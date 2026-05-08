Chimaev y Strickland le agregan picante a su pelea en la previa del UFC 3288

La conferencia de prensa oficial del UFC 328, presentó niveles de tensión elevados entre el campeón de peso medio, Khamzat Chimaev y el retador estadounidense, Sean Strickland. Durante el evento, ambos peleadores intercambiaron insultos constantes que obligaron a la seguridad a intervenir en múltiples ocasiones.

La interacción entre Chimaev y Strickland dominó la jornada, dejando en un segundo plano a otros integrantes de la cartelera que observaron el conflicto desde sus asientos.

El enfrentamiento verbal comenzó en cuanto el peleador checheno subió al escenario para ocupar su lugar. Strickland inició las hostilidades acusando a Chimaev de tener vínculos políticos cuestionables en su país de origen y criticó duramente a sus seguidores.

Estas declaraciones generaron una respuesta inmediata del campeón, quien aseguró que el público estadounidense lo apoya más a él que al exmonarca de la categoría dentro del marco del UFC 328.

Khamzat Chimaev just made weight with only 20 minutes to spare 👀



DC: “He looks pretty dejected, man. He’s hurting. He’s miserable. He looks so skinny.” pic.twitter.com/bKLjV1NLar — Happy Punch (@HappyPunch) May 8, 2026

Conflictos del pasado y entrenamiento compartido

Un punto de quiebre en la conferencia ocurrió cuando se mencionó la etapa en la que ambos fueron compañeros de gimnasio. Chimaev afirmó que ya ha finalizado a su rival en sesiones de entrenamiento previas, una aseveración que Strickland desestimó como una manipulación de la realidad.

Además, salió a la luz una anécdota sobre un encuentro fallido a las afueras de un gimnasio donde ambos pretendían resolver sus diferencias de manera informal antes de pactarse el UFC 328.

“Ya lo he hecho muchas veces en el gimnasio”, sostuvo Chimaev en el último careo ante de la pelea.

El intercambio de acusaciones sobre quién evitó el enfrentamiento callejero aumentó la hostilidad en el podio.

Strickland mantuvo su postura crítica hacia la presencia de Chimaev en el país, mientras que el checheno se enfocó en su capacidad para dominar la lucha el próximo sábado. La organización tuvo que mantener a varios miembros de seguridad entre ambos para permitir que las preguntas de la prensa fluyeran durante la media hora de duración del evento previo al UFC 328.

Un careo final marcado por la agresión física

El momento del primer cara a cara cerró la jornada con un incidente físico que encendió las alarmas de los promotores. Tras varios segundos de provocaciones a corta distancia, Chimaev lanzó una patada a la rodilla de Strickland que provocó una reacción violenta del estadounidense. La seguridad tuvo que emplear fuerza física para separar a los protagonistas y evitar que el conflicto escalara a mayores antes de la noche del UFC 328.

Khamzat Chimaev explains why he kicked Sean Strickland:



“If I didn’t do this he’s gonna do more and more bad things.



If I let him do it, he’s gonna speak about my mom, my dad, everyone. That’s why I just had to stop him.”



(via @AdamZubayraev) pic.twitter.com/PKKFdWEDk9 — Championship Rounds (@ChampRDS) May 8, 2026

Ambos atletas aseguran que finalizarán el combate por la vía rápida, aunque los estilos de pelea presentan un contraste marcado. Chimaev llega con el antecedente de haber vencido a figuras como Robert Whittaker y Kamaru Usman, basando su estrategia en una lucha dominante. Por su parte, Strickland mostró una calma aparente tras el incidente de la patada, sugiriendo que posee un plan táctico para recuperar el cinturón mundial este fin de semana.

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