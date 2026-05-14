Maravilla Martínez enciende polémica considerando a Gennady Golovkin cómo sobrevalorado

El ex campeón mundial argentino, Sergio “Maravilla” Martínez ha compartido su perspectiva sobre la trayectoria de uno de los referentes más importantes del peso medio en la última década.

Durante una entrevista, Maravilla Martínez analizó el récord de Gennady Golovkin y cuestionó la calidad de los oponentes que enfrentó durante sus años de mayor dominio.

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Aunque reconoció la solidez del kazajo como monarca, señaló que la gestión de su carrera facilitó su ascenso histórico.

El análisis surgió a partir de una revisión sobre los boxeadores que reciben más crédito del que, según su visión, merecen en el ring. En el canal de The Wild Project, Maravilla Martínez explicó su postura sobre el kazajo.

“Es un supercampeón Golovkin, sí, por supuesto, no voy a decir que no. Pero cuando se enfrentó, por ejemplo, a Daniel Jacobs, creo que le dieron empate o no sé si le dieron ganador… (Jacobs) le hizo una grandísima pelea, con táctica”, dijo el sudamericano.

Cuestionamientos sobre el nivel de la oposición

Para el boxeador quilmeño, la clave de la percepción sobre el kazajo reside en las características de sus contrincantes habituales. Según Maravilla Martínez, muchos de los peleadores que sucumbieron ante el poder de Golovkin no pertenecían naturalmente a la división de las 160 libras o ya se encontraban en el cierre de su etapa profesional. Esto habría influido directamente en el impacto visual de sus victorias por la vía rápida.

Al profundizar en las razones por las que considera que existe una percepción inflada sobre el ex campeón, el argentino fue tajante respecto a la diferencia de peso y momento físico. Maravilla Martínez añadió en la misma entrevista: “Ves a Golovkin y muchos de los rivales que tuvo en su prime eran tipos a los que les crujía el cuerpo entero; muchos estaban terminados o eran pesos welter subidos a medio. Entonces, para mí Golovkin es uno de los tipos que está sobrevalorad”.

La opinión sobre la carrera de Saúl Álvarez

El debate no se limitó únicamente al boxeador de Kazajistán, ya que también se abordó la figura de Saúl “Canelo” Álvarez. Al respecto, Maravilla Martínez ubicó al mexicano entre los mejores de la historia, pero coincidió en que su camino fue estructurado con una selección estratégica de tiempos y rivales. Para el argentino, el éxito del tapatío responde a una planificación que evitó riesgos innecesarios en momentos de vulnerabilidad.

Sobre este punto, el ex campeón destacó que la carrera del mexicano fue administrada para enfrentar a sus oponentes en el escenario ideal. Maravilla Martínez concluyó sobre el Canelo: “En el momento justo enfrentó a quienes tenía que enfrentar, en la posición justa que tenía que llegar. Tal rival llegaba y no podía haber sido un año antes, porque un año antes quizás lo hubiese perjudicado”.

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