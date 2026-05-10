Daniel Dubois noqueó a Fabio Wardley en un intenso combate en Manchester

El boxeador británico Daniel Dubois recuperó su estatus en la cima de los pesos pesados tras vencer por nocaut técnico en el undécimo asalto a Fabio Wardley. En intenso duelo que se realizó en el Co-op Live Arena de Manchester, donde estuvo en disputa el título mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El combate se caracterizó por un inicio agresivo donde el ahora campeón tuvo que superar situaciones de peligro en los primeros minutos.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

Durante el primer episodio, Fabio Wardley sorprendió a los asistentes al conectar una mano derecha que envió a la lona a Daniel Dubois a los pocos segundos de iniciar la pelea.

Aunque el ex monarca de la FIB logró reincorporarse para continuar con el intercambio, recibió castigo constante durante el resto del asalto. No obstante, el peleador londinense ajustó su estrategia para el segundo periodo, utilizando su técnica técnica para recuperar terreno.

FIGHT OF THE YEAR?! 😱



Highlights from Daniel Dubois’ comeback victory vs Fabio Wardley to become heavyweight champion again 🍿#WardleyDubois on DAZN 📺 pic.twitter.com/68oKnpW86g — Ring Magazine (@ringmagazine) May 9, 2026

Intercambio de poder y ajustes técnicos

En el tercer capítulo de la contienda, la potencia de Wardley volvió a manifestarse al mandar nuevamente a Daniel Dubois al suelo con otro impacto de derecha.

A pesar de haber visitado la lona en dos ocasiones tempranas, el retador mantuvo la calma y comenzó a trabajar detrás de su jab. A partir del quinto asalto, el desgaste físico fue evidente en Wardley, quien empezó a presentar hemorragias nasales producto del golpeo sistemático.

Don Charles flipped a switch in Daniel Dubois 😤#WardleyDubois on DAZN 📺 pic.twitter.com/NydOmCJ9EC — Ring Magazine (@ringmagazine) May 10, 2026

La experiencia en el terreno amateur de Daniel Dubois se convirtió en la llave para dominar la segunda mitad del pleito frente a un oponente que disminuyó su ritmo. El daño en el rostro de Wardley obligó a revisiones médicas en los asaltos nueve y diez, permitiendo que el combate continuara bajo la supervisión del oficial de ring.

El acecho constante y la administración de la energía permitieron que el retador tomara el control absoluto de las acciones.

Definición en el undécimo asalto

La resolución del combate llegó en el round once, cuando Daniel Dubois acorraló a su rival contra las cuerdas y conectó una serie de combinaciones que no recibieron respuesta defensiva. Ante la falta de reacción de Wardley, el réferi decidió intervenir para detener las acciones y declarar el nocaut técnico.

Con este resultado, el púgil de Londres se acredita como el nuevo monarca de la división pesada por la OMB.

Daniel Dubois volvió a posicionarse en la élite del boxeo mundial. (AP Photo/Dave Thompson)

Al finalizar el encuentro, el equipo del nuevo campeón destacó la fortaleza mental necesaria para revertir un inicio adverso con dos caídas en contra. El boxeador manifestó su satisfacción por el resultado obtenido en una de las plazas más importantes del boxeo británico actual.

“Sabía que tenía que mantener la cabeza fría después de esas caídas. Confié en mi entrenamiento y en que mi potencia terminaría imponiéndose tarde o temprano en la pelea”, dijo Dubois tras ganar la faja oro y negro.

Sigue leyendo: