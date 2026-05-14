Leo Rizzi vuelve a la poesía con ‘La belleza de las flores’

Para muchos cantautores que han tenido éxito con su disco debut, todas las inseguridades y miedos aparecen como tsunami cuando editan su segundo álbum. Este no fue el caso de Leo Rizzi, que, por el contrario, se siente más seguro, más preparado y listo para demostrar que tiene todo para hacer canciones tan relevantes como las de su primera producción.

“Sí que hubo cierta presión, pero en este segundo [disco] me siento un poco más liberado de hacer lo que me apetece hacer”, dijo Leo la semana pasada, justo la noche antes de que saliera al mercado “La belleza de las flores”, el álbum en cuestión. “Y también con la experiencia de haber hecho un disco”.

Ese primer disco fue “Pájaro azul”, que editó en 2024 y que está inspirado en el cuento “El pájaro azul” del poeta Rubén Darío. Esa producción contó con colaboraciones de Zahara, Patty Cantú, Gus y Danny Lux.

Se puede decir que “La belleza de las flores” es un disco un tanto más alternativo porque, entre otras características, tiene como invitados a tres cantantes que se han destacado en la escena independiente. Ellos son Santi Balmes, de la banda Love of Lesbian, Violeta Hódar, conocida por su participación en el reality Operación Triunfo en España, y Manu Om, un artista enfocado en la música devocional y espiritual.

Además, tiene como hilo conductor una frase de Byung-Chul Han, un destacado filósofo y ensayista surcoreano, radicado en Alemania, reconocido por su crítica al capitalismo neoliberal, la tecnología y la “sociedad del cansancio”.

“Todo nace de la frase que es la belleza de las flores”, dijo Leo. “Se debe a un lujo que está libre toda economía, y esa frase se puede desgranar para todos los lados; o sea, creo que de ahí ha salido todo”.

Leo, nacido en Ibiza, España, pero criado entre España y Uruguay, describe este álbum como poético, contemplativo y un tanto pensado en un producto que va contra la corriente de lo que está hecho con prisas, solo para llamar la atención.

Y por otra parte, es un reflejo de una etapa emocional por la que atraviesa el cantante.

“Al final el amor es de lo que viene a hablar todo el disco”, dijo. “En este transcurso de hacer este disco he encontrado el amor […], un amor que va más allá de lo que puede ser incluso el amor romántico”.

Uno de los temas que Leo estrenó antes de lanzar el disco, y que se relaciona con su estado anímico, es “Corazón hinchado”, una canción que, reconoció, nunca pensó que podría llegar a escribir porque siempre pensó que el amor profundo y verdadero era imposible que existiera.

“De alguna forma me pillo escribiendo esto, y es para mí raro también”, dijo, “o sea, nunca he escrito así de esa forma, pero cuando uno lo siente, pues es que es así”.