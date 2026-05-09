El cubano David Morrell fue sorprendido, sufrió nocaut técnico en Inglaterra

El boxeador británico Zak Chelli logró una victoria inesperada este sábado en la ciudad de Liverpool en Inglaterra, al derrotar al peleador cubano David Morrell.

El desenlace ocurrió mediante un nocaut técnico en el décimo asalto, tras un combate donde el antillano perdió el control en la recta final. Este resultado representa un impacto considerable en la división de los pesos semipesados debido a la trayectoria previa de ambos atletas.

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Durante la primera mitad del enfrentamiento, David Morrell mantuvo el dominio técnico utilizando su alcance y movimientos de cintura para evitar los ataques del rival.

El cubano se mostró efectivo en la media distancia, conectando combinaciones y manteniendo una guardia sólida frente a la presión de Chelli. No obstante, el ritmo de la pelea comenzó a cambiar drásticamente cuando se acercaron los episodios definitivos del encuentro programado a diez vueltas.

THE MOMENT CHELLI UPSET MORRELL 😱pic.twitter.com/uFWNfJN2Oi — Ring Magazine (@ringmagazine) May 9, 2026

El quiebre en los asaltos finales

La situación se tornó crítica para David Morrell durante el noveno asalto, cuando un golpe de derecha al rostro lo dejó en una posición vulnerable. El británico aprovechó el momento para lanzar una serie de ataques rápidos mientras el cubano se apoyaba en las cuerdas para resistir el castigo.

Aunque logró terminar el round gracias al sonido de la campana, el daño físico acumulado fue evidente para los jueces y el público presente.

Al inicio del décimo episodio, el castigo continuó de forma incesante contra David Morrell, quien ya no presentaba una respuesta defensiva coherente.

Zak Chelli acorraló al peleador en una de las esquinas del cuadrilátero, conectando golpes precisos que dejaron al cubano sin capacidad de reacción. Ante la falta de defensa y el estado físico del púgil, el réferi decidió intervenir para detener las acciones a los 2:24 minutos de ese asalto.

David Morrell immediately after getting knocked out by Chelli! 😬 #Boxing pic.twitter.com/vAzHvfSEqz — Fight Hub TV (@FightHubTV) May 9, 2026

Repercusiones en la carrera del boxeador

Esta derrota significa la segunda caída para David Morrell en sus últimas tres presentaciones profesionales, lo que genera dudas sobre su futuro inmediato.

El ex campeón mundial llegó a esta contienda como el favorito en las apuestas, pero la agresividad de Chelli en los momentos clave superó su estrategia. La carrera del cubano ahora registra un récord que obliga a una reestructuración de su equipo de entrenamiento tras apenas 14 peleas como profesional.

“Sabía que si seguía presionando tendría mi oportunidad. Lo vi flaquear en el noveno y en el décimo salí a terminar el trabajo”, dijo Chelli al finalizar el combate.

Zak Chelli JUST CALLED OUT David Benavidez and Canelo 🚨💥



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