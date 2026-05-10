Daniel Dubois ya tiene un rival en la mira para defender su cinturón recién ganado

Tras su victoria por nocaut en el undécimo asalto frente a Fabio Wardley, el británico Daniel Dubois se ha consolidado como el nuevo monarca de peso pesado de la OMB. Este triunfo en el Co-op Live de Manchester abre un abanico de posibilidades para su primera defensa oficial.

El promotor Frank Warren ya analiza los escenarios inmediatos para el boxeador de 28 años en un mercado altamente competitivo.

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La opción más lógica tras el desarrollo del combate es una revancha directa debido a la competitividad mostrada por ambos atletas sobre el ring.

Existe una cláusula contractual que permite a Wardley solicitar un segundo enfrentamiento tras haber perdido su condición de invicto en una pelea dramática. No obstante, el equipo de Daniel Dubois evalúa si es el momento de ejecutar dicha opción o buscar un nuevo oponente de perfil internacional.

This is why Fabio Wardley's early success became so dangerous against Daniel Dubois 😮‍💨#WardleyDubois | @Nansend3 🤳 pic.twitter.com/qWTEHv2d0c — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 10, 2026

Moses Itauma surge como una alternativa sólida

En caso de que las negociaciones para la revancha no prosperen, el joven prospecto Moses Itauma aparece como el candidato principal para retar al campeón. Itauma, quien actualmente ocupa la primera posición en el ranking de la OMB, estuvo presente durante la velada en Manchester siguiendo de cerca el desempeño de Daniel Dubois.

El joven de 21 años tiene programada una pelea en agosto, lo que podría alinear los tiempos para un choque de poder a finales de año.

Don Charles flipped a switch in Daniel Dubois 😤#WardleyDubois on DAZN 📺 pic.twitter.com/NydOmCJ9EC — Ring Magazine (@ringmagazine) May 10, 2026

La división de los pesos pesados atraviesa un momento de gran dinamismo con figuras como Oleksandr Usyk, Anthony Joshua y Tyson Fury con agendas ya programadas.

Ante este escenario, Frank Warren destaca que Daniel Dubois ha demostrado tener el corazón necesario para enfrentar a los mejores de la categoría. El promotor enfatizó que el boxeador inglés no ha tenido peleas sencillas y siempre ha superado las expectativas de los analistas.

El futuro de la máxima categoría tras el triunfo en Manchester

El panorama del boxeo mundial para 2026 incluye enfrentamientos de alto perfil que podrían determinar al próximo rival unificado para el monarca de la OMB. Mientras se definen los términos de la revancha con Wardley, Daniel Dubois tomará un periodo de descanso tras el desgaste físico sufrido en su última presentación.

La decisión final dependerá de los movimientos que realicen otros contendientes como Agit Kabayel en los próximos meses.

La cartelera en Manchester también dejó sorpresas importantes como la derrota de David Morrell ante Zak Chelli, lo que reconfigura las clasificaciones actuales. Por ahora, el enfoque principal de Queensberry Promotions es asegurar que Daniel Dubois mantenga su ritmo ascendente y defienda su cinturón en las mejores condiciones económicas y deportivas.

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