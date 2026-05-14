Los mejores asientos infantiles para auto de 2026





Estos tres modelos destacaron en nuestras pruebas por su nivel de protección en caso de choque, compatibilidad con el vehículo y facilidad de uso.

Consumer Reports ha probado más de 100 sillas de seguridad infantil para auto, evaluando su facilidad de uso, su nivel de protección en caso de choque y compatibilidad con el vehículo.

By Kathleen Felton

Elegir un asiento infantil para auto puede ser abrumador. Hay que considerar varias especificaciones técnicas, como las características de seguridad, los límites de peso, la compatibilidad con un sistema de viaje y si incluye aspectos adicionales, como una pata de apoyo (load leg). Además, la gran variedad de asientos para auto disponibles en internet y en las tiendas puede hacer que la búsqueda se complique aún más.

“Los asientos infantiles para auto están diseñados para proteger a los bebés más pequeños y mantenerlos seguros mientras viajan”, dice Jessica D’Argenio Waller, reportera especializada en temas de bebés en CR. “Los bebés no son simplemente adultos pequeños, y estos asientos están especialmente diseñados para darles a los bebés el apoyo necesario de forma segura en la cabeza, el cuello y la columna mientras crecen”.

Estos asientos también ofrecen gran comodidad. “Uno de los mayores beneficios es que un asiento infantil para auto hace mucho más fácil pasar el asiento de un auto a otro entre distintos cuidadores, gracias a una base independiente que permanece instalada en el vehículo”, explica Waller. Además, agrega que poder combinarlo con una carriola como parte de un sistema de viaje también puede ayudar a ahorrar dinero.

Consumer Reports cuenta con una guía detallada para elegir el asiento para auto adecuado que ayuda a explicar los aspectos esenciales. Para un bebé, lo más importante es enfocarse en la seguridad, el presupuesto y la facilidad de instalación. Otros factores que también vale la pena considerar incluyen el peso total del asiento (ya que es el único que sacarás y volverás a meter al auto con regularidad), el tamaño (especialmente si ya tienes otro hijo usando un asiento convertible o elevador) y qué tan fácil es limpiarlo.

La buena noticia es que “un asiento más caro no necesariamente significa que sea el mejor”, dice la doctora Emily A. Thomas, PhD, directora asociada de seguridad automotriz en CR. “Puede incluir más características adicionales o mejores telas, pero eso no significa un mejor desempeño”.

Consumer Reports ha probado más de 130 asientos para auto populares, desde Chicco hasta UppaBaby, evaluando su facilidad de uso, nivel de protección en caso de choque y compatibilidad con el vehículo. “Compramos todas las muestras que evaluamos directamente en tiendas, igual que lo haría cualquier consumidor”, dice Michael Bloch, quien prueba asientos para auto en Consumer Reports. “Todas las pruebas son realizadas por técnicos certificados en seguridad de pasajeros infantiles”. Tres asientos infantiles para auto fueron los que más destacaron.

Nuestra mejor recomendación, o Mejor opción, de asientos infantiles para auto, en seguida, es un modelo ampliamente disponible que obtuvo la calificación más alta en nuestras rigurosas pruebas de laboratorio. También seleccionamos una mejor compra, Opción económica, una opción que obtuvo muy buenos resultados en las pruebas y además tiene un buen precio. Y como no todas las familias tienen las mismas necesidades, nuestra elección de expertos es para los padres que buscan un asiento infantil para auto especialmente fácil de instalar.

Mejor opción de asientos infantiles para auto: Cybex Cloud T

Graphic: Consumer Reports

El Cybex Cloud T es uno de los asientos infantiles mejor calificados. Está diseñado para usarse mirando hacia atrás con bebés de entre 4 y 30 libras, y obtuvo excelentes resultados en compatibilidad con el vehículo y nivel de protección en caso de choque. “Es increíblemente fácil de instalar gracias a su sistema de anclaje LATCH, etiquetas claras y un sistema de bloqueo del cinturón en la base”, explica Waller. También señala que el arnés es fácil de ajustar sin necesidad de volver a pasar las correas.

A nuestros evaluadores les gustó mucho la base con sistema antirrebote y pata de apoyo. (Las pruebas de choque de CR han demostrado que una pata de apoyo puede ayudar a absorber parte del impacto durante un choque). El arnés también incluye un clip para el pecho con tecnología SensorSafe con Bluetooth, que envía alertas y notificaciones de seguridad directamente a tu teléfono inteligente.

El asiento de seguridad puede reclinarse hasta alcanzar una posición casi horizontal cuando se utiliza fuera del auto, como en una carriola compatible, para crear un sistema de viaje. (Recuerda que los expertos en seguridad infantil no recomiendan dejar que un bebé duerma en un asiento para auto cuando está fuera del vehículo). Otras características que les gustaron a nuestros evaluadores incluyen:

• Arnés ajustable que crece con tu hijo sin necesidad de volver a pasar las correas

• Capota grande con protección solar UPF 50

• Fundas removibles que pueden lavarse en lavadora

• Telas libres de químicos retardantes de llama

Ten en cuenta que tanto el asiento como la base son grandes y pesados, por lo que quizá no sean la mejor opción para familias que planean mover la base con frecuencia entre distintos autos.

Cybex Cloud T

Dimensions: 23.6×17.3×29.5 inches (HxWxD)

Weight: Base: 16 lb. Carrier: 13 lb.

Age range/weight and height limit: From 4 lb. up to 30 lb. and 32 inches tall

Notable: Anti-rebound base with load leg, SensorSafe technology, UPF canopy

Nuestra Opción económica de asientos infantiles para auto en 2026 es un favorito de siempre de una marca muy reconocida y prácticamente sinónimo de la seguridad en asientos infantiles. Nuestra elección de expertos es una excelente opción para los padres que buscan un buen nivel de protección en caso de choque y un asiento especialmente fácil de usar e instalar. Dependiendo de las necesidades y el presupuesto de tu familia, uno de estos asientos infantiles para auto podría ser el indicado para ti.

Opción económica: Chicco KeyFit

Graphic: Consumer Reports

El Chicco KeyFit cuesta menos de $200 y obtuvo calificaciones altas en nivel de protección en caso de choque en nuestras pruebas, una combinación muy atractiva para muchas familias. “Es un asiento infantil sencillo, fácil de instalar y accesible, con la calificación más alta de nivel de protección en caso de choque de CR, [Best]”, dice Thomas. “Los padres pueden sentirse tranquilos sabiendo que este asiento protege a su hijo sin tener que gastar una fortuna”. Otras características que les gustaron a nuestros evaluadores incluyen:

• Cojín removible para recién nacidos que brinda mayor protección a bebés pequeños

• El asa de transporte puede mantenerse en cualquier posición bloqueada durante el viaje

• Diseño fácil de colocar mediante un clic en la base o en una carriola

• Indicadores integrados del nivel de reclinación en la base

• Sistema LATCH de ajuste con una sola correa fácil de ajustar

Ten en cuenta que no incluye pata de apoyo. Pero para las familias que buscan seguridad sin salirse del presupuesto, es difícil encontrar una mejor opción por ese precio. Este asiento para auto está disponible en distintas versiones. “Busca la versión ClearTex si quieres telas y espumas libres de químicos retardantes de flama dañinos”, recomienda Thomas.

Chicco KeyFit

Dimensions: 24x17x27 inches (HxWxL)

Weight: Base: 17 lb. Carrier: 9 lb.

Age range/weight limit: Newborn to up to 30 lb. and up to 30 inches tall

Notable: Compatible with all Chicco strollers except the Liteway Stroller

Selección de expertos del asiento infantil para auto más fácil de instalar: Clek Liing

Graphic: Consumer Reports

El Clek Liing, uno de los asientos infantiles para auto mejor calificados por CR, destaca por lograr un gran equilibrio entre nivel protección en caso de choque, facilidad de uso y compatibilidad con el vehículo. Este asiento cuenta con un sistema de anclaje LATCH y una pata de apoyo, características que le ayudaron a obtener las calificaciones más altas en nuestras pruebas de choque. Además, el mecanismo de tensión en la base hace que la instalación con cinturón de seguridad sea especialmente sencilla para los padres. Y además, “las telas están libres de químicos retardantes de flama dañinos”, dice Thomas. Otras características que les gustaron a nuestros evaluadores incluyen:

• El nivel para reclinar la silla puede ajustarse sin necesidad de quitar la base

• Es muy fácil de usar y tiene buena compatibilidad con el vehículo

• La capota incluye una ventana de malla para poder ver al bebé

Aunque el asiento es fácil de instalar, volver a pasar las correas del arnés requiere hacerlo con cuidado. Además, retirar el asiento y el arnés para limpiarlos requiere desmontar varias piezas.

Clek Liing

Dimensions: 26.8×16.9×27.7 inches (HxWxD)

Weight: Base: 27 lb. Carrier: 11 lb.

Age range/weight limit: From 4 lb. up to 30 lb. and 32 inches tall

Notable: Flame-retardant free fabrics, rigid LATCH, belt tensioning mechanism

Cómo CR prueba los productos para bebés

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