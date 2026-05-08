Floyd Mayweather aclara que sigue en pie la revancha con Pacquiao

El exboxeador invicto, Floyd Mayweather Jr., ha proporcionado una actualización relevante sobre el esperado segundo enfrentamiento contra Manny Pacquiao.

Tras meses de especulaciones y contradicciones sobre la naturaleza del combate, Floyd Mayweather confirmó que las negociaciones han avanzado de forma positiva. Este anuncio surge después de que el filipino compitiera profesionalmente en 2025, mientras que el estadounidense se ha mantenido alejado de las peleas oficiales desde su retiro en el año 2017.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

La controversia inicial giraba en torno a si el duelo sería una exhibición o una pelea profesional debidamente registrada. Aunque en un principio se reportó que Floyd Mayweather solo estaba interesado en un formato de exhibición para proteger su récord de 50-0, las posturas parecen haberse alineado con los intereses de Pacquiao.

El equipo del peleador asiático sostuvo en todo momento que existían contratos vinculantes para un combate profesional y no aceptaron los términos iniciales propuestos por la contraparte.

Floyd Mayweather said that the Pacquiao fight is “close to the finish line” and believes it will get done in the next 48 hours. pic.twitter.com/H7nvoCps11 — Andreas Hale (@AndreasHale) May 7, 2026

Avances en la negociación y cronograma

Durante la promoción de su compromiso contra el kickboxer Mike Zambidis, el deportista estadounidense aprovechó el espacio para calmar las dudas de los aficionados y la prensa.

Floyd Mayweather indicó que los flecos del contrato están por cerrarse de manera definitiva en el corto plazo. Estas declaraciones sugieren que el acuerdo final podría anunciarse formalmente en un lapso de 48 horas, terminando con la incertidumbre que rodeaba a la producción del evento que será transmitido por Netflix.

“Todo va por buen camino para que se finalice por completo en dos días.”, fueron las declaraciones publicadas por el periodista Andreas Hale.

La disposición actual de Floyd Mayweather indica una aceptación de los términos profesionales que exigía el campamento de Pacquiao. En 2015, ambos pugilistas protagonizaron el combate más lucrativo de la historia, donde el estadounidense se llevó la victoria por decisión unánime. Ahora, el objetivo es repetir el impacto financiero y deportivo, ajustando los detalles técnicos que anteriormente habían frenado la firma del contrato definitivo.

Sigue leyendo: