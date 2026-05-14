Houston: el tiempo para hoy jueves 14 de mayo

El clima en Houston, Texas, para este jueves 14 de mayo contarácon cielos sin prácticamente nubes. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 93 grados Fahrenheit (34ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 72 grados Fahrenheit (22ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 1 y 2 por ciento. Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer se producirá a las 06:29 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 20:07 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es realmente especial y tiene aspectos que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, sus veranos son realmente calurosos pero sus inviernos son suaves. Brilla el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. Pero también es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, particularmente en la época de huracanes.

La media de temperatura en Houston oscila entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Debido a la cercanía al Golfo de México, la humedad de Houston suele ser considerablemente alta. Para ser concretos, la humedad relativa en Houston varía entre el 50 y el 90%, lo que termina condicionando nuestra percepción de la temperatura, sintiéndola más alta de lo que es en verdad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, aunque tal vez podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Por desgracia, la ciudad también experimenta altos niveles de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser dañino para las personas con enfermedades respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es propensa a vivir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Asimismo, la ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Para finalizar, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque con menor frecuencia que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños materiales e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudad, para lo cual los organismos cuentan con los planes de acción necesarios.

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