Padre de David Benavídez subestima a Jai Opetaia: “Lo noqueamos en dos rounds”

El panorama del peso crucero ha cambiado drásticamente tras la reciente victoria de David Benavídez, quien se coronó campeón unificado de la OMB y la AMB al vencer a Gilberto “Zurdo” Ramírez.

Tras este resultado, los analistas han comenzado a proyectar quién será el siguiente reto para el púgil mexicoestadounidense. Uno de los nombres que suena con más fuerza en la industria es el del australiano Jai Opetaia, considerado por muchos como el peleador más peligroso de la división.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

A pesar de las expectativas de los aficionados, el equipo de trabajo del nuevo monarca no parece compartir la misma opinión sobre el talento del peleador oceánico.

José Benavídez Sr., padre y entrenador principal de David Benavídez, ha expresado sus dudas sobre las capacidades reales de Opetaia en un eventual enfrentamiento.

Para el preparador, la potencia de su hijo sería suficiente para terminar el combate de manera prematura sin que el australiano pueda ofrecer mayor resistencia.

“No me malinterpreten, Jai Opetaia es un buen boxeador, pero no tiene mandíbula de acero. En todas sus peleas termina lastimado. Es un luchador disciplinado, veo la disciplina, pero no veo el talento. Creo que David lo noquearía en uno o dos asaltos”, dijo el padre de David en una entrevista para Mill City Boxing.

Jose Benavidez Sr. isn't pulling punches, declaring his unified WBO/WBA cruiserweight champ son David would dispatch Jai Opetaia in a mere one or two rounds! 🔥 Sr. pic.twitter.com/wYbahEr90W — Visit NoSmokeBoxing.com 🥊 (@NoSmokeBoxing) May 10, 2026

Falta de talento y debilidades técnicas según el equipo Benavídez

En un análisis técnico realizado recientemente, el entrenador señaló que, aunque reconoce la disciplina del australiano, no observa un nivel de talento que represente una amenaza real.

Según su visión, el estilo de David Benavídez expondría las carencias defensivas y la falta de asimilación de golpes que, a su juicio, padece el ex campeón de la FIB. Estas declaraciones han encendido el debate sobre si Opetaia realmente posee las herramientas necesarias para competir en la élite.

El padre del boxeador enfatizó que el jab y el golpeo al cuerpo de su potencial rival no están a la altura de lo que su hijo ha enfrentado previamente. La confianza del equipo radica en la contundencia mostrada por David Benavídez en su última presentación, donde logró neutralizar a un oponente de mayor envergadura física. Este factor es fundamental en la estrategia de cara a un posible choque de unificación en el futuro cercano.

Un pronóstico reservado para los primeros asaltos

Respecto al desarrollo de una posible pelea, José Benavídez Sr. fue enfático al asegurar que el enfrentamiento no pasaría de los primeros minutos.

El estratega considera que el volumen de golpes de David Benavídez superaría rápidamente la defensa del australiano, provocando un desenlace por la vía del sueño. Esta postura ignora el estatus de Opetaia como uno de los peleadores más técnicos y dominantes que ha dado Australia en los últimos años.

Actualmente, el futuro de este combate también depende de las obligaciones contractuales de Opetaia con su nueva promotora, lo que podría retrasar las negociaciones.

Mientras tanto, el equipo de David Benavídez continúa evaluando otras opciones, que incluyen un posible ascenso al peso pesado o un duelo contra Dmitry Bivol. La prioridad sigue siendo consolidar el legado del boxeador en la categoría de las 200 libras antes de buscar nuevos horizontes.

Sigue leyendo: