apecho porque podrías terminar explotando con quien menos culpa tiene. Habrá cambios importantes en cuestiones laborales; algunos te van a sacar de tu zona de confort, pero al final serán para ayudarte a crecer y darte cuenta de que puedes mucho más de lo que imaginas. Eso sí, cuídate de chismes y comentarios de gente envidiosa que anda viendo cómo hacerte quedar mal. Tú dedícate a lo tuyo y deja que hablen; mientras ellos ladran, tú sigue avanzando.
También se aproxima una reunión familiar o convivencia donde saldrán temas delicados. Trata de mantener la calma y no engancharte en discusiones tontas porque últimamente andas más sensible que canción de José José con dos tequilas encima. Necesitas acercarte más a tu familia y poner atención en alguien que podría presentar problemas de salud en próximas fechas. A veces estás tan metido en tus dramas amorosos o en tus pendientes que descuidas a quienes de verdad siempre han estado para ti.
En cuestiones de salud, aguas con enfermedades respiratorias, cambios de clima y dolores de garganta. Ya deja de dormirte tarde viendo tonterías en el celular y comienza a cuidar más tu cuerpo porque traes las defensas medio dadas al traste. También cuida mucho tus emociones porque cuando tú te saturas emocionalmente, tu cuerpo es el primero que empieza a resentirlo.
Lo económico mejora muchísimo. Tú amas el dinero, las cosas bonitas y vivir bien, porque la miseria definitivamente no combina contigo. Y aunque últimamente sentías que el dinero nomás llegaba para despedirse, viene un dinerito extra que te ayudará bastante a acomodar deudas y quitarte un pendiente que no te dejaba dormir tranquilo. Incluso podrías recibir un pago atrasado, apoyo inesperado o una oportunidad para generar más ingresos. Pero no te emociones gastando a lo loco nomás porque ya cayó dinerito, porque luego terminas comprando cosas que ni ocupabas y otra vez andas tronándote los dedos.
En el amor, alguien del pasado podría volver a buscarte. Y sí, todavía mueve algo dentro de ti, pero recuerda perfectamente cómo te dejó la última vez. No confundas nostalgia con amor. Hay personas que regresan solo porque nadie más las soportó. Si una vez te traicionaron por confiar demasiado, no seas ingenuo dando terceras oportunidades. Tú ya aprendiste bastante a punta de golpes y decepciones. Ya no estás para perder tiempo con gente indecisa o que solo aparece cuando se siente sola.
Tu gran tarea en estos días será aprender a soltar de verdad. Soltar culpas, personas, resentimientos y todo eso que sigues cargando aunque ya no tenga sentido. El pasado ya fue, y mientras sigas viviendo ahí, el futuro no podrá sorprenderte como merece. Tus números de la suerte son el 10 y el 21, y tu color será el azul cielo.
ESCORPIÓN | 14 DE MAYO DE 2026
Traes el corazón más revuelto que licuadora sin tapa, Escorpión, y aunque quieras aparentar que todo está bajo control, hay emociones que ya te están ganando terreno. Has andado muy cortante, distante y hasta medio indiferente con ciertas amistades que en realidad sí son importantes para ti. A veces te encierras tanto en tus pensamientos y orgullo que terminas alejando a personas que solo querían ayudarte. Este 14 de mayo será ideal para resolver rencillas, aclarar malos entendidos y dejar de cargar pleitos innecesarios. La vida ya trae suficientes problemas como para todavía andar acumulando enemigos gratis.
También vienen propuestas bastante tentadoras, sobre todo en cuestiones del amor y la pasión. Podrías involucrarte en una aventura o relación prohibida que al principio parecerá muy emocionante, pero que terminará dejándote más confundido y dañado emocionalmente. Tú sabes perfectamente que cuando te clavas, te clavas hasta el fondo y luego salir de ahí te cuesta muchísimo trabajo. Así que piensa bien antes de jugar con fuego porque después terminas quemándote tú solo o sola.
Traes una energía muy fuerte en estos días y todo lo que pienses o decretes podría cumplirse más rápido de lo normal. Por eso deja de estar imaginando tragedias, traiciones y desgracias a cada rato. Últimamente te has vuelto experto en hacerte películas mentales dignas de premio Oscar y ni la mitad de las cosas pasan como las imaginas. Aprende a controlar tus pensamientos porque tu propia negatividad podría convertirse en tu peor enemigo.
Mucho cuidado con involucrar sentimientos con una amistad. Hay alguien muy cercano que comenzará a mover fibras sensibles en ti y aunque al principio quieras hacerte el indiferente, terminarás pensando demasiado en esa persona. El problema es que podrías enamorarte más rápido de lo que esperabas y después no saber cómo manejar la situación. No confundas atención con amor ni cariño con destino eterno. Ve despacio y analiza bien las señales antes de entregar el corazón completo.
En cuestiones laborales hay tensión, chismes y ambientes pesados. Hay personas en tu trabajo que no soportan que hagas las cosas bien y buscarán cualquier excusa para meterte en problemas o hacerte quedar mal. Tú mantente firme, no entres en provocaciones y deja que cada quien se ahogue con su propio veneno. Recuerda que quien obra mal tarde o temprano termina pagando factura. Se vienen cambios importantes en el trabajo y aunque al principio te den miedo, terminarán beneficiándote muchísimo.
En el amor vienen aprendizajes muy fuertes. Hay posibilidad de conocer a una persona que llegará a revolucionarte emocionalmente. Será alguien diferente a lo que normalmente buscas y aunque la relación podría no durar muchísimo tiempo, sí te dejará enseñanzas importantes sobre lo que realmente mereces y necesitas. Esa persona te ayudará a abrir los ojos y dejar de conformarte con relaciones mediocres o vacías.
Cuida mucho en quién confías porque se marca una traición de alguien importante para ti. Lo más fuerte no será lo que haga esa persona, sino darte cuenta de que nunca la conociste realmente como pensabas. No cuentes tus planes, no abras tu corazón con cualquiera y aprende a observar más las acciones que las palabras. Hay gente muy buena para prometer y muy mala para cumplir.
Tu energía andará muy intensa, tu carácter medio explosivo y tu lengua más filosa que nunca, así que trata de no decir cosas de las que después puedas arrepentirte. A veces hieres sin darte cuenta y luego quieres arreglarlo cuando el daño ya está hecho. Tus números de la suerte son el 05 y el 32, y tu color será el negro.
PISCIS | 14 DE MAYO DE 2026
Ya manda directito a la fregada esos amores baratos, Piscis, porque tú no naciste para andar recogiendo migajas emocionales ni conformándote con personas que apenas y pueden ofrecerte atención a ratitos. Últimamente has estado dando demasiado por gente que ni siquiera sabe lo que quiere y mientras tú entregas corazón, tiempo, cariño y hasta estabilidad emocional, la otra persona apenas y mueve un dedo por ti. Ya basta de querer salvar relaciones que claramente vienen más rotas que piñata de posada. Tú tienes un corazón enorme, pero también una mala costumbre de entregárselo a quien no lo merece.
Aprende de una buena vez que no todas las personas llegan para quedarse y que muchas solo aparecen para enseñarte qué ya no debes permitir jamás. Porque sí, has sufrido bastante por amor y por confiar en gente que te juraba lealtad mientras te andaban viendo la cara. Por eso ahora te cuesta confiar y hasta te haces el fuerte diciendo que ya no crees en nadie. Y mira, no está mal proteger tu corazón, pero tampoco te conviertas en hielo nomás porque te tocaron personas equivocadas. Si vuelves a confiar en alguien, que sea porque sus hechos hablan más fuerte que sus palabras. Ya no te enamores de promesas bonitas ni de mensajes intensos de madrugada.
En caso de tener pareja, deja de olvidarte de ti por darle prioridad absoluta a las necesidades de esa persona. Tú eres capaz de quitarte el pan de la boca por ver feliz a quien amas, pero luego nadie hace lo mismo por ti y ahí andas llorando en silencio mientras finges que todo está bien. Ya no pongas a nadie por encima de tu paz mental ni de tus sueños. El amor bonito no debe sentirse como sacrificio eterno ni como una lucha constante para que te valoren.
La vida ya te dio demasiadas señales y si sigues necio o necia aferrándote a lo que claramente te está lastimando, después no te quejes cuando el universo te sacuda más fuerte para obligarte a reaccionar. Es momento de cambiar la manera en que ves las cosas. Necesitas dejar de vivir pensando en el pasado, en quien te falló o en lo que pudo haber sido. Hay demasiadas oportunidades alrededor de ti y tú sigues atrapado mirando una puerta que ya se cerró hace mucho.
Un familiar que tienes tiempo sin ver volverá a aparecer o sabrás noticias importantes de esa persona. Habrá nostalgia, recuerdos y conversaciones que te ayudarán a entender muchas cosas sobre tu vida y tus emociones. También se visualiza un proyecto comenzando a rendir frutos poco a poco. Aunque sientas que avanzas lento, créeme que vas mejor de lo que imaginas. La vida empezará a acomodarte situaciones a tu favor y por fin verás resultados de algo en lo que has trabajado mucho.
En cuestión de salud, aguas con dolores musculares, cansancio acumulado y problemas relacionados con estrés o malas posturas. Has estado cargando demasiadas tensiones emocionales y eso ya se está reflejando en tu cuerpo. Necesitas descansar más, dormir mejor y dejar de pensar tanto antes de dormir porque traes la mente más acelerada que licuadora sin tapa.
En el amor vienen oportunidades nuevas, pero debes aprender a recibirlas sin miedo. Ya no estás para dejar ir personas buenas solo por temor a volver a salir lastimado o lastimada. La vida no manda dos veces las mismas oportunidades y si alguien llega a darte tranquilidad, estabilidad y cariño sincero, no huyas nomás porque estás acostumbrado al caos.
También habrá cambios en tu economía; no serán millonadas todavía, pero sí mejoras importantes que te ayudarán a respirar un poco más tranquilo. Tus números de la suerte son el 08 y el 41, y tu color será el blanco perla.
ACUARIO | 14 DE MAYO DE 2026
Todo el esfuerzo que has venido haciendo por fin comenzará a darte resultados, Acuario, aunque hubo momentos donde pensaste mandar todo a la fregada porque sentías que nomás trabajabas, luchabas y te desgastabas sin ver avances. Pues agárrate porque vienen recompensas bastante buenas y la vida comenzará a devolverte poquito de todo lo que te debía. Tú has pasado por etapas muy pesadas donde tuviste que tragarte decepciones, lágrimas, traiciones y hasta humillaciones, pero aun así seguiste adelante aunque por dentro estuvieras más roto que celular de adolescente en secundaria.
En cuestiones de trabajo y dinero se marcan mejoras importantes. Eso que llevas tiempo construyendo empezará a rendir frutos y habrá noticias positivas relacionadas con proyectos, pagos, oportunidades o crecimiento personal. Lo único que debes hacer es no desesperarte. Tú quieres todo rápido y cuando las cosas no salen al instante comienzas a pensar que ya valió todo. Aprende que los procesos toman tiempo y que las mejores bendiciones llegan cuando menos las esperas.
En el amor, ay Acuario, tú solito te complicas la existencia por querer encontrar pareja a la carrera. Cada vez que te obsesionas con encontrar amor terminas aceptando cualquier miércoles que te baja la luna y las estrellas, pero apenas pasa el encanto descubres que ni estabilidad emocional traía. Necesitas dejar de buscar desesperadamente quien te llene vacíos porque mientras tú no aprendas a quererte y valorarte, seguirás atrayendo personas igual de rotas o confundidas.
Hubo personas que te hicieron mucho daño en el pasado y todavía cargas ciertas heridas aunque te hagas el fuerte diciendo que ya lo superaste. Te traicionaron amistades, amores y hasta gente en quien confiabas muchísimo. Pero mira nomás, aquí sigues, más fuerte, más inteligente y con menos ganas de dejarte ver la cara. Este mes será perfecto para demostrarles a quienes te subestimaron que no pudieron contigo. La mejor venganza siempre será tu éxito y tu paz mental.
Eso sí, deja de confiar en personas que ya te demostraron mil veces que nomás saben darte dolores de cabeza. Tú tienes un defecto muy grande: perdonas demasiado. Y luego terminas sorprendiéndote cuando vuelven a fallarte. Ya no rescates gente que ni quiere cambiar. Hay personas que solo llegan para quitarte energía, tiempo y estabilidad emocional. Aprende a poner límites aunque te digan exagerado o frío.
Si tienes pareja, vienen momentos importantes para fortalecer la relación. Pero necesitas confiar más y dejar de imaginar historias donde no las hay. A veces tus inseguridades te hacen pensar cosas que ni existen y terminas dañando algo bonito por miedo a perderlo. Habla claro, expresa lo que sientes y deja de guardarte emociones porque luego explotas por cualquier tontería.
También habrá cambios en tu manera de pensar. Empezarás a darte cuenta de quién sí suma en tu vida y quién nomás estorba. Y aunque te dolerá alejarte de ciertas personas, será necesario para recuperar tu tranquilidad. Se marca además una noticia positiva relacionada con dinero o un pendiente legal que comenzará a resolverse a tu favor.
No permitas que nadie opaque tu brillo ni tus sueños. Tú naciste para destacar aunque a muchos les arda. Sigue avanzando aunque el camino se vea lento porque lo mejor apenas está comenzando para ti. Tus números de la suerte son el 14 y el 30, y tu color será el azul eléctrico.
CAPRICORNIO | 14 DE MAYO DE 2026
Ya deja de andar regalando amor como si fueras muestra gratis del supermercado, Capricornio, porque últimamente le has llorado a personas que ni siquiera merecen un minuto de tu tiempo. Tú tienes la mala costumbre de enamorarte de envolturas bonitas, de caras lindas y palabras suaves, pero cuando pasa la emoción descubres que por dentro traían más problemas que beneficios. Aprende a fijarte bien en quién inviertes tus sentimientos porque hay gente muy buena para aparentar cariño mientras les conviene y después desaparecen peor que quincena mal administrada.
Si tienes pareja, vienen discusiones bastante incómodas relacionadas con decisiones importantes. Uno de los dos está sintiendo que carga más peso en la relación y eso tarde o temprano iba a explotar. Aquí el problema es que ambos quieren tener la razón y ninguno quiere ceder. Aprende a hablar sin herir y escucha sin ponerte a la defensiva porque si siguen acumulando molestias pequeñas, van a terminar peleando hasta por cómo respira el otro. A veces no necesitas ganar la discusión, necesitas conservar la paz.
También vienen días donde andarás medio nostálgico recordando cosas del pasado. Y mira, está bien sentir, pero tampoco te claves tanto en lo que ya fue. El pasado ya no existe y el futuro todavía no llega, así que deja de hacerte películas tristes en la cabeza por situaciones que ni puedes cambiar. Tú tienes demasiado potencial para quedarte atorado pensando en quien te falló o en lo que no salió como esperabas. Aprende a disfrutar lo que sí tienes hoy porque mientras tú te lamentas por una puerta cerrada, el universo ya te anda queriendo abrir otras tres.
En cuestiones de salud, mucho cuidado con dolores de espalda, tensión muscular y problemas relacionados con riñones o retención de líquidos. Ya bájale al café, al refresco de cola y a todos esos antojos que sabes perfectamente que te hacen daño. Tu cuerpo trae rato avisándote que necesita más descanso y menos estrés. También sería bueno que te movieras más porque andas acumulando demasiada tensión emocional y eso se refleja en dolores físicos.
La familia necesitará más de ti en estos días. A veces por estar tan concentrado en trabajo, pareja o problemas personales, te olvidas de demostrar cariño a quienes siempre han estado contigo. Y aunque tú pienses que saben que los quieres, también necesitan escucharlo y sentirlo. Hay una energía medio rara alrededor de un familiar que podría necesitar apoyo emocional o atención por cuestiones de salud. No te alejes tanto ni te encierres en tu mundo porque después podrías arrepentirte de no haber convivido más.
Se visualiza además un viaje o salida con amistades que te ayudará muchísimo a despejar la mente. Pero ojo aquí, porque no todas las personas que tú llamas “amigos” realmente lo son. Hay quienes solo aparecen cuando hay fiesta, alcohol, diversión o algún beneficio para ellos, pero cuando tú necesitas apoyo desaparecen más rápido que comida gratis en reunión familiar. Ya abre bien los ojos y deja de justificar gente interesada. Las amistades verdaderas no solo están en las buenas; también se aparecen cuando todo se está cayendo.
En lo económico las cosas comenzarán a acomodarse poco a poco. Tal vez no estés nadando en dinero todavía, pero sí viene una mejora importante que te dará un respiro. Solo aprende a administrarte mejor porque luego ganas dinero y se te va igual de rápido en gustos innecesarios o ayudando gente que ni te agradece.
En el amor viene una lección muy fuerte: quien de verdad te quiera hará espacio para ti, te buscará y se quedará. Quien no, aunque tú hagas maromas, jamás te dará el lugar que mereces. Así que deja de perseguir personas y comienza a perseguir tu paz mental. Tus números de la suerte son el 12 y el 40, y tu color será el café oscuro.
SAGITARIO | 14 DE MAYO DE 2026
Ay Sagitario, tú te enamoras más rápido que gente entrando a tienda con aire acondicionado en pleno calorón. Con tantita atención, dos mensajes bonitos y una mirada coqueta ya empiezas a imaginar bodas, hijos y hasta apellido compartido. Y aunque eso habla de tu nobleza y de lo enorme que es tu corazón, también es la razón por la que tantas veces terminas decepcionado o decepcionada. Necesitas aprender a ir más despacio y dejar de entregar sentimientos completos a personas que apenas y sabes pronunciar bien su segundo apellido.
Tienes una manera muy intensa de querer. Cuando amas, lo haces bonito, sin medidas y con toda el alma, pero también eres muy vulnerable a que jueguen contigo porque confías demasiado rápido. Hay personas que detectan tu necesidad de cariño y nomás se acercan para llenar vacíos momentáneos mientras tú terminas creyendo que es amor verdadero. Ya ponte más listo o lista y aprende a observar acciones antes de entregar el corazón completo.
Si actualmente estás soltero o soltera, prepárate porque viene una persona muy distinta a las que has conocido antes. Esta persona llegará de manera inesperada y desde el principio sentirás una conexión diferente. No será alguien perfecto, pero sí alguien mucho más estable y sincero que varios de tus ex que parecían premio y terminaron siendo castigo divino. Date la oportunidad de conocer sin miedo y sin comparaciones porque aquí sí hay potencial para algo bonito y duradero.
La sufridera poco a poco comenzará a quedar atrás. Ya era justo y necesario porque traías una rachita emocional bien pesada donde parecía que nomás te llovían decepciones. Este mayo viene a enseñarte que todavía puedes volver a sonreír sin necesidad de fingir. Comenzarás a recuperar seguridad en ti y entenderás que no necesitas rogar amor para sentirte suficiente.
En cuestiones laborales y personales, la gente seguirá hablando de ti, pero mira, eso siempre pasa cuando alguien brilla más que el resto. Hay personas que te tienen muchísima envidia porque tú, aunque te caigas, siempre encuentras la manera de levantarte y cumplir tus metas. Tú no naciste para quedarte atorado ni para conformarte con poco. Sigue trabajando en tus sueños aunque a muchos les incomode tu crecimiento.
Tu noble corazón te llevará a ayudar a alguien que atravesará un problema complicado. Podría tratarse de un familiar, amistad o persona cercana que necesitará apoyo económico o emocional. Y aunque a veces ayudas demasiado hasta quedarte sin nada, esta acción sí se te regresará multiplicada más adelante. Solo cuida no querer salvar a todo el mundo porque luego terminas agotado emocionalmente.
En la salud, mucho cuidado con la ansiedad y el estrés porque andarás comiendo más de la cuenta. Últimamente traes un vacío emocional que estás intentando llenar con comida, antojos o puro mugrero. Ya bájale a los excesos porque luego te andas quejando de que los pantalones aprietan y no sabes ni por qué. Necesitas volver a moverte, hacer ejercicio o mínimo dejar de cenar como si fueras a hibernar.
También vienen reuniones, salidas y mucha convivencia social. Andarás más atractivo o atractiva de lo normal y llamarás mucho la atención. Aprovecha esa energía para conocer gente nueva y dejar atrás inseguridades que ya no tienen sentido cargar.
Recuerda algo importante: tú no eres difícil de amar, simplemente has estado entregando tu corazón en lugares equivocados. Y eso está a punto de cambiar. Tus números de la suerte son el 07 y el 25, y tu color será el rojo intenso.
ARIES | 14 DE MAYO DE 2026
Prepárate porque en estos días se te va a caer una venda de los ojos bastante fuerte, Aries. Vas a descubrir el verdadero rostro de una persona que tenías allá arriba, casi casi en altar con veladora prendida, y cuando veas quién es realmente te vas a quedar más sacado de onda que señora viendo precios nuevos en el súper. Todo eso que te negabas a creer sobre esa persona terminará siendo cierto y aunque te dolerá muchísimo aceptar la realidad, también será una liberación enorme porque ya estabas cansado o cansada de justificar comportamientos que en el fondo sabías que no eran normales.
Tú eres muy leal y cuando quieres a alguien lo defiendes hasta de lo que ni existe, pero el universo ya te está enseñando que no toda la gente merece ese nivel de entrega. Hay personas que solo saben recibir cariño, atención y apoyo, pero cuando te toca necesitar algo, desaparecen peor que calcetines en la lavadora. Así que ya abre bien los ojos y deja de poner a cualquiera en un pedestal porque luego la caída te duele más a ti que a ellos.
También mucho cuidado con tu manera de hablar y reaccionar porque traes la lengua más filosa que nunca. Tú nunca has sido de quedarte callado y eso tiene su lado bueno, porque nadie te ve la cara fácilmente, pero también puedes lastimar a personas importantes por hablar desde el enojo y no desde la razón. Hay palabras que aunque se digan “sin intención” dejan heridas difíciles de borrar. Aprende a medir un poquito tus explosiones porque últimamente andas contestando más bravo que policía sin desayunar.
En cuestiones familiares se ven discusiones por malos entendidos, chismes o comentarios sacados de contexto. Trata de no engancharte tanto porque podrías terminar peleado o peleada con alguien que realmente quieres. A veces las personas no saben expresar bien lo que sienten y tú inmediatamente te vas al ataque. Respira antes de reaccionar y no hagas tormenta por cualquier tontería.
Tu energía también anda medio desequilibrada y eso se está reflejando en tu cuerpo. Cuídate mucho de subir de peso porque últimamente traes ansiedad, estrés o puro antojo emocional. Comes por aburrimiento, coraje o tristeza y luego te andas arrepintiendo cuando el pantalón empieza a apretar más que abrazo de tía intensa. Ya ponte las pilas con ejercicio, alimentación y descanso porque sí puedes recuperar disciplina cuando te lo propones. Organiza mejor tus horarios y deja de decir “mañana empiezo” porque ese mañana ya se está volviendo tradición.
En el amor hay muchas emociones revueltas. Si tienes pareja, podrías sentir cierta distancia o tensión debido a cosas que no se han hablado claramente. No te guardes lo que sientes porque luego explotas de golpe y haces un drama digno de novela de las nueve. Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a interesarse mucho en ti, pero primero necesitas sanar ciertas heridas antes de abrirle completamente la puerta a otra persona.
Y aunque sí, eres de buen corazón, también eres de los que cuando les hacen daño cobran factura doble y con intereses. Pero esta vez no será necesario ensuciarte las manos ni buscar venganza. La vida se encargará solita de acomodar las cosas y créeme que no pasarán ni dos meses para que veas caer a quienes quisieron dañarte. Tú solo sigue avanzando y deja que el karma haga su trabajo mientras tú te ves espectacular y en paz.
No permitas que pensamientos negativos te sigan frenando. Tienes muchísimo potencial, pero a veces tú mismo te conviertes en tu peor enemigo por pensar que no puedes o que no mereces cosas mejores. Claro que puedes lograr todo lo que te propongas, nomás deja de sabotearte con inseguridades absurdas. Tus números de la suerte son el 13 y el 29, y tu color será el naranja intenso.
TAURO | 14 DE MAYO DE 2026
Ya deja de echarle la culpa a medio mundo de lo que no ha funcionado en tu vida, Tauro, porque la responsabilidad de tu felicidad está en ti y no en quien te rompió el corazón, en quien te falló o en quien se fue. Sí, te han pasado cosas injustas y sí has tenido que cargar decepciones bastante pesadas, pero tampoco puedes quedarte viviendo eternamente en modo víctima esperando que la vida venga sola a solucionarte todo. Es momento de ponerte los pantalones, enfrentar lo que viene y entender que todavía tienes muchísimo por construir.
Traes una energía muy fuerte para cerrar ciclos y comenzar nuevas etapas. Ya no puedes seguir lamentándote por errores del pasado ni por decisiones que ya no tienen remedio. Todo lo que viviste tenía una enseñanza aunque en su momento te haya dolido hasta el alma. Y aunque a veces te hagas el fuerte diciendo “ya superé todo”, todavía hay ciertas heridas que sigues cargando en silencio. Necesitas dejar de alimentar tristezas viejas y comenzar a enfocarte más en lo que sí quieres para tu futuro.
Mucho cuidado con caídas, golpes o accidentes por andar distraído o pensando demasiado. Últimamente traes la cabeza más ocupada que cajera en quincena y eso podría hacerte cometer errores o descuidos. También aguas con contar secretos o meterte en chismes ajenos porque podrías terminar involucrado en un problema bastante incómodo. No todo el mundo merece saber lo que tú sabes y hay personas muy traicioneras cerca de ti.
En el amor vienen movimientos importantes. Si una vez te engañaron o jugaron contigo, eso no significa que todas las personas serán iguales. Ya deja de cerrarle la puerta al amor por culpa de gente inmadura que no supo valorarte. La vida te pondrá muy pronto personas maravillosas en el camino, pero necesitas sanar primero para no andar comparando a todo mundo con quien te lastimó.
