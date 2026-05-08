Dana White enciende nueva polémica, afirmó ser uno de los promotores en la velada Fury-Joshua

El máximo directivo de la UFC ha generado un fuerte revuelo en la industria del boxeo al declarar su participación directa en la organización del esperado combate entre Tyson Fury y Anthony Joshua.

Según sus recientes afirmaciones, Dana White asumirá un rol protagónico en la promoción de este enfrentamiento de pesos pesados, el cual está proyectado para realizarse en noviembre. Esta noticia surge tras ocho años de intentos fallidos por concretar la pelea entre los dos referentes británicos.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

La logística del evento se encuentra vinculada a los planes de Arabia Saudita y a una transmisión global a través de la plataforma Netflix. En este contexto, Dana White aseguró que su intervención responde a una solicitud directa de Turki Alalshikh, quien lidera los grandes eventos deportivos en Riad.

Esta colaboración marcaría un hito en la carrera del empresario, quien ha manifestado durante años su intención de expandir su influencia mediante la marca Zuffa Boxing.

🚨 Dana White announced he will be the promoter for Tyson Fury vs Anthony Joshua later this year 👀



(via @Ninadrama) pic.twitter.com/t8QaGOQdar — Championship Rounds (@ChampRDS) May 8, 2026

Preparativos y contexto de los boxeadores

Antes de que se concrete el duelo estelar, Anthony Joshua debe cumplir con un compromiso previo frente a Kristian Prenga el 25 de julio en Arabia Saudita.

Este combate representa su regreso tras un periodo de recuperación física y psicológica derivado de asuntos personales. Por otro lado, Tyson Fury ya retomó la actividad el pasado abril con un triunfo sobre Arslanbek Makhmudov, buscando recuperar el ritmo competitivo necesario para enfrentar a Joshua bajo la gestión de Dana White.

“Estoy organizando la pelea entre Tyson Fury y AJ. Estoy promocionando eso.”, dijo White en una entrevista con con Nina Drama a través de Kick.

Aunque el anuncio ha causado impacto, existen dudas en el sector debido a experiencias previas donde el directivo no terminó asumiendo el cargo principal de promoción. Sin embargo, en esta ocasión, la figura de Dana White aparece como un elemento disruptivo frente a los acuerdos tradicionales que promotores como Frank Warren y Eddie Hearn mantienen con otras plataformas de streaming.

Impacto en la industria y posibles conflictos

La entrada oficial de Dana White a la mesa de negociaciones podría desencadenar un encuentro directo con Eddie Hearn, con quien ha mantenido diferencias públicas en el pasado. Debido a que Joshua tiene compromisos vigentes con otras empresas, la presencia del jefe de la UFC como promotor principal altera el esquema habitual de las carteleras internacionales.

Los analistas sugieren que esto podría cambiar la forma en que se comercializan los grandes eventos de boxeo de ahora en adelante.

A pesar de que aún no se ha confirmado la sede oficial ni la fecha exacta de noviembre, el involucramiento de Dana White garantiza una exposición mediática distinta.

Sigue leyendo: