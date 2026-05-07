Jesse “Bam” Rodríguez está listo para tumbar a Naoya Inoue

El boxeador estadounidense de ascendencia mexicana, Jesse Bam Rodríguez ha consolidado su posición en la élite del boxeo tras derrotar a figuras de renombre como Juan Francisco Estrada y Sunny Edwards.

Con un récord invicto de 23 victorias, el actual monarca de las 115 libras busca nuevos desafíos en divisiones superiores. Su equipo de trabajo ha confirmado que el objetivo principal es enfrentar al japonés Naoya Inoue, considerado por especialistas como el mejor peleador libra por libra de la actualidad.

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Para alcanzar este enfrentamiento, Bam Rodríguez tiene programado su debut en las 118 libras el próximo 13 de junio en Arizona contra Antonio Vargas.

Este combate servirá como transición antes de dar el salto definitivo a la categoría de las 122 libras, donde reina el pugilista nipón. La estrategia busca que el peleador se adapte al aumento de peso y mantenga la velocidad que lo caracteriza frente a oponentes de mayor tonelaje.

Antonio Vargas ALWAYS brings the fight ⚔️



Defending his WBA World Bantamweight Title against Jesse 'Bam' Rodriguez, June 13 👑#BamVargas | @DAZNBoxing pic.twitter.com/C1NrNCbwGs — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) May 6, 2026

Estrategia para el ascenso de categoría

El entrenador Robert García detalló que el ciclo en el peso supermosca ha terminado para su pupilo debido a la magnitud de los retos que se presentan en el horizonte.

La intención es buscar combates contra campeones de peso gallo, como Takuma Inoue o Christian Medina, para preparar el terreno antes de la gran cita.

Robert Garcia is confident amid talk of a potential Naoya Inoue vs Bam Rodriguez clash 👀



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“Bam ya es conocido como el ‘Asesino de Leyendas’, y no hay nadie mejor que Inoue. Creo que el momento es perfecto, si terminan peleando a principios del próximo año. Para entonces, tendremos muchas respuestas en las 118 libras”, dijo el entrenador García en entrevista para The Ring Magazine.

García señaló que no existe una diferencia física abismal entre ambos peleadores, ya que los dos han escalado desde categorías inferiores.

A pesar de la experiencia de Inoue en el peso supergallo, el equipo confía en la precisión y la inteligencia táctica del estadounidense. El enfoque del entrenamiento se centrará en la actividad constante sobre el ring y el volumen de golpes para contrarrestar la potencia del campeón japonés.

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