Se visualiza un reencuentro con una amistad que tenías muchísimo sin ver. Esa persona llegará a remover recuerdos bonitos y podría ayudarte a recuperar cierta alegría que habías perdido. También recibirás un mensaje, correo o noticia que te hará sentir bastante bien y te devolverá motivación para seguir adelante.
Si tienes pareja, mucho cuidado con celos, inseguridades y discusiones innecesarias. Últimamente alguno de los dos anda pensando más de la cuenta y haciendo dramas mentales sin razón. Hablen claro antes de que pequeñas dudas se conviertan en problemas grandes. También hay posibilidades de desarrollar sentimientos por una amistad y ahí necesitarás aclarar bien qué es cariño y qué realmente es amor, porque podrías terminar confundiendo atención con conexión sentimental.
Tu carácter fuerte seguirá siendo una de tus mayores armas. Y aunque a veces la gente piense que eres exagerado o explosivo, también es cierto que gracias a eso nadie te pasa por encima fácilmente. Tú sabes perfectamente poner límites cuando alguien intenta faltarte al respeto. Nomás no confundas carácter con dureza emocional porque a veces alejas personas buenas por querer aparentar que no necesitas a nadie.
En cuestiones económicas habrá mejoras poco a poco. No te desesperes si sientes que el dinero se va rapidísimo porque vienen oportunidades interesantes para recuperar estabilidad. Solo aprende a administrarte mejor y deja de gastar por impulso cuando andas triste o aburrido.
Tu gran lección será entender que mereces relaciones tranquilas, sinceras y recíprocas, no amores a medias ni personas que solo te buscan cuando les conviene. Tus números de la suerte son el 04 y el 18, y tu color será el verde esmeralda.
GÉMINIS | 14 DE MAYO DE 2026
Ya bájale tantito a esa costumbre de querer resolver problemas que ni han pasado, Géminis, porque últimamente traes la cabeza más acelerada que señora en ofertas del Buen Fin. Te la vives pensando en el futuro, en lo que podría salir mal, en lo que te falta y en lo que todavía no llega, mientras se te está olvidando disfrutar lo bueno que tienes enfrente. Este 14 de mayo viene a enseñarte que la vida se vive hoy, no dentro de seis meses ni cuando todo esté “perfecto”. Aprende a relajarte, a disfrutar el momento y a dejar de cargar preocupaciones tontas que nomás te roban energía y te ponen de malas.
Vienen cambios muy importantes a tu vida y aunque algunos al principio te saquen de tu zona de confort, terminarán siendo necesarios para que puedas avanzar. Hay personas que poco a poco comenzarán a salir de tu camino y aunque te va a doler desprenderte de ciertas amistades o relaciones, en el fondo sabrás que ya no te aportaban nada bueno. Hay gente que nomás te buscaba para llenarte de problemas, dramas y negatividad. Tú tienes una energía muy bonita y muy fuerte, pero cuando te rodeas de personas tóxicas terminas absorbiendo sus broncas como si fueran tuyas.
Cuida muchísimo lo que sale de tu boca y a quién le cuentas tus planes. Tú tienes una emoción muy bonita cuando algo te ilusiona y luego luego quieres compartirlo con todo mundo, pero no toda la gente se alegra de corazón por ti. Hay personas muy envidiosas cerca que te echan sal nomás porque no soportan verte avanzar. Muchos de tus sueños se retrasan precisamente porque hablas demasiado antes de tiempo. Aprende a moverte más en silencio y deja que los resultados hablen por ti.
En cuestiones laborales vienen oportunidades bastante interesantes. Podrías recibir propuestas de trabajo, noticias sobre un proyecto o incluso comenzar a buscar nuevas opciones que te dejen más dinero y estabilidad. Ya estás cansado o cansada de sentir que trabajas muchísimo y no recibes lo que realmente mereces. Y mira, sí vienen mejoras, pero necesitas confiar más en tu capacidad porque a veces tú mismo te haces menos. Hay una oportunidad muy buena acercándose, pero deberás actuar rápido y sin miedo cuando aparezca.
En el amor andarás bastante movido o movida. Los amores de una noche estarán muy presentes y la verdad es que vas a traer pegue. Andarás llamando la atención sin darte cuenta y más de una persona querrá acercarse contigo. Si estás soltero o soltera, existe posibilidad de comenzar una relación nueva con alguien que llegará de manera inesperada. Lo importante aquí será que no te emociones demasiado rápido ni te inventes historias de amor con la primera persona que te trate bonito. Tú eres muy intenso emocionalmente aunque quieras aparentar que no.
Si tienes pareja, cuida mucho la comunicación porque podrían surgir malentendidos por comentarios mal interpretados o celos innecesarios. No hagas tormentas por cosas pequeñas ni permitas que terceras personas metan su cuchara en tu relación. Aprende a escuchar antes de reaccionar porque luego dices cosas desde el enojo y terminas arrepintiéndote.
También es momento de trabajar más en tu paciencia. Últimamente andas intolerante, contestón o desesperado con personas que realmente te quieren. No todo mundo tiene tu ritmo ni tu manera de pensar. Respira profundo antes de explotar y recuerda que no siempre tienes que tener la razón para sentirte en paz.
En cuestiones de salud, cuidado con el estrés, dolores de cabeza y problemas relacionados con ansiedad o desvelos. Necesitas descansar más y dejar de traer mil pensamientos dando vueltas antes de dormir. Tus números de la suerte son el 06 y el 24, y tu color será el amarillo mostaza.
CÁNCER | 14 DE MAYO DE 2026
Mucho cuidado por dónde caminas, Cáncer, porque las caídas, golpes y accidentes estarán más presentes de lo normal en estos días. Y no solo hablo de golpes físicos, también emocionales. Últimamente has andado demasiado distraído pensando en personas, problemas y situaciones que ni siquiera dependen de ti, y eso podría hacerte cometer errores o descuidos importantes. Ya ponte más atento o terminarás dándote un santo fregadazo que aparte del dolor te dejará de malas toda la semana.
Este no es momento de abandonar sueños ni de conformarte con menos de lo que mereces. Al contrario, la vida viene a empujarte para que hagas eso que tanto has estado posponiendo por miedo, flojera o inseguridad. Tú tienes muchísimo potencial, pero a veces eres tu peor enemigo porque dudas demasiado de tus capacidades. Y mientras tú piensas si puedes o no, otras personas menos preparadas ya van adelante nomás porque sí se atrevieron. Así que deja de hacerte chiquito o chiquita y comienza a creer más en ti.
Vienen días bastante buenos en cuestiones sentimentales y de negocios. Habrá oportunidades importantes para crecer económicamente y también para sanar emociones que venías cargando desde hace tiempo. Poco a poco comenzarás a entender que no todo mundo merece entrar a tu vida ni quedarse en ella. Has aprendido mucho a base de golpes y aunque hubo momentos donde sentiste que ya no podías más, aquí sigues, más fuerte y más inteligente.
Eso sí, no permitas que comentarios tontos de otras personas te hagan perder el enfoque. Hay gente muy envidiosa cerca de ti que no soporta verte avanzar y hará hasta lo imposible por desanimarte o ponerte de malas. Tú sigue caminando directo a tus metas y deja que hablen. Mientras ellos critican, tú vas a empezar a ver resultados mucho más rápido de lo que imaginas.
Cuídate muchísimo de una persona de ojos claros que podría querer ponerte obstáculos o hacerte quedar mal. Esa persona trae mucha envidia encima y aunque se muestre amable contigo, sus intenciones no son del todo buenas. No cuentes tus planes ni tus movimientos porque podrías atraer malas vibras o bloqueos innecesarios.
En cuestiones físicas vienen cambios importantes. Si has estado cuidando tu alimentación, haciendo ejercicio o intentando mejorar tu apariencia, vas por muy buen camino. Poco a poco comenzarás a notar cambios que además de ayudarte físicamente también elevarán muchísimo tu autoestima. Ya era justo porque traías una rachita donde te sentías desmotivado o inseguro contigo mismo.
Habrá además visitas familiares o reuniones con personas que tenías muchísimo sin ver. Algunos recuerdos volverán y podrías ponerte bastante sentimental. Aprovecha esos momentos porque la familia será muy importante para ti en estas fechas. Aunque a veces te hagas el fuerte, necesitas más cariño y apoyo del que aceptas.
En el amor vienen movimientos interesantes. Si tienes pareja, habrá más unión y ganas de arreglar problemas que venían arrastrando. Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a fijarse mucho en ti y podrías recibir mensajes o indirectas bastante coquetas. Tú nomás no te emociones demasiado rápido porque luego te haces ilusiones antes de tiempo.
La suerte estará muy presente en juegos de azar, rifas o cuestiones relacionadas con dinero inesperado. Aprovecha tu buena energía porque andarás muy conectado con la abundancia. Tus números de la suerte son el 5 y el 1, y tu color será el plateado.