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Horóscopo de hoy para Virgo del 14 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 14 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Atraviesas un tramo decisivo que exige tomar una resolución sin rodeos. Lo que hoy implica esfuerzo o renuncia será la llave para soltar cargas y recuperar margen de acción. También pueden activarse temas compartidos, trámites o asuntos económicos que requieren orden y constancia.

Horóscopo de amor para Virgo

Antes de decidir cómo quieres que sea tu vida privada, incluyes a tu pareja en tus deliberaciones y obtienes sugerencias valiosas sobre los asuntos importantes que tienes que discutir respecto a su futuro juntos y las decisiones que ambos necesitan aclarar que son necesarias para la realización de sus planes.

Horóscopo de dinero para Virgo

No malgastes tu tiempo en proyectos pequeños. Tus instintos de negocios están bien afinados hoy, así que úsalos para concentrarte en lo importante. Haz las inversiones que necesites y los beneficios pronto te llegaran. Comprate algo, porque estas circunstancias favorables, son en verdad algo que hay que celebrar.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Mucha acción indica que tu amante está loco por tu manera apasionada de hacer el amor y regularmente está siendo llevado a las alturas del éxtasis. Te mostrará su aprecio respondiendo con un intenso deseo. Es una recompensa aun mayor para tu amante el saber que no siempre tendrá que dar el primer paso.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Virgo
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