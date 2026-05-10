¡Sorpresa en la UFC! Sean Strickland destronó a Chimaev en Nueva Jersey

La categoría de peso medio de la UFC tiene un nuevo monarca tras el evento estelar del UFC 328 celebrado en el Prudential Center de Newark. El peleador estadounidense Sean Strickland logró imponerse al hasta entonces invicto Khamzat Chimaev en una batalla que se extendió durante cinco asaltos.

Con este resultado, el retador recupera el cinturón mundial de las 185 libras y propina la primera derrota profesional al atleta checheno.

El enfrentamiento inició con un dominio marcado por parte de Chimaev, quien utilizó su lucha para controlar la posición en el suelo.

Sin embargo, Sean Strickland mantuvo la calma defensiva y evitó las finalizaciones tempranas que suelen caracterizar los combates de su oponente. A partir del segundo periodo, el ritmo de la pelea cambió cuando el estadounidense comenzó a establecer su distancia con el uso constante de los puños.

“Sabía que los primeros asaltos serían una tormenta, pero mi plan era llevarlo a aguas profundas donde yo me siento más cómodo. Este cinturón pertenece a la gente que trabaja duro y no se rinde ante la presión”, sostuvo Strickland tras colocarse el cinturón de monarca.

Superioridad en el golpeo y volumen de ataque

A lo largo de los episodios intermedios, la estrategia de presión constante favoreció a Sean Strickland, quien conectó un total de 163 impactos durante toda la contienda. El rostro de Chimaev mostró los daños del castigo recibido, mientras su capacidad cardiovascular disminuía conforme avanzaban los minutos en el reloj. A pesar de sufrir nueve derribos, el peleador de California logró reincorporarse rápidamente para retomar el intercambio de pie.

Las estadísticas finales reflejaron la efectividad del nuevo campeón, quien registró 133 golpes de poder frente a los 98 contabilizados por el peleador ruso. Este volumen de ataque fue determinante para convencer a dos de los tres jueces, quienes entregaron tarjetas de 48-47 a favor de Sean Strickland. El tercer juez otorgó una puntuación idéntica para Chimaev, sellando así una victoria por la vía de la decisión dividida.

Resultados de la cartelera y reconquista del título

En la pelea coestelar de la noche, Joshua Van retuvo su título de peso mosca al finalizar por nocaut técnico a Tatsuro Taira en el quinto round.

Asimismo, la jornada en Nueva Jersey incluyó el triunfo de Alexander Volkov sobre Waldo Cortes-Acosta y la sumisión de King Green ante Jeremy Stephens. Estos resultados complementaron una cartelera donde la caída del invicto de Chimaev fue el suceso más relevante para la división media.

Con este triunfo, Sean Strickland mejora su registro profesional a 31 victorias y 7 derrotas, recuperando la corona que ostentó por primera vez en 2023. Tras el anuncio oficial del resultado, el nuevo monarca reconoció el nivel de exigencia física de su rival y el ambiente de tensión que rodeó el evento durante las semanas previas.

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