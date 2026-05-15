Colombia extraditó a EE.UU. a “Chuqui”, alto miembro del Tren de Aragua

José Enrique Martínez Flores, alias “Chuqui” e identificado como uno de los líderes del Tren de Aragua fue extraditado desde Colombia hacia Estados Unidos para ser juzgado en un tribunal de Houston.

Martínez Flores, de 24 años y de origen venezolano, es el miembro de mayor rango del Tren de Aragua que haya sido llevado hasta ahora ante la justicia.

Así lo informó el director del FBI, Kash Patel, al detallar que “Chuqui” está acusado de proporcionar apoyo material al Tren de Aragua, una organización designada como terrorista extranjera, así como de conspiración para la distribución internacional de drogas.

🚨 Today the FBI and our partners extradited the highest ranking member of Tren de Aragua (TdA) ever brought to justice – Jose Enrique Martinez Flores, aka "Chuqui.



Flores just arrived in Houston from Colombia this evening.



This is the first time ever that a TdA member has… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) May 14, 2026

“Esta es la primera vez en la historia que un miembro del Tren de Aragua ha sido acusado de delitos relacionados con el terrorismo y extraditado a Estados Unidos, un hito logrado en virtud de la orden ejecutiva del presidente Trump del verano pasado que designó al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera”, añadió Patel en redes sociales.

Según la acusación, el venezolano formaría parte del círculo cercano de la cúpula del Tren de Aragua en Bogotá, y habría coordinado actividades criminales como narcotráfico, extorsión, prostitución y asesinatos.

La acusación también incluye a otros tres presuntos líderes del Tren de Aragua, entre ellos Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias “El Viejo”, quien figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, las autoridades han presentado cargos federales contra más de 260 miembros y asociados del Tren de Aragua desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.

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