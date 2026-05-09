Jaime Munguía confirmó que volverá al ring en septiembre en Arabia Saudita

El boxeador mexicano Jaime Munguía confirmó su participación para la cartelera que se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre en Arabia Saudita. Tras su reciente victoria sobre el “Toro” Reséndiz, el equipo de trabajo del peleador tijuanense comenzó el proceso de selección para definir a su siguiente oponente.

Esta función destaca por realizarse en la misma fecha y recinto donde se presentará su compatriota Saúl “Canelo” Álvarez.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

Fernando Beltrán, director de la promotora Zanfer, señaló que existen al menos tres nombres importantes sobre la mesa para este compromiso.

Entre los posibles rivales de Jaime Munguía figuran los estadounidenses Caleb Plant y Jermall Charlo, además del cubano Osleys Iglesias. La intención principal del equipo es concretar una defensa del campeonato súper medio de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) o buscar una unificación de títulos.

JAIME MUNGUÍA NO SE DETIENE 🔥



El púgil Azteca volvió a los entrenamientos de manera inmediata, después de su victoria en contra del Toro Reséndiz no dejó ni una semana de descanso, se viene el Munguía PRIME 🥊#BoxAzteca



🎥 IG / CaneloTeam pic.twitter.com/mMBYlWY7SR — Box Azteca (@BoxAzteca7) May 9, 2026

Candidatos y procesos de selección

Dentro de la lista de opciones para Jaime Munguía, destaca la posibilidad de enfrentar a Osleys Iglesias, quien actualmente ostenta la corona de las 168 libras por la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Jaime Munguía expondrá su título mundial en la función de septiembre en Arabia Saudita

Los detalles en https://t.co/jUtUydXUXI pic.twitter.com/buNOzecvns — ZETA Tijuana (@ZETATijuana) May 9, 2026

Por otro lado, Caleb Plant y Jermall Charlo representan alternativas con experiencia previa en peleas de alto perfil, aunque ambos han tenido periodos de inactividad o resultados irregulares en sus últimas presentaciones profesionales.

La decisión final no dependerá de una sola persona, sino de un consenso entre varias figuras clave del entorno del boxeador.

Richard Schaefer será el encargado de presentar formalmente las propuestas económicas y deportivas. Posteriormente, Jaime Munguía, junto a Fernando Beltrán y el entrenador Eddy Reynoso, analizarán las condiciones de cada contrato para elegir la opción que mejor convenga al desarrollo de su carrera.

Declaraciones y metas inmediatas

El promotor Fernando Beltrán confirmó que el lugar del peleador en la velada de Arabia Saudita es un hecho garantizado gracias a la gestión con los organizadores. La meta es que Jaime Munguía se mida ante un rival clasificado dentro de los primeros diez lugares de los organismos rectores del boxeo mundial. El equipo busca mantener la inercia ganadora del boxeador tras su paso por la división de los súper medianos.

“Aseguró su lugar en la función del 12 de septiembre, ya tiene su lugar asegurado… Está Plant, está Charlo, Iglesias, hay una baraja muy amplia para Arabia Saudita”, dijo Beltrán en una rueda de prensa concedida en México

Con este panorama, Jaime Munguía se prepara para una de las etapas más mediáticas de su trayectoria profesional al formar parte de una cartelera internacional de gran escala. En las próximas semanas se espera el anuncio oficial del oponente definitivo una vez que se completen las negociaciones con los asesores y las promotoras internacionales involucradas en el evento.

Sigue leyendo: