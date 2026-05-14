Naoya Inoue no planea retirarse, aunque su equipo insiste en que cuelgue los guantes

El boxeador japonés Naoya Inoue se encuentra en el punto más alto de su trayectoria profesional, consolidado como uno de los mejores libra por libra del mundo. A pesar de su dominio en las categorías pequeñas, el entorno cercano de Inoue ha comenzado a mencionar la posibilidad de un retiro preventivo.

La intención de su equipo es que el púgil abandone el deporte mientras conserva su salud y su estatus de invicto, evitando el declive físico natural.

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Esta postura fue revelada recientemente por Hideyuki Ohashi, director del gimnasio donde entrena el campeón.

En declaraciones recogidas por medios especializados como BoxingScene, el promotor admitió que conversa frecuentemente con el peleador sobre el final de su camino en el ring.

“Le digo a Naoya Inoue casi todos los días que debería retirarse pronto. Quiero que deje el boxeo mientras todavía es fuerte y está en la cima, sin recibir castigo innecesario”, dijo Ohashi.

Naoya Inoue got one of the most dangerous left hooks in boxing…straight up nuclear 🥊💥

Emmanuel Rodriguez was folded here. First knockdown of his career, the impact was so severe that he couldn’t continue. #NaoyaInoue #Boxing pic.twitter.com/gDqwBB4X87 — Gans (@G_saiyou) May 14, 2026

El deseo del campeón frente a la visión técnica

Contrario a las sugerencias de su equipo de trabajo, el peleador no muestra señales de querer abandonar la actividad competitiva en el corto plazo.

El enfoque de Naoya Inoue se mantiene en la unificación de títulos y en enfrentar los retos que surjan en las divisiones superiores. Para el deportista, el rendimiento actual justifica plenamente su permanencia en el cuadrilátero, ya que no siente que su velocidad o potencia hayan disminuido con el paso de los combates.

La insistencia de su promotor responde a una filosofía de protección integral hacia el atleta, más allá de los beneficios económicos que generan sus peleas. Al respecto, Hideyuki Ohashi explicó la respuesta del boxeador ante estas constantes peticiones. “Naoya Inoue simplemente se ríe cada vez que le toco el tema. Él siente que todavía tiene mucho que demostrar y no tiene planes de detenerse ahora que se siente en su mejor momento físico”, afirmó el directivo.

Naoya Inoue's move to featherweight is already sparking fireworks 🏆, with WBC champ Bruce Carrington offering an immediate title shot and declaring, "I'm ready right now." Carrington, who watched Inoue dominate Junto Nakatani, believes he's got 'The Monster' figured out. pic.twitter.com/8vJZQHScmV — Visit NoSmokeBoxing.com 🥊 (@NoSmokeBoxing) May 13, 2026

Objetivos futuros en el panorama del boxeo

El calendario del nipón sigue sumando compromisos importantes que descartan un adiós inmediato a los guantes. La estrategia de Naoya Inoue apunta a seguir haciendo historia en el peso supergallo y posiblemente explorar nuevas categorías si su cuerpo se lo permite.

Esta ambición deportiva contrasta con la preocupación de sus colaboradores, quienes prefieren una salida gloriosa antes que una derrota tardía provocada por el desgaste de los años.

Aunque las recomendaciones de retiro son diarias en su gimnasio, la disciplina y los resultados del campeón mantienen silenciadas las dudas sobre su vigencia.

Por ahora, Naoya Inoue prefiere enfocarse en sus próximos rivales, dejando claro que la decisión final sobre su futuro dependerá exclusivamente de sus sensaciones sobre el ring y no de las presiones externas. El mundo del boxeo seguirá disfrutando de su técnica mientras el peleador decida ignorar los consejos de su círculo íntimo.

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