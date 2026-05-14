Los López-Yáñez saben cómo divertirse en sus conciertos juntos

Jorge López-Yáñez recuerda el momento exacto en el que su hijo, Enrico López-Yáñez, mostró interés por la música clásica.

La familia estaba en Pittsburgh porque Jorge era el tenor principal de la obra que estaba presentando la Ópera de Pittsburgh, y el ya fallecido director Tito Capobianco estaba a cargo de la orquesta. En un momento, cuando todo mundo estaba sentado, el pequeño Enrico, que tenía unos 4 o 5 años, estaba parado en su silla haciendo movimientos como si estuviera dirigiendo a los músicos.

“Dije, ‘ah, caray, le llama mucho la atención la música clásica'”, recordó Jorge. “Ahí fue donde dije yo, ‘a lo mejor este sí va a seguir los pasos [de director de orquesta]'”.

Jorge no se equivocó. Enrico, de 37 años, es ahora el flamante director de la Pacific Symphony y director principal de Pops, orquesta que interpreta música popular y contemporánea. Estarán juntos en un concierto en el que Jorge será parte del grupo de cantantes que actuarán y Enrico estará a cargo de la orquesta que acompañará la velada.

Se trata de un show que lleva por nombre An Enchanted Evening with the Three Mexican Tenors —Una noche encantadora con los Tres Tenores Mexicanos—, que tendrá lugar el viernes y sábado en el Renée and Henry Segerstrom Concert Hall de Costa Mesa.

Además de Jorge, participarán los tenores mexicanos Bernardo Bermúdez y Alfredo Carrillo, que interpretarán un repertorio que incluye canciones pop, de ópera clásica, rancheras y de musicales de Broadway. En uno de los segmentos se unirá al show el Mariachi Garibaldi de Jaime Cuéllar.

Esta es la primera ocasión en que padre e hijo trabajan juntos. En la reciente Feria de San Marcos, una fiesta de varios días que se celebra cada año en Aguascalientes, México, donde vive Jorge, él mismo organizó un megaconcierto en el que cantó el también tenor José Carreras y tocó el saxofonista Kenny G. Enrico, por supuesto, fue el director de la orquesta.

“Fue algo histórico porque me presenté con un tenor de la altura de José Carreras”, dijo Jorge. “El apellido de nosotros ya quedó escrito para la historia […] Para mí es un sueño realidad estar compartiendo con mi hijo mayor esos momentos”.

El concierto en el Segerstrom es parte de serie Pops de la Pacific Symphony 2025-26. Ya se presentó en Nashville, en Indianápolis y próximamente irá a Baltimore.

Enrico López-Yáñez, director de la Pacific Symphony Pops./Cortesía

Para Enrico, los shows al lado de su papá no solo le enorgullecen, sino que también lo divierten por como es Jorge, un hombre ocurrente, divertido, jovial y a veces locuaz.

“La pasamos bien porque es música alegre”, dijo Enrico. “Mi papá es muy carismático […] le encanta moverse y poner a la gente a cantar y bailar, y de vez en cuando él también saca unos bailes que digo yo, ‘caray, ¿eso de dónde vino?’; pero me encanta, nos la pasamos muy bien”.

En detalle

Qué: Show “An Enchanted Evening with The Three Tenors”

Cuándo: viernes 15 y sábado 16 de mayo a las 8 pm

Dónde: Renée and Henry Segerstrom Concert Hall, 615 Town Center Dr., Costa Mesa

Boletos: https://www.pacificsymphony.org/.