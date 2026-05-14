Jake Paul ofrece 200 millones de dólares al Canelo Álvarez para una pelea

El boxeador y creador de contenido estadounidense, Jake Paul ha lanzado una propuesta económica sin precedentes para intentar concretar un enfrentamiento contra el legendario mexicano, Saúl Álvarez.

En sus declaraciones más recientes, Jake Paul afirmó disponer de una bolsa de 200 millones de dólares para garantizar la realización del combate. Según el joven púgil, esta cifra representa una oportunidad de negocio que superaría cualquier otra oferta previa en la carrera del tapatío.

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El reto surge en un momento donde el boxeo busca eventos que generen altos niveles de audiencia a nivel global.

Jake Paul utilizó sus plataformas digitales para enviar un mensaje directo a Saúl, instándolo a considerar el aspecto financiero de la propuesta.

En un video publicado a través del canal de Betr, el estadounidense expresó: “Canelo, tengo los 200 millones de dólares para ti. Dinero fácil. Hagámoslo realidad. Esto es lo que los aficionados han estado esperando”.

Jake Paul just leaked his phone call with Canelo, and said that he wants $200 million to fight him 👀



“$200 million dollars for you… this is the biggest fight that can be made in boxing. Canelo said he’s down on the phone.” pic.twitter.com/XdAnoajUkF — Source of Boxing (@Sourceofboxing) May 13, 2026

El objetivo deportivo tras la oferta millonaria

A pesar de haber sufrido una lesión de mandíbula en su última presentación de diciembre, el interés por enfrentar a la máxima figura del boxeo actual no ha disminuido.

Jake Paul insiste en que su preparación y constancia en el gimnasio lo han llevado a un nivel competitivo suficiente para subir al cuadrilátero con un monarca de cuatro divisiones. Esta insistencia responde a su meta de consolidarse como una figura relevante dentro del pugilismo profesional.

La propuesta busca reactivar las negociaciones que quedaron pausadas el año pasado debido a otros acuerdos comerciales del mexicano en Arabia Saudita. Al respecto, Jake Paul manifestó con confianza: “Esta es la pelea más grande que se puede hacer en el boxeo. Canelo dijo por teléfono que está dispuesto, así que vamos a hacer que suceda”. Estas palabras sugieren que ya existen comunicaciones previas entre ambos equipos para evaluar la factibilidad del encuentro.

Una decisión entre el legado y el negocio

Para el equipo de Saúl Álvarez, la oferta plantea una disyuntiva entre continuar defendiendo sus títulos mundiales ante rivales de élite o aceptar un evento de exhibición altamente lucrativo. Jake Paul apeló al respeto que siente por la trayectoria del mexicano, pero no dejó de presionar para obtener una firma oficial.

“Tengo los 200 millones y creo que esa será la próxima pelea. Así que firma el contrato, Canelo. Mucho respeto para ti”, declaró el estadounidense.

Hasta el momento, no existe una respuesta formal por parte del boxeador tapatío ante esta nueva cifra puesta sobre la mesa. La comunidad del boxeo observa con atención si la prioridad de Saúl seguirá siendo el fortalecimiento de su legado histórico o si optará por participar en lo que Jake Paul define como el combate más importante del deporte en la actualidad.

El cierre de la carrera del mexicano podría incluir este capítulo mediático si las condiciones contractuales satisfacen a ambas partes.

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