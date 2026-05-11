Canelo Álvarez ya conoce las debilidades de Christian Mbilli

El equipo de trabajo liderado por Eddy Reynoso ha comenzado el análisis técnico de Christian Mbilli, el siguiente rival para el boxeador mexicano, Saúl Álvarez. Tras una evaluación de los recientes combates del africano, el entrenador principal identificó puntos vulnerables en su estilo de pelea.

Estas observaciones resultan fundamentales para la estrategia que implementará Canelo Álvarez en su búsqueda por recuperar la corona mundial de peso súper medio del CMB.

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Aunque el enfrentamiento aún no cuenta con un anuncio oficial por parte de los promotores, los reportes indican que existe un acuerdo para pelear en septiembre.

El campamento de entrenamiento se centra ahora en contrarrestar la potencia física de Mbilli, quien ostenta actualmente el título. Para Canelo Álvarez, este combate representa la oportunidad de dejar atrás los resultados negativos recientes y consolidar nuevamente su posición como monarca de la división en territorio árabe.

Análisis de las carencias defensivas de Mbilli

Eddy Reynoso destacó que el campeón actual posee una gran capacidad de ataque y una frecuencia de golpeo considerable. Sin embargo, el estratega mexicano señaló que el púgil africano descuida su guardia durante los intercambios largos de golpes. Este defecto defensivo es el punto que Canelo Álvarez intentará explotar mediante contragolpes precisos y movimientos laterales, aprovechando la experiencia acumulada en peleas de campeonato mundial.

“Es un buen peleador, tiene fuelle para atacar y tira muchos golpes. No tiene una gran defensa, pero es fuerte y muy aguerrido. En septiembre vamos a volver a coronar al Canelo”, dijo el experimentador entrenador en una entrevista para Box Televisa.

La confianza dentro del equipo mexicano es alta respecto a la capacidad de adaptación de su boxeador estrella. Se espera que la preparación física se enfoque en resistir el empuje inicial de un oponente que es considerado muy aguerrido y fuerte. Canelo Álvarez ya ha iniciado sesiones de entrenamiento específicas y trabajo de guanteo para ajustarse a las combinaciones que suele presentar el boxeador nacido en Camerún.

“Descansó y tomó las cosas como deben ser. En el deporte siempre estás expuesto a las derrotas, lo importante es seguir trabajando y aprendiendo de todo”, cerró Reynoso.

El proceso de recuperación tras la derrota

El boxeador tapatío llega a este compromiso después de haber tomado un periodo de descanso necesario para recuperarse físicamente.

Según su cuerpo técnico, la derrota sufrida en su presentación anterior ante Terence Crawford sirvió como una lección de aprendizaje para corregir errores. Actualmente, Canelo Álvarez se encuentra en una etapa avanzada de acondicionamiento, demostrando que la disciplina sigue siendo el pilar fundamental de su carrera deportiva.

Para este próximo evento en Arabia Saudita, se han ajustado los horarios para permitir que la audiencia en México y Estados Unidos pueda seguir la transmisión en horarios cómodos. El objetivo del equipo es que Canelo Álvarez recupere el cinturón verde y oro el próximo 12 de septiembre.

Con este plan de trabajo, el equipo confía en que la lectura previa de las debilidades del rival será la clave para obtener la victoria por la vía del cloroformo o la decisión.

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