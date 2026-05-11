Oleksandr Usyk abre la puerta a un tercer combate contra Tyson Fury

El actual campeón mundial de peso pesado, Oleksandr Usyk, ha manifestado su disposición para concretar una trilogía frente a Tyson Fury.

A pesar de tener compromisos inmediatos en su calendario, el púgil ucraniano dejó claro que el historial entre ambos todavía tiene capítulos por escribir. Esta declaración surge en un momento donde la división atraviesa una fase de mucha actividad y negociaciones estratégicas entre los principales promotores.

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Actualmente, Oleksandr Usyk se prepara para defender su título del CMB ante el neerlandés Rico Verhoeven, rompiendo una racha de enfrentamientos exclusivos contra boxeadores británicos.

Esta pelea representa un reto diferente debido al estilo proveniente del kickboxing de su rival. No obstante, el enfoque principal del equipo del campeón parece estar en los grandes combates de unificación y las revanchas que el público demanda a nivel global.

"I want some rabbit pie!" 🐰



Tyson Fury and Oleksandr Usyk go back and forth about a potential trilogy fight 😅 pic.twitter.com/4MXR0b452q — Ring Magazine (@ringmagazine) May 10, 2026

Sedes internacionales y la disposición del campeón

En una comunicación dirigida a las autoridades deportivas de Arabia Saudita, Oleksandr Usyk señaló que no tiene inconvenientes con la ubicación geográfica para un tercer duelo.

“Hola hermano, estoy listo, siempre. Estoy listo. Las Vegas, Nueva York, Arabia Saudita, lo que sea. ¡Vamos! ‘Greedy Belly’ [Fury] es mi amigo”, dijo el ucraniano en un video publicado en redes sociales.

"Dangerous guy!" Oleksandr Usyk insists he's preparing for Rico the same as he did for Tyson Fury 😤#FaceOff 18+. Gamble responsibly. https://t.co/wozpmKj3N4 pic.twitter.com/oy1HbcD2qI — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 10, 2026

La relación deportiva entre ambos peleadores ha generado un intercambio de mensajes que mantiene viva la expectativa de la trilogía.

Mientras Oleksandr Usyk se enfoca en su próximo compromiso del sábado, la posibilidad de enfrentar nuevamente al “Rey Gitano” sigue ganando fuerza. El objetivo es resolver de manera definitiva quién domina la categoría máxima tras los resultados previos que han protagonizado en el cuadrilátero.

Respuesta de Tyson Fury y el panorama reglamentario

Tyson Fury no tardó en reaccionar a la propuesta, reafirmando su posición como el principal generador de ingresos en la categoría de los pesos pesados.

“¡Vientre Codicioso viene a darse un festín! Primero empezaré con Anthony Joshua y lo noquearé. Luego volveré por un pastel de conejo. ¿Quieren ganar mucho dinero? Es conmigo. Londres, Nueva York, Las Vegas, ¡vamos!”, sostuvo “Gypsy King”.

Sin embargo, el camino de Oleksandr Usyk presenta obstáculos reglamentarios importantes que deben resolverse antes de pensar en Fury.

Oleksandr Usyk has featured on the cover of The Ring multiple times ⭐️



Usyk returns to the ring against Rico Verhoeven at the Pyramids of Giza 🔥



Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN 🥊 pic.twitter.com/78WdjbdgOK — Ring Magazine (@ringmagazine) May 11, 2026

Existe una obligación con el retador Agit Kabayel, quien espera su oportunidad por el cinturón del CMB para el mes de septiembre. El cumplimiento de estas defensas obligatorias es crucial para que el campeonato no quede vacante y se pierda el atractivo de una unificación total en la trilogía.

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