Drake lanza tres discos de golpe y en un tema revela el diagnóstico de cáncer de su padre

Drake marcó su regreso y el mundo del hip-hop se paralizó. El rapero volvió con tres álbumes de forma sorpresiva: “Iceman”, “Maid of Honor” y “Habititi”.

En conjunto, los tres proyectos suman la cifra de 43 canciones nuevas, en las que el rapero canadiense abre las puertas de su vida personal como pocas veces antes.

La confesión sobre la salud de su padre

Uno de los momentos más conmovedores del álbum se encuentra en el tema “Make Them Cry”. Allí, Drake, cuyo nombre real es Aubrey Graham, revela que su padre, Dennis Graham, fue diagnosticado recientemente con un tipo de cáncer no especificado.

Lejos de esconderse, Dennis Graham respondió con orgullo en Instagram. En la madrugada del viernes, compartió una foto de un emotivo abrazo entre padre e hijo, acompañada del mensaje: “El Hombre de Hielo y el Hombre Bueno haciendo lo que hacemos. Que no haya malentendidos”.

Por supuesto, Drake no pudo evitar abordar su legendaria rivalidad con Kendrick Lamar. En “Make Them Cry”, el rapero reflexiona sobre el impacto que tuvo aquel enfrentamiento que marcó un antes y un después en la década.

Es de recordar que Lamar lanzó “Not Like Us”, un éxito arrollador que en 2025 se llevó cinco premios Grammy, incluyendo Canción y Grabación del Año. En ese tema, Kendrick llegó a calificar a Drake como “pedófilo certificado”, un golpe bajo que resonó con fuerza en la industria.

Drake responde

“Vine aquí para empezar de cero y tal vez por fin poder dormir un poco, pero solo puedo pensar en la montaña que tengo que escalar y en las conversaciones que rodean mi música como si fueran Twin Peaks. Con Dot en 2024 fue una pieza importante. Así que es como, esta mierda soy yo, pero no soy yo. Ustedes siguen preguntándome qué me hizo / Eso es lo que me hizo“, afirma el rapero en su canción, de acuerdo a la traducción al español.

Además, en otra canción, “Make Them Pay”, el artista aborda la deslealtad que percibió en su círculo durante aquellos meses difíciles:

“Estoy viendo los verdaderos colores de todos, de verdad / Estoy sintiendo un patrón. / Soy más grande que todos como un poco de queso rallado”, dice una parte de la pieza traducida al español.

No es la primera vez que Drake apuesta por una sobrecarga de contenido. El rapero ya había sorprendido al mundo en 2018 con el lanzamiento inesperado de su doble álbum “Scorpion”. Sin embargo, la triple entrega de Iceman, “Habibti” y “Maid of Honor” eleva la apuesta a un nuevo nivel.

Los tres álbumes ya están disponibles en todas las plataformas de streaming.

